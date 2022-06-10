РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6013 посетителей онлайн
Новости
8 088 79

Правительство Германии: сложно говорить о графиках поставки оружия Украине

бмп,німеччина

По организационным причинам и из-за проблем с безопасностью говорить о конкретных графиках поставки Украине немецкого оружия пока сложно.

Об этом заявил речным правительству Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Федеральное правительство Германии пообещало Украине поставки тяжелого вооружения, подчеркнул спикер.

"Сейчас идет полным ходом подготовка, чтобы это заработало. Но это не происходит в одну ночь", - заявил он.

Гебештрайт напомнил о запланированных поставках ВСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.

Читайте: В Германии заявили, что ошеломлены обвинениями Польши в невыполнении обещания по поводу танков

По его словам, он понимает нетерпение, но эти вопросы должны быть проверены и изучены очень тщательно, "прежде чем вы сделаете заявление, которое вы, возможно, потом не сможете сдержать".

По словам спикера, украинские военные сейчас проходят обучение в Германии по использованию Panzerhaubitze 2000. "В этой связи есть смысл в том, что оружие, на котором они учатся, также находится в Германии", - добавил он.

Германия (6929) оружие (10198) помощь (7763) Гебештрайт Штеффен (24)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
В очікуванні військової допомоги з Німеччини:
показать весь комментарий
10.06.2022 16:17
+20
Да, так и есть - саботаж. Только вот пересраться с потенциальными союзниками много ума не надо. Ум нужен добиться помощи и поставок вопреки всему, а не благодаря.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:08
+17
Перекладаючи з німецької - зброї не буде.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6 Сабботаж
показать весь комментарий
10.06.2022 16:05 Ответить
Да, так и есть - саботаж. Только вот пересраться с потенциальными союзниками много ума не надо. Ум нужен добиться помощи и поставок вопреки всему, а не благодаря.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:08 Ответить
с потенциальными союзниками ?

ливерная колбаса не может быть союзником по определению
бесхребетность, безвольность, желание жить как раньше и иметь профиты от бункерного фюрера - вот это немецкая политическая и бизнесовая элита.

да, и еще патологическая лживость Шольца
показать весь комментарий
10.06.2022 17:31 Ответить
Ну вот не даст он никогда тяжелого вооружения. Зато при грамотной работе посла может дать, например, миллиард евро помощи. На которые наши власти смогут купить тяжелое вооружение у других стран, как в Польше?. Так что лучше - получить с немцев деньги на оружие или разругаться в хлам?
показать весь комментарий
10.06.2022 17:57 Ответить
миллиардд евро россия получает в день за нефть и газ, поэтому нам тот лярд в год, просто до лампочки. Тот случай, когда техника будет лучшим аргументом в борьбе с кацапами
показать весь комментарий
11.06.2022 00:41 Ответить
Штирліц сидів у людній кав'ярні. Раптом якийсь п'яний есесовець вигукнув:
- Москалі - сволота!
Усі з докором подивились на цього офіцера й подумали: "Як же він міг сказати таке при Штирліцові?"
показать весь комментарий
10.06.2022 16:10 Ответить
бо той есесовець псував обличчя хутіна
показать весь комментарий
10.06.2022 17:13 Ответить
Так, і тому продовжимо тримати там посла який не працює над вирішенням цього питання. Або працює але без результату, по зброї зокрема…
показать весь комментарий
10.06.2022 16:23 Ответить
Оскорблять правительство принимающей стороны - не есть хороший метод работы посла. И да, не справляется - меняйте на более эффективного, перезагрузите ситуацию.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:37 Ответить
Ну у вас и сексуальные фантазии, батенька. Сильно же вас жизнь потрепала. Сходите к психиатру, может полегчает.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:15 Ответить
німці втрачають лідерство в Європі.

брити впевнено стають переможцями
показать весь комментарий
10.06.2022 17:15 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6 Сабботаж ?

