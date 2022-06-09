Есть угроза проникновения российских ДРГ на Одесщину через устье Дуная, - Братчук

Сохраняется угроза проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп на Одесщине из Черного моря через устье Дуная.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы понимаем, и наши военные говорят о подозрениях, что враг будет действовать в Дунае. То есть с Черного моря заходить в Дунай диверсионно-разведывательными группами, чтобы проводить боевые действия", - отметил Братчук.

По его словам, такие попытки враги уже предпринимали в начале марта, но получили отпор. Ситуация отслеживается.

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При этом спикер ОВА заверил, что угрозы открытия "второго фронта" со стороны непризнанного Приднестровья пока нет. Этот участок государственной границы усилен, контрдиверсионная работа в области проводится постоянно.

Разминирование Одесского порта тоже не планируется, отметил Братчук.