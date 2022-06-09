Є загроза проникнення російських ДРГ на Одещину через гирло Дунаю, - Братчук

Зберігається загроза проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп на Одещині з Чорного моря через гирло Дунаю.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми розуміємо, і наші військові говорять про підозри, що ворог діятиме в Дунаї. Тобто з Чорного моря заходити в Дунай диверсійно-розвідувальними групами, щоб проводити бойові дії", - зазначив Братчук.

За його словами, такі спроби вороги вже робили на початку березня, але отримали відсіч. Ситуація відслідковується.

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При цьому речник ОВА запевнив, що загрози відкриття "другого фронту" з боку невизнаного Придністров'я наразі немає. Цю ділянку державного кордону підсилено, контрдиверсійна робота в області проводиться постійно.

Розмінування Одеського порту також не планується, зазначив Братчук.