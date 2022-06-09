Ми йдемо до того, що стане одним із найбільших військових успіхів у Європі. Ми переможемо, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Україна вистояла проти надпотужного удару військ РФ.
Про це президент України Володимир Зеленський написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Війна триває. Але ми вистояли проти надпотужного удару. Ми захищаємо нашу територію. І ми йдемо до того, що обов’язково стане одним із найбільших військових успіхів у Європі. Ми переможемо в цій війні", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+77 Mykola Trofimenko
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+55 olele
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+45 Вова Последний
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Що ми, ті, кому 30+ і хто пам'ятає піонерію, комсомол, дефіцит, паперову ковбасу і т.д. - народилися в окупації… Чи готові ми визнати - більшість населення після 1921 року (початок радянської окупації України) не мала альтернативи.
А ті, хто її бачив і за неї боровся був знищений, або зламаний, або ледь повернувся з таборів… Готові? https://www.istpravda.com.ua/columns/2022/06/9/161427/
Але, хтось зустрічав в рядах ЗСУ, ТрО депутатів від кішенькової партєйкі ка*слуга урода*?
Так щоб без постановочних фоточок з пєкалєм а-ля я у мами рємба.
на жаль, вати і у нас не менше, ніж за поребриком, а це - безбожники, пролетаріат та пасажири з лютою ненавистю до багатих
Ми в 2019-му "криком кричали": "Люди добрі! Що ви робите! Він просере країну!!!"
Але більшість були наче "чамрені"!!! От і маємо війну і розруху!!!
Рашисти - фашисти 21 століття !
Фу те на те!
Ни фуя се бе!
🤕
Нет, он - Наполеон Боунапарте!
Нет, Он Величайший из Найвеличниших Верховный Главнокомандувач!
🤕
памятаймо Оманські домовленості
барабан зеленому наполеону під сраку - той хочь мацкву спалив,
цей на посередіне....
висельників не викресклюють
Какая-то ересь.
він же тільки нещастя приносить, от якраз була б користь.
Якщо розв'язана війна справжня, а не гібридна, то про ніяку систему управління вже не йдеться, а лише про взаємознищення всіх елементів, що є антиприроднім явищем і свідчить про безумство як ініціатора такої війни, так і сил, які його підтримують.
--
"Ми пахали, я і коняка" (С)
Про це президент України Володимир Зеленський написав уhttps://www.facebook.com/photo/?fbid=3095717707345251&set=pcb.3095720287344993 фейсбуці , інформує
"Війна триває. Але ми вистояли проти надпотужного удару. Ми захищаємо нашу територію. І ми йдемо до того, що обов'язково стане одним із найбільших військових успіхів у Європі. Ми переможемо в цій війні", - зазначив глава держави.
Джерело: .............. рефию не назива огресором. оно несказало що УКРАНЇА ПЕРЕМОЖЕ дуже двуяка заява це,що за гра слів,?
Правда тот,который торт.
а дєдушка їхній так і взагалі був нквдист, приїхав до Кривого Рогу у 1963-му році розганяти повстання робочих.
Хоче до чужої перемоги примазатися, говнокомандуючий, блін.
Хай краще розкаже що він зробив перед війною, як він позакривав багато програм по озброюванню армії, як ніяк не підготувався до самого вторгнення.
▪️6500 противотанковых комплексов и полторы тысячи ПЗРК Stinger,
▪️20 тысяч противотанковых гранатометов,
▪️108 гаубиц М777,
▪️220 тысяч снарядов калибра 155 мм,
▪️121 беспилотник ******* Ghost и 700 дронов-камикадзе Switchblade,
▪️200 бронетранспортеров М113,
▪️сотни Humvee,
▪️четыре системы HIMARS (учебные),
▪️20 вертолетов типа Ми-17.
В ближайшее время ожидается еще один пакет на $7 млрд, где будут десятки РСЗО HIMARS.
переможемо з Богом, а з матюками нам нічого не світить, ми такі ж совецькі як і рашисти
бояться, ссуки зелені.
Завтра будет заявление противоположной направленности.
а якщо на бігбордах будемо лайки писати, то ще довго раком стоятимем
Ну и Зеля в своем репертуаре:какие МЫ? Это Украинский народ вопреки тупорылой коррумпированной власти Зеленых героически обороняетсяот рашистской навалы-причем десь Зеленский и его банда? Вопреки Зеленскому и его банде!
А Украина, народ и ЗСУ победят!!!!