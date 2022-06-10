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Уряд Німеччини: Складно говорити про графіки поставки зброї Україні

бмп,німеччина

З організаційних причин та через проблеми з безпекою говорити про конкретні графіки постачання Україні німецької зброї поки складно.

Про це заявив речним уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Федеральний уряд Німеччини пообіцяв Україні поставки важкого озброєння, підкреслив речник.

"Зараз йде повним ходом підготовка, щоб це запрацювало. Але це не відбувається за одну ніч", - заявив він.

Гебештрайт нагадав про заплановане постачання ЗСУ Gepard, гаубиць Panzerhaubitze 2000, зенітної системи Iris-T та реактивної системи залпового вогню Mars.

Також читайте: Важке озброєння від Німеччини доведеться чекати щонайменше до зими, - ЗМІ

За його словами, він розуміє нетерпіння, але ці питання мають бути перевірені та вивчені дуже ретельно, "перш ніж ви зробите заяву, яку ви, можливо, потім не зможете стримати".

За словами речника, українські військові зараз проходять навчання в Німеччині із використання Panzerhaubitze 2000. "У цьому зв’язку є сенс у тому, що зброя, на якій вони навчаються, також перебуває в Німеччині", - додав він.

Автор: 

Німеччина (7323) зброя (7435) допомога (8294) Гебештрайт Штеффен (30)


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Топ коментарі
+22
В очікуванні військової допомоги з Німеччини:
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10.06.2022 16:17
+20
Да, так и есть - саботаж. Только вот пересраться с потенциальными союзниками много ума не надо. Ум нужен добиться помощи и поставок вопреки всему, а не благодаря.
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10.06.2022 16:08
+17
Перекладаючи з німецької - зброї не буде.
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10.06.2022 16:07
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6 Сабботаж
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10.06.2022 16:05 Відповісти
Да, так и есть - саботаж. Только вот пересраться с потенциальными союзниками много ума не надо. Ум нужен добиться помощи и поставок вопреки всему, а не благодаря.
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10.06.2022 16:08 Відповісти
с потенциальными союзниками ?

ливерная колбаса не может быть союзником по определению
бесхребетность, безвольность, желание жить как раньше и иметь профиты от бункерного фюрера - вот это немецкая политическая и бизнесовая элита.

да, и еще патологическая лживость Шольца
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10.06.2022 17:31 Відповісти
Ну вот не даст он никогда тяжелого вооружения. Зато при грамотной работе посла может дать, например, миллиард евро помощи. На которые наши власти смогут купить тяжелое вооружение у других стран, как в Польше?. Так что лучше - получить с немцев деньги на оружие или разругаться в хлам?
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10.06.2022 17:57 Відповісти
миллиардд евро россия получает в день за нефть и газ, поэтому нам тот лярд в год, просто до лампочки. Тот случай, когда техника будет лучшим аргументом в борьбе с кацапами
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11.06.2022 00:41 Відповісти
Штирліц сидів у людній кав'ярні. Раптом якийсь п'яний есесовець вигукнув:
- Москалі - сволота!
Усі з докором подивились на цього офіцера й подумали: "Як же він міг сказати таке при Штирліцові?"
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10.06.2022 16:10 Відповісти
бо той есесовець псував обличчя хутіна
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10.06.2022 17:13 Відповісти
Так, і тому продовжимо тримати там посла який не працює над вирішенням цього питання. Або працює але без результату, по зброї зокрема…
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10.06.2022 16:23 Відповісти
Оскорблять правительство принимающей стороны - не есть хороший метод работы посла. И да, не справляется - меняйте на более эффективного, перезагрузите ситуацию.
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10.06.2022 16:37 Відповісти
Ну у вас и сексуальные фантазии, батенька. Сильно же вас жизнь потрепала. Сходите к психиатру, может полегчает.
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10.06.2022 17:15 Відповісти
німці втрачають лідерство в Європі.

брити впевнено стають переможцями
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10.06.2022 17:15 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6 Сабботаж ?

