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Новости Война
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Зеленский призвал лишить Россию членства в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

фао

Мир должен убрать все, что мешает сотрудничеству и развитию, а российская агрессия – это первое и ключевое препятствие, первая и ключевая угроза.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Организации экономического сотрудничества и развития ООН (FAO), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Не может быть и речи о продолжении членства России в FAO – Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Что там России делать, если она работает на голод как минимум 400 млн, а как максимум – больше миллиарда человек?!", - отметил он.

Президент подчеркнул, что только завершение войны России против Украины может гарантировать надежность снабжения продовольствием через Черное море.

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"Ведь именно украинский аграрный экспорт играет стабилизирующую роль на глобальном рынке. И Россия должна ответить за то, что провоцирует против Европы новую миграционную волну, используя жителей Африки, Азии в качестве заложников. Против России должны быть за это применены долгосрочные болезненные санкции именно на глобальном уровне", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский Владимир (20232) ООН (4158) ФАО (3)


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Топ комментарии
+7
Нічосі, як він наважився це сказати?
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09.06.2022 16:21
+7
Це кляте посміховисько може що завгодно звездіти на камеру, однак коли світ дізнався, що ця тварюка лобіювала зняття санкцій з гаманця путіна - абрамовича - розставляє все на свої місця. Цій зеленій гниді вже сьогодні треба задумуватися про суїцид, бо після війни його точно посадять пожиттєво - статей так багато, що одного життя йому не вистачить все відсидіти
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09.06.2022 16:26
+3
та це він так громко подумав для виборців. шо тепер аж сам своїх думок злякався )
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09.06.2022 16:26
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Нічосі, як він наважився це сказати?
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09.06.2022 16:21 Ответить
та це він так громко подумав для виборців. шо тепер аж сам своїх думок злякався )
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09.06.2022 16:26 Ответить
Це кляте посміховисько може що завгодно звездіти на камеру, однак коли світ дізнався, що ця тварюка лобіювала зняття санкцій з гаманця путіна - абрамовича - розставляє все на свої місця. Цій зеленій гниді вже сьогодні треба задумуватися про суїцид, бо після війни його точно посадять пожиттєво - статей так багато, що одного життя йому не вистачить все відсидіти
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09.06.2022 16:26 Ответить
Пустопорожня кликуша
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09.06.2022 16:27 Ответить
По-перше, ООН цього не зробить. Їжа - це не нафта чи газ, й Африка - не ЄС. Тобто відмовлятися від кацапської їжі заради захисту моральних цінностей вони не будуть.

По-друге, лише завершення війни програш Росії у війні проти України може гарантувати надійність постачання продовольства через Чорне море
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09.06.2022 16:29 Ответить
очі відкрив - закликав - всіх обсер - очі стулив.
вбрав рабоче місце....
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09.06.2022 16:31 Ответить
Все правильно. Из-за санкций маньякам нечего будет сеять. Весь посевоной материал у них завозной.
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09.06.2022 16:40 Ответить
ви дійсно вважаете шо клован може бути Президентом?
наслідки ми всі бачимо - спитайте Маріуполь.
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09.06.2022 16:42 Ответить
я б мельника *********, на всяк випадок - хамовита зелена тварюка бо...
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09.06.2022 16:46 Ответить
вчасно отримана піздюля - дісциплінірує.
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09.06.2022 17:02 Ответить
 
 