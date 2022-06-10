Уряд Німеччини: Складно говорити про графіки поставки зброї Україні
З організаційних причин та через проблеми з безпекою говорити про конкретні графіки постачання Україні німецької зброї поки складно.
Про це заявив речним уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Федеральний уряд Німеччини пообіцяв Україні поставки важкого озброєння, підкреслив речник.
"Зараз йде повним ходом підготовка, щоб це запрацювало. Але це не відбувається за одну ніч", - заявив він.
Гебештрайт нагадав про заплановане постачання ЗСУ Gepard, гаубиць Panzerhaubitze 2000, зенітної системи Iris-T та реактивної системи залпового вогню Mars.
За його словами, він розуміє нетерпіння, але ці питання мають бути перевірені та вивчені дуже ретельно, "перш ніж ви зробите заяву, яку ви, можливо, потім не зможете стримати".
За словами речника, українські військові зараз проходять навчання в Німеччині із використання Panzerhaubitze 2000. "У цьому зв’язку є сенс у тому, що зброя, на якій вони навчаються, також перебуває в Німеччині", - додав він.
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ливерная колбаса не может быть союзником по определению
бесхребетность, безвольность, желание жить как раньше и иметь профиты от бункерного фюрера - вот это немецкая политическая и бизнесовая элита.
да, и еще патологическая лживость Шольца
- Москалі - сволота!
Усі з докором подивились на цього офіцера й подумали: "Як же він міг сказати таке при Штирліцові?"
брити впевнено стають переможцями
зачем так грубо ?
просто ливерная колбаса становится еще ливернее
Есть как минимум одна адекватная страна вне ЕС - это Великая Британия! Вот с ней и нужно создавать союз, а там глядишь и Польша со странами Балтии подтянуться! А оставшийся от ЕС гадюшник пусть подсасывает у парашистов.
Долг платежом красен.
(СРУская поговорка)
"НАТО закрой нам небо! НАТО дай нам ПВО! Вы все ********! Нам никто не помогает! Свинарчуки! Барыги!
Навернуть канал поставки наиважнейших приборов, которые не производятся в Украине, накрыть всю схему, проорать про барыг, наживающихся на крови, оставить страну без ПВО.
Год полоскать людям мозги. Сажать в тюрьму. Заводить дела.
Просрать начало войны. Заливать в уши про шашлычки.
Не предупредить людей. Хотя бы на тех направлениях, которые еще ЗА ГОД!!! указала американская разведка.
Начать преследования тех, кто спас "Стугны".
Обвинить во всем Меркель.
Три месяца россияне бьют ракетами по всей стране, как только хотят. Три месяца люди живут по подвалам под вой сирен.
И эти ***** только сейчас передали клистроны..." - https://t.me/babchenko77/5982
Нічого Ізраїль пособників нацизму досі переслідує і вивозить на суд в Ізраїль де їх потім страчують і пофіг скільки їм вже років.
Десяток САУ за пол года - это чтобы сказать - ну мы ж помогаем, но погоды они не сделают. Меньше внимания и - работать в другом направлении. Война уже показала, кто друг, а кто отбывает номер.
Німці пробачте мене, але ваш уряд піда**си
Це просто ЖЕСТЬ!
Тут деякі індивіди Німеччину в союзники України записують.