зачем так грубо ?
просто ливерная колбаса становится еще ливернее
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10.06.2022 17:27 Відповісти
германец пошел нынче не тот !
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10.06.2022 17:37 Відповісти
Нужно и его привселюдно обозвать ливерной колбасой или чем-то похуже. Глядишь и вообще помогать перестанут. Мельник и Боневтик - дерзайте дальше.
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10.06.2022 16:06 Відповісти
Можна.Але можна і не обзивати.Підтримка буде такаж сама-200касок!Ви навіть можете звинуватити що це привело до відбудови "Північного потоку-2" та постачання Simensом запчастін до єл станції Криму в обхід санкцій.Німці воний й є німці.Журавльов у своїй промові відкрито звернувся до Шолца-"Шольц ты Ублюдок!"Та й шо?Ніці тепер повернулись до нас лицем?Шольц всього навсього продовжує лінію "фрау Рібентроп".Після нього буде Шольц-2.
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10.06.2022 18:12 Відповісти
Д - дипломатия. Трускавец, не?
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10.06.2022 18:17 Відповісти
Ну якщо з 14го року не набридло щире "занепокоєння",то можна ще погратись у Д.Нажаль кацапи чекати осторонь не будуть.Якщо навіть Греція та інші це бачить та відкрито говорять...
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10.06.2022 22:42 Відповісти
Чтобы не повторяться -
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10.06.2022 18:33 Відповісти
Цікаво.а коли це німці нам були добрими союзниками?В примір як Польща,країни Балтії,Брітания та США.Таким чином і Угорщину можна в друзі записати.Чи у той час як після 14надцятого почали "Поток" будувати?Треба реально дивитись на речі.Німеччина для України не набагато кращи ніж Угорці.Добре хочь відкрито не саботують.До речі,Іспанія знайшли для нас Леопард 2 у кількості 40 шт а Німці?Може нагадаєте мені?! https://focus.ua/*******-novosti/517954-ispaniya-gotova-peredat-ukraine-tanki-leopard-el-pais Не дай боже мені таких друзів у реалному житті.
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10.06.2022 22:34 Відповісти
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10.06.2022 16:06 Відповісти
Перекладаючи з німецької - зброї не буде.
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10.06.2022 16:07 Відповісти
Лять, это трындец! Позорище а не правительство!
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10.06.2022 16:07 Відповісти
угу, ще й на фоні Зе!Бенітосів-дЄрьмаківських- взагалі й тупі бо не перекачано-обрізані...
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10.06.2022 17:42 Відповісти
Падлюки
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10.06.2022 16:08 Відповісти
складно говорити про графіки поставки зерна Німеччині
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10.06.2022 16:09 Відповісти
Xoroso sto xocet peredat,no nado bystrej eto delat.MRLS mogli otdat toj versiji sto u nix jest tam u nix i 100 kilometrov streliajet,samoxodnije ******* ocen xorosyje no mogli i bolse ix dat
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10.06.2022 16:09 Відповісти
💩💩💩💩💩💩
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10.06.2022 16:10 Відповісти
Треба вимагати ще більше, можна ще кулаком погрюкати по столу, може тоді дійде в чім справа. А, то паприколухуженебудет.
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10.06.2022 16:11 Відповісти
Идет экскурсия по аду. На одном котле очень много крышек и он завален камнями. Экскурсанты спрашивают экскурсовода, почему. - Здесь варятся https://anekdoty.ru/pro-evreev/ евреи . Если хотя бы один сумеет выбраться, обязательно перетащит всех остальных. Дальше экскурсанты видят котел, который не прикрыт ничем. Экскурсовод: - Здесь https://anekdoty.ru/pro-russkih/ русские . Мы за них не боимся. Даже если один сумеет выбраться, другие все равно затащат обратно. Дальше наблюдается третий котел, на котором тоже ничего нет. - Здесь немцы. С ними все просто. Мы начертили линию и написали «Не перелезать».

