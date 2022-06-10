Правительство Германии: сложно говорить о графиках поставки оружия Украине

По организационным причинам и из-за проблем с безопасностью говорить о конкретных графиках поставки Украине немецкого оружия пока сложно.

Об этом заявил речным правительству Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Федеральное правительство Германии пообещало Украине поставки тяжелого вооружения, подчеркнул спикер.

"Сейчас идет полным ходом подготовка, чтобы это заработало. Но это не происходит в одну ночь", - заявил он.

Гебештрайт напомнил о запланированных поставках ВСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.

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По его словам, он понимает нетерпение, но эти вопросы должны быть проверены и изучены очень тщательно, "прежде чем вы сделаете заявление, которое вы, возможно, потом не сможете сдержать".

По словам спикера, украинские военные сейчас проходят обучение в Германии по использованию Panzerhaubitze 2000. "В этой связи есть смысл в том, что оружие, на котором они учатся, также находится в Германии", - добавил он.