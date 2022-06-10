Уряд Німеччини: Складно говорити про графіки поставки зброї Україні

З організаційних причин та через проблеми з безпекою говорити про конкретні графіки постачання Україні німецької зброї поки складно.

Про це заявив речним уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Федеральний уряд Німеччини пообіцяв Україні поставки важкого озброєння, підкреслив речник.

"Зараз йде повним ходом підготовка, щоб це запрацювало. Але це не відбувається за одну ніч", - заявив він.

Гебештрайт нагадав про заплановане постачання ЗСУ Gepard, гаубиць Panzerhaubitze 2000, зенітної системи Iris-T та реактивної системи залпового вогню Mars.

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За його словами, він розуміє нетерпіння, але ці питання мають бути перевірені та вивчені дуже ретельно, "перш ніж ви зробите заяву, яку ви, можливо, потім не зможете стримати".

За словами речника, українські військові зараз проходять навчання в Німеччині із використання Panzerhaubitze 2000. "У цьому зв’язку є сенс у тому, що зброя, на якій вони навчаються, також перебуває в Німеччині", - додав він.