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10.06.2022 16:12 Відповісти
В очікуванні військової допомоги з Німеччини:
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10.06.2022 16:17 Відповісти
Примерно так Не хватает только таблички "F#ck You" в руках. И будет полная картина происходящего.
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10.06.2022 16:34 Відповісти
Їм про важке озброєння і не потрібно говорити. Це вже не смішно а дратує. На Гепардах хай самі їздять. Навіть якщо щось поставлять то буде який геморой це точно. Запрацює лендліз з Штатів.
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10.06.2022 16:19 Відповісти
скорше сніг в Сахарі ніж зброя від німців
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10.06.2022 16:22 Відповісти
Чого ви всі прицепилися до німців? У німців є своя конституція, свій парламент, уряд, канцлер і німці. Вони, що голосували за Президента України? Вони обіцяли "хуже не будєт"? Ні, вони дбають про безпеку і процвітання німців. Не сваріться на них, а дякуйте і за те, що дали. Краще питайте у Володі Боневтіка, де наша зброя? Що він робив три роки? Чому замість ракет і САУ "Богдана" купував у росіян і білорусів бітум і все заривав в дороги? Навіщо німцям проблеми з Україною, якщо ми самі не розібралися кого і навіщо понавибирали і навіть до цього часу нам не розповіли, я не кажу про справу - хто злив і навішо південь?
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10.06.2022 16:29 Відповісти
Скільки років бундесвер і орки дружили і не тужили ..... Що Шольц що Меркель, зброї не буде. Вони завжди хапались за живіт, коли потрібна була коаліція. Та і зброї як кіт наплакав, все було на продаж арабам.
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10.06.2022 16:39 Відповісти
не прнинижуйтеся перед німцями, які все продають арабам, а беріть свою, вона напорядок вища і новіша за цю (я маю на увазі Грім 2, Вільха, Верба, Нептун, Стугна), що пропонують німці. Запитайте в Володі Боневтіка під який асфальт він її заховав.
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10.06.2022 16:44 Відповісти
Та ладно.. Ничего страшного. Мы подождем.. сколько надо? Год? Два? Пять? Нормально. Вы главное не спешите! Надо же все взвесить, обсудить, выработать план, обсудить в подгруппах, группах, бундестаге, с Шольцем.. Учесть все интересы.. Главное никуда не спешить - ведь это такой сложный вопрос.. Вы главное держитесь там, здоровья и хорошего настроения..
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10.06.2022 16:22 Відповісти
Та не дудуть німці нічого !! Вони заодно з ху..лом !!!!!!!!!!! Невже не зрозуміло !!!
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10.06.2022 16:24 Відповісти
Не слід розраховувати на цю зброю. Потрібно інших союзників просити перекрите обіцяне Німеччиною у зв'язку із низькою ймовірністю виконання нею цих обіцянок.
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10.06.2022 16:24 Відповісти
Барыги, засуньте свои обещалки в свое заднеприводное хранилище.
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10.06.2022 16:26 Відповісти
Не получится - там уже Пынька свой болтик прикрутил.
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10.06.2022 16:37 Відповісти
Ні панове, потрібно з німцями бути терплячими. Англосакси - це швидкі хлопці, але і німців не треба нахер посилати - треба щоб вони були нашими союзниками.
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10.06.2022 16:26 Відповісти
Для любителей ЕС. Именно эти мерзавцы и будут диктовать вам в нем свою волю.
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10.06.2022 16:26 Відповісти
Посмотри на Венгрию. Кто там кому диктует?
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10.06.2022 16:35 Відповісти
Венгрия это страна гитлеровской оси. Для своих скидки. А вот полякам штраф.
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10.06.2022 16:47 Відповісти
кацапе, а як ти сюди забрів?
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10.06.2022 17:46 Відповісти
Обожаю фееричных идиотов делающих не менее фееричные выводы.
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10.06.2022 19:40 Відповісти
Именно! Согласен!

Есть как минимум одна адекватная страна вне ЕС - это Великая Британия! Вот с ней и нужно создавать союз, а там глядишь и Польша со странами Балтии подтянуться! А оставшийся от ЕС гадюшник пусть подсасывает у парашистов.
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10.06.2022 16:36 Відповісти
Наші хлопці вже в кацапів порядка 250 танків віджали !! А що німаки можуть дати?? скільки ? Дякуєм БРИТАНЦЯМ,ПОЛЯКАМ,США ,ЧЕХЇЇ І БАГАТЬОМ ІНШИМ !!!!!!!!!!!!!!
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10.06.2022 16:27 Відповісти
Портрет Шольца необходимо поместить в словаре под определением слова лицемерие.
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10.06.2022 16:28 Відповісти
В немецком язьіке уже есть глагол scholzen - "нагромождать противоречивьіе отговорки"
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10.06.2022 16:38 Відповісти
не можна простіше - "брехати" ?
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10.06.2022 17:32 Відповісти
Не, так будет недостаточно шольцево.
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10.06.2022 17:56 Відповісти
Шмальц, отстегни уже свои яйца и оставь их в кулачке у бункерной крысы - они тебе уже по статусу подстилки не подходят! 🐭
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10.06.2022 16:34 Відповісти
Это-то при хваленной немецкой педантичности ? Интересно сколько им ***** платит за эти "сложности"
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10.06.2022 16:34 Відповісти
А є хвальоні Вовіни Боневтіка обіцянки? Виконано? То виходить Порошенко не бажав закінчувати війну, а Володя закінчить відведенням військ і перестати стріляти. Допомогло? Володя - де наша зброя? Чогму не виконувалося оборонне замовлення і заморожені всі ракетині програми? Чому ти винен на 1000000% в цім, переводиш ці проблеми на європейців, звинувачуючи їх, чому не поставили зброю? А ти у них замовив що небудь у 2019 році? А потім будете кричати, чому ми не в НАТО? А в той час арахамія надсилає листи в європейський суд, щоб зняли санкції з російського олігарха на якого ці санкції наклали США і Європа, що він ніби врятував 400 тисяч українців. Де ці списки кого він врятував і чому цей абхазський "патріот" щось направляє від імені України?
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10.06.2022 16:42 Відповісти
Вьі когда-нибудь ездили дойче баном? Отож...
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10.06.2022 16:42 Відповісти
А знаменитый берлинский аэропорт?
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10.06.2022 16:49 Відповісти
Чему тут удивляться? Москва выкормила и вырастила гитлеризм. Берлин выкормил и вырастил путинизм.
Долг платежом красен.
(СРУская поговорка)
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10.06.2022 16:45 Відповісти
Пригласите Шольца и Штайнмайера во все места, куда они не хотели, что б не обижались. Хоть в Бучу хоть куда захотят. Подарите им букеты, как пу дарил Ме или мужские подарки Только что б дали САУ, танки и БМП, что б создать плотность огня не меньше орков, что б не гибли наши.
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10.06.2022 16:45 Відповісти


