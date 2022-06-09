Ми йдемо до того, що стане одним із найбільших військових успіхів у Європі. Ми переможемо, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Україна вистояла проти надпотужного удару військ РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна триває. Але ми вистояли проти надпотужного удару. Ми захищаємо нашу територію. І ми йдемо до того, що обов’язково стане одним із найбільших військових успіхів у Європі. Ми переможемо в цій війні", - зазначив глава держави.













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