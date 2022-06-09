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Новости Война
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Есть угроза проникновения российских ДРГ на Одесщину через устье Дуная, - Братчук

дунай

Сохраняется угроза проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп на Одесщине из Черного моря через устье Дуная.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы понимаем, и наши военные говорят о подозрениях, что враг будет действовать в Дунае. То есть с Черного моря заходить в Дунай диверсионно-разведывательными группами, чтобы проводить боевые действия", - отметил Братчук.

По его словам, такие попытки враги уже предпринимали в начале марта, но получили отпор. Ситуация отслеживается.

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При этом спикер ОВА заверил, что угрозы открытия "второго фронта" со стороны непризнанного Приднестровья пока нет. Этот участок государственной границы усилен, контрдиверсионная работа в области проводится постоянно.

Разминирование Одесского порта тоже не планируется, отметил Братчук.

Автор: 

Одесса (7868) Одесская область (3547) Братчук Сергей (105)


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Президент Володимир Зеленський не запросив на прес-конференцію представників Цензор.Нет, і тим самим ухилився від відповіді на важливі питання. Чому Зеленський не готував країну до війни попри десятки застережень наших союзників з НАТО? Чому не були ні евакуйовані ні хоча б попереджені мільйони громадян, що вони знаходяться на напрямках головних ударів російських військ, а замість того Зеленський дезінформував людей, що у травні на нас чекають шашлики? Чим саме було обумовлена така поведінка керівництва краіни? І чи нема зв'язку між переходом на бік РФ ряду депутатів Слуги народу у Херсонській області та відсутністю підриву усіх 4 мостів та 6 дамб через Чонгар у Херсонській області, до чого армія готувалась багато років? Скільком десяткам тисяч українців коштувало це життя і буде коштувати ще? Чому люди у Херсоні не отримали зброї, хоча там за планом Буда ціла бригада ТРО, і йшли у бій з пляшками з запальною сумішшю навіть без автоматів? Будемо чекати, коли Верховний Головнокомандувач припинить ховатися від ЗМІ та почне відповідати перед громадянами. Бо люди йдуть кожного дня у бій, виправляючи цю жахливу недбалість, і потребують правди. Ось питання на відео, які я хотів би задати Верховному Головнокомандувачу, у прямому ефірі, як він любить.
https://youtu.be/0sB-Z5TAVKE
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09.06.2022 19:20
+17
интересные вопросы только вот куда то Наполеончик пропав взагали никакой ***** реакции ни на Приговоры карманного суда бандитской шоблы ДНР ни слова о пленных Азова как там с поставками дорогойв ЕС ничего.. как там про гарантии иного плана что тамс зерном и чем закончилось бла бла бла в Станмубле Лаврова и Эрдогана без Украины...
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09.06.2022 19:28
+14
И поэтому просто наблюдаем как они скапливаются на змеином? Может пора прожарить? Расстояние позволяет
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09.06.2022 19:34
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=*************************************************************************************************************-Z8LDtq7W1_8rFSUQW3db4nrGnolDTbv6jRnS6Wrae5Eo6pAPTBcHBGZpippJDxcw&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0ufZrG9KjYYEAjYFvRL3FpjnoFUhzTuqJ7NRx38oGAFwbvVQmm49SKwAqrvwxrQTMl?__cft__[0]=*************************************************************************************************************-Z8LDtq7W1_8rFSUQW3db4nrGnolDTbv6jRnS6Wrae5Eo6pAPTBcHBGZpippJDxcw&__tn__=%2CO%2CP-R 5 хв ·

Президент Володимир Зеленський не запросив на прес-конференцію представників Цензор.Нет, і тим самим ухилився від відповіді на важливі питання. Чому Зеленський не готував країну до війни попри десятки застережень наших союзників з НАТО? Чому не були ні евакуйовані ні хоча б попереджені мільйони громадян, що вони знаходяться на напрямках головних ударів російських військ, а замість того Зеленський дезінформував людей, що у травні на нас чекають шашлики? Чим саме було обумовлена така поведінка керівництва краіни? І чи нема зв'язку між переходом на бік РФ ряду депутатів Слуги народу у Херсонській області та відсутністю підриву усіх 4 мостів та 6 дамб через Чонгар у Херсонській області, до чого армія готувалась багато років? Скільком десяткам тисяч українців коштувало це життя і буде коштувати ще? Чому люди у Херсоні не отримали зброї, хоча там за планом Буда ціла бригада ТРО, і йшли у бій з пляшками з запальною сумішшю навіть без автоматів? Будемо чекати, коли Верховний Головнокомандувач припинить ховатися від ЗМІ та почне відповідати перед громадянами. Бо люди йдуть кожного дня у бій, виправляючи цю жахливу недбалість, і потребують правди. Ось питання на відео, які я хотів би задати Верховному Головнокомандувачу, у прямому ефірі, як він любить.
https://youtu.be/0sB-Z5TAVKE
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09.06.2022 19:20 Ответить
интересные вопросы только вот куда то Наполеончик пропав взагали никакой ***** реакции ни на Приговоры карманного суда бандитской шоблы ДНР ни слова о пленных Азова как там с поставками дорогойв ЕС ничего.. как там про гарантии иного плана что тамс зерном и чем закончилось бла бла бла в Станмубле Лаврова и Эрдогана без Украины...
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09.06.2022 19:28 Ответить
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09.06.2022 20:01 Ответить
Неначасі
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09.06.2022 20:55 Ответить
От для цього і потрібен москітний флот за багато мільярдів фунтів та євро.
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09.06.2022 19:33 Ответить
И поэтому просто наблюдаем как они скапливаются на змеином? Может пора прожарить? Расстояние позволяет
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09.06.2022 19:34 Ответить
пока подсчитываем. Оптимальное количество туловищ на острове - не менее ста. Лучше двести.
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09.06.2022 19:58 Ответить
ФСО собирает за ******* экскременты во всех зарубежных поездках

Об этом говорится (https://www.parismatch.com/Actu/International/Poutine-malade-rumeur-ou-tumeur-1810897) в совместном расследовании «Проекта» и французского издания Paris Match.

По их информации, во всех зарубежных поездках Владимира ***** сопровождает специальный сотрудник ФСО, который собирает за президентом фекалии в специальные емкости и затем транспортирует их на Москву.

ФСО следит за тем, чтобы сотрудники российских посольств, которым об этом известно, хранили информацию в тайне. Журналисты полагают, ФСО опасается, что фекалии ***** будут проанализированы иностранными медиками на предмет информации о состоянии здоровья президента пидароссии.
https://t.me/RomaTsymbaliuk/2613
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09.06.2022 19:35 Ответить
за ЗеЄрмаком теж скоро збиратимуть лайно також як за ******, тому що для того, щоб уникнути відповідальності за знищення оборони України перед війною, він спробує побудувати таку ж диктатуру як на Московії.
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09.06.2022 19:42 Ответить
Щось наша "змієбаївка" засумувала...😒 Мо вже пора там "навести трохи шороху"?! Начебто вже є чим і рюзьгє-дичини там розвелось як тарганів у комуналці🤔
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09.06.2022 19:41 Ответить
Ну і шо далі до кого ця інформація Загрози всюди. Я розумію інформацію, коли кажуть БУЛА загроза, але ми її вирішили
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09.06.2022 20:00 Ответить
все прут за одесской колбассой
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10.06.2022 06:56 Ответить
 
 