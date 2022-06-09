Зеленский призвал лишить Россию членства в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

Мир должен убрать все, что мешает сотрудничеству и развитию, а российская агрессия – это первое и ключевое препятствие, первая и ключевая угроза.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Организации экономического сотрудничества и развития ООН (FAO), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Не может быть и речи о продолжении членства России в FAO – Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Что там России делать, если она работает на голод как минимум 400 млн, а как максимум – больше миллиарда человек?!", - отметил он.

Президент подчеркнул, что только завершение войны России против Украины может гарантировать надежность снабжения продовольствием через Черное море.

Смотрите читайте: "Я подбил его с "Джавелина". Очень большой приток энергии был", - боец ВСУ Петр о своем первом российском танке. ВИДЕО

"Ведь именно украинский аграрный экспорт играет стабилизирующую роль на глобальном рынке. И Россия должна ответить за то, что провоцирует против Европы новую миграционную волну, используя жителей Африки, Азии в качестве заложников. Против России должны быть за это применены долгосрочные болезненные санкции именно на глобальном уровне", – подчеркнул Зеленский.