зачем так грубо ?
просто ливерная колбаса становится еще ливернее
показать весь комментарий
10.06.2022 17:27 Ответить
германец пошел нынче не тот !
показать весь комментарий
10.06.2022 17:37 Ответить
Нужно и его привселюдно обозвать ливерной колбасой или чем-то похуже. Глядишь и вообще помогать перестанут. Мельник и Боневтик - дерзайте дальше.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:06 Ответить
Можна.Але можна і не обзивати.Підтримка буде такаж сама-200касок!Ви навіть можете звинуватити що це привело до відбудови "Північного потоку-2" та постачання Simensом запчастін до єл станції Криму в обхід санкцій.Німці воний й є німці.Журавльов у своїй промові відкрито звернувся до Шолца-"Шольц ты Ублюдок!"Та й шо?Ніці тепер повернулись до нас лицем?Шольц всього навсього продовжує лінію "фрау Рібентроп".Після нього буде Шольц-2.
показать весь комментарий
10.06.2022 18:12 Ответить
Д - дипломатия. Трускавец, не?
показать весь комментарий
10.06.2022 18:17 Ответить
Ну якщо з 14го року не набридло щире "занепокоєння",то можна ще погратись у Д.Нажаль кацапи чекати осторонь не будуть.Якщо навіть Греція та інші це бачить та відкрито говорять...
показать весь комментарий
10.06.2022 22:42 Ответить
Чтобы не повторяться -
показать весь комментарий
10.06.2022 18:33 Ответить
Цікаво.а коли це німці нам були добрими союзниками?В примір як Польща,країни Балтії,Брітания та США.Таким чином і Угорщину можна в друзі записати.Чи у той час як після 14надцятого почали "Поток" будувати?Треба реально дивитись на речі.Німеччина для України не набагато кращи ніж Угорці.Добре хочь відкрито не саботують.До речі,Іспанія знайшли для нас Леопард 2 у кількості 40 шт а Німці?Може нагадаєте мені?! https://focus.ua/*******-novosti/517954-ispaniya-gotova-peredat-ukraine-tanki-leopard-el-pais Не дай боже мені таких друзів у реалному житті.
показать весь комментарий
10.06.2022 22:34 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2022 16:06 Ответить
Перекладаючи з німецької - зброї не буде.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:07 Ответить
Лять, это трындец! Позорище а не правительство!
показать весь комментарий
10.06.2022 16:07 Ответить
угу, ще й на фоні Зе!Бенітосів-дЄрьмаківських- взагалі й тупі бо не перекачано-обрізані...
показать весь комментарий
10.06.2022 17:42 Ответить
Падлюки
показать весь комментарий
10.06.2022 16:08 Ответить
складно говорити про графіки поставки зерна Німеччині
показать весь комментарий
10.06.2022 16:09 Ответить
Xoroso sto xocet peredat,no nado bystrej eto delat.MRLS mogli otdat toj versiji sto u nix jest tam u nix i 100 kilometrov streliajet,samoxodnije ******* ocen xorosyje no mogli i bolse ix dat
показать весь комментарий
10.06.2022 16:09 Ответить
💩💩💩💩💩💩
показать весь комментарий
10.06.2022 16:10 Ответить
Треба вимагати ще більше, можна ще кулаком погрюкати по столу, може тоді дійде в чім справа. А, то паприколухуженебудет.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:11 Ответить
Идет экскурсия по аду. На одном котле очень много крышек и он завален камнями. Экскурсанты спрашивают экскурсовода, почему. - Здесь варятся https://anekdoty.ru/pro-evreev/ евреи . Если хотя бы один сумеет выбраться, обязательно перетащит всех остальных. Дальше экскурсанты видят котел, который не прикрыт ничем. Экскурсовод: - Здесь https://anekdoty.ru/pro-russkih/ русские . Мы за них не боимся. Даже если один сумеет выбраться, другие все равно затащат обратно. Дальше наблюдается третий котел, на котором тоже ничего нет. - Здесь немцы. С ними все просто. Мы начертили линию и написали «Не перелезать».