"НАТО закрой нам небо! НАТО дай нам ПВО! Вы все ********! Нам никто не помогает! Свинарчуки! Барыги!
Навернуть канал поставки наиважнейших приборов, которые не производятся в Украине, накрыть всю схему, проорать про барыг, наживающихся на крови, оставить страну без ПВО.
Год полоскать людям мозги. Сажать в тюрьму. Заводить дела.
Просрать начало войны. Заливать в уши про шашлычки.
Не предупредить людей. Хотя бы на тех направлениях, которые еще ЗА ГОД!!! указала американская разведка.
Начать преследования тех, кто спас "Стугны".
Обвинить во всем Меркель.
Три месяца россияне бьют ракетами по всей стране, как только хотят. Три месяца люди живут по подвалам под вой сирен.
И эти ***** только сейчас передали клистроны..." - https://t.me/babchenko77/5982
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10.06.2022 16:48 Відповісти
Для цих агенті рф взагалі треба вимагати публічну смертну кару. Це ж треба було лишити країну перед війною без ппо. Вони винні в усіх цих жертвах.
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10.06.2022 17:28 Відповісти
та що ви, ***** невинні, просто, Україна для них не має стратегічного значення, а її нарід- рже ж під обстрілами.
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10.06.2022 17:50 Відповісти
Що ще можна було почути від пособників рашизму. Нагорода по заслугах всіх найде.

Нічого Ізраїль пособників нацизму досі переслідує і вивозить на суд в Ізраїль де їх потім страчують і пофіг скільки їм вже років.
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10.06.2022 17:26 Відповісти
немцы Украине не дадут серьёзного вооружения и в нормальном количестве, и то, пулеметы, разве что. Они Поляков протягивают на предмет передачи леопардов, вместо переданных Украине танков. Все эти учения-переучивание военных ЗСУ только затягивание времени.
Десяток САУ за пол года - это чтобы сказать - ну мы ж помогаем, но погоды они не сделают. Меньше внимания и - работать в другом направлении. Война уже показала, кто друг, а кто отбывает номер.
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10.06.2022 17:36 Відповісти
Хвалена німецька пунктуальність і точність - кацапи таки зіпсували фріців
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10.06.2022 18:02 Відповісти
Вони сказали, що ембарго введуть до кінця року і зимою дадуть зброю.вони надіються, що до зими все вирішиться і нічого не треба буде робити.
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10.06.2022 18:14 Відповісти
Кто в мире поверит , что немцы,отличающиеся во всём мире своей педантностью и точностью, не знают когда и сколько оружия и какого они могут произвести и продать Украине!!!Всё это просто обман и лицемерие Шольца!!
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10.06.2022 18:36 Відповісти


Німці пробачте мене, але ваш уряд піда**си
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10.06.2022 18:51 Відповісти
Виявляється Німеччина не передала навіть 5000 касок, які обіцяла ще до війни, в січні.
Це просто ЖЕСТЬ!
Тут деякі індивіди Німеччину в союзники України записують.
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10.06.2022 19:03 Відповісти
а може краще відчепитись від німців,не звертати на них увагу нібито їх зовсім не існує. вони перечекають якийсь час,а потім злякаються що їх нібито нема в світі і почнуть самі проситись,візміть наші танки,візьміть наші гаубиці.
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10.06.2022 19:14 Відповісти
звичайно значно легше їсти собі смажені німецькі ковбаски і не думати про якусь там війну
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10.06.2022 21:20 Відповісти
Хробакам взагалі складно розмовляти.
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10.06.2022 21:45 Відповісти
Не знаю, як хто, але я не хочу бути у одній унії із цими підорами. Із ФРГ, мадярами, Австрією, і т.і. Можливо, Інтермаріум, якщо усі будуть згодні.
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10.06.2022 21:59 Відповісти
 
 