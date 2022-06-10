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Рашисти вивозять вцілілий транспорт, дитмайданчики та медтехніку з Маріуполя, - міськрада
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рашисти вивозять з окупованого Маріуполя вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку.
Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"В так званій "ДНР" радіють, що тепер можуть кататися на тролейбусах європейського зразка, вивезених з нашого міста. З лікарень викрадають сучасне обладнання, а з колись затишних дворів забирають дитячі майданчики.
Справжнє обличчя "русского мира" - вбивства, руйнування та мародерство", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+17 Paul Foxen
показати весь коментар10.06.2022 12:41
+17 Мобильный крематорий
показати весь коментар10.06.2022 12:41
+15 Стрелок
показати весь коментар10.06.2022 12:38
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Будь ласка, зачекайте...
Особливо коли матюкають проклятих європейців,а,А довольні тролейбусам європейського зразка.
Зрозуміти це просто не можливо!
В Херсоні анонсовано масштабний онлайн-мітинг, на який вийдуть десятки тисяч українців без жодного ризику для свого життя.
Активісти перетворили стрічку в Instagram на центральний проспект Херсона та закликають людей підтримати українців у тимчасовій окупації.
Щоб потрапити на мітинг, достатньо написати "Херсон - це Україна!" у коментарі до будь-якого зображення.
Після цього адміністратори онлайн-мітинга тегнуть вас на тій самій ділянці й ви зможете поділитися нею в своїх сторіс.
Херсон - це Україна!
https://t.me/operativnoZSU/28066
А так, в цілому, після крадених трусів, немає чого дивуватися(