показать весь комментарий
10.06.2022 16:12 Ответить
В очікуванні військової допомоги з Німеччини:
показать весь комментарий
10.06.2022 16:17 Ответить
Примерно так Не хватает только таблички "F#ck You" в руках. И будет полная картина происходящего.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:34 Ответить
Їм про важке озброєння і не потрібно говорити. Це вже не смішно а дратує. На Гепардах хай самі їздять. Навіть якщо щось поставлять то буде який геморой це точно. Запрацює лендліз з Штатів.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:19 Ответить
скорше сніг в Сахарі ніж зброя від німців
показать весь комментарий
10.06.2022 16:22 Ответить
Чого ви всі прицепилися до німців? У німців є своя конституція, свій парламент, уряд, канцлер і німці. Вони, що голосували за Президента України? Вони обіцяли "хуже не будєт"? Ні, вони дбають про безпеку і процвітання німців. Не сваріться на них, а дякуйте і за те, що дали. Краще питайте у Володі Боневтіка, де наша зброя? Що він робив три роки? Чому замість ракет і САУ "Богдана" купував у росіян і білорусів бітум і все заривав в дороги? Навіщо німцям проблеми з Україною, якщо ми самі не розібралися кого і навіщо понавибирали і навіть до цього часу нам не розповіли, я не кажу про справу - хто злив і навішо південь?
показать весь комментарий
10.06.2022 16:29 Ответить
Скільки років бундесвер і орки дружили і не тужили ..... Що Шольц що Меркель, зброї не буде. Вони завжди хапались за живіт, коли потрібна була коаліція. Та і зброї як кіт наплакав, все було на продаж арабам.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:39 Ответить
не прнинижуйтеся перед німцями, які все продають арабам, а беріть свою, вона напорядок вища і новіша за цю (я маю на увазі Грім 2, Вільха, Верба, Нептун, Стугна), що пропонують німці. Запитайте в Володі Боневтіка під який асфальт він її заховав.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:44 Ответить
Та ладно.. Ничего страшного. Мы подождем.. сколько надо? Год? Два? Пять? Нормально. Вы главное не спешите! Надо же все взвесить, обсудить, выработать план, обсудить в подгруппах, группах, бундестаге, с Шольцем.. Учесть все интересы.. Главное никуда не спешить - ведь это такой сложный вопрос.. Вы главное держитесь там, здоровья и хорошего настроения..
показать весь комментарий
10.06.2022 16:22 Ответить
Та не дудуть німці нічого !! Вони заодно з ху..лом !!!!!!!!!!! Невже не зрозуміло !!!
показать весь комментарий
10.06.2022 16:24 Ответить
Не слід розраховувати на цю зброю. Потрібно інших союзників просити перекрите обіцяне Німеччиною у зв'язку із низькою ймовірністю виконання нею цих обіцянок.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:24 Ответить
Барыги, засуньте свои обещалки в свое заднеприводное хранилище.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:26 Ответить
Не получится - там уже Пынька свой болтик прикрутил.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:37 Ответить
Ні панове, потрібно з німцями бути терплячими. Англосакси - це швидкі хлопці, але і німців не треба нахер посилати - треба щоб вони були нашими союзниками.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:26 Ответить
Для любителей ЕС. Именно эти мерзавцы и будут диктовать вам в нем свою волю.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:26 Ответить
Посмотри на Венгрию. Кто там кому диктует?
показать весь комментарий
10.06.2022 16:35 Ответить
Венгрия это страна гитлеровской оси. Для своих скидки. А вот полякам штраф.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:47 Ответить
кацапе, а як ти сюди забрів?
показать весь комментарий
10.06.2022 17:46 Ответить
Обожаю фееричных идиотов делающих не менее фееричные выводы.
показать весь комментарий
10.06.2022 19:40 Ответить
Именно! Согласен!

Есть как минимум одна адекватная страна вне ЕС - это Великая Британия! Вот с ней и нужно создавать союз, а там глядишь и Польша со странами Балтии подтянуться! А оставшийся от ЕС гадюшник пусть подсасывает у парашистов.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:36 Ответить
Наші хлопці вже в кацапів порядка 250 танків віджали !! А що німаки можуть дати?? скільки ? Дякуєм БРИТАНЦЯМ,ПОЛЯКАМ,США ,ЧЕХЇЇ І БАГАТЬОМ ІНШИМ !!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
10.06.2022 16:27 Ответить
Портрет Шольца необходимо поместить в словаре под определением слова лицемерие.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:28 Ответить
В немецком язьіке уже есть глагол scholzen - "нагромождать противоречивьіе отговорки"
показать весь комментарий
10.06.2022 16:38 Ответить
не можна простіше - "брехати" ?
показать весь комментарий
10.06.2022 17:32 Ответить
Не, так будет недостаточно шольцево.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:56 Ответить
Шмальц, отстегни уже свои яйца и оставь их в кулачке у бункерной крысы - они тебе уже по статусу подстилки не подходят! 🐭
показать весь комментарий
10.06.2022 16:34 Ответить
Это-то при хваленной немецкой педантичности ? Интересно сколько им ***** платит за эти "сложности"
показать весь комментарий
10.06.2022 16:34 Ответить
А є хвальоні Вовіни Боневтіка обіцянки? Виконано? То виходить Порошенко не бажав закінчувати війну, а Володя закінчить відведенням військ і перестати стріляти. Допомогло? Володя - де наша зброя? Чогму не виконувалося оборонне замовлення і заморожені всі ракетині програми? Чому ти винен на 1000000% в цім, переводиш ці проблеми на європейців, звинувачуючи їх, чому не поставили зброю? А ти у них замовив що небудь у 2019 році? А потім будете кричати, чому ми не в НАТО? А в той час арахамія надсилає листи в європейський суд, щоб зняли санкції з російського олігарха на якого ці санкції наклали США і Європа, що він ніби врятував 400 тисяч українців. Де ці списки кого він врятував і чому цей абхазський "патріот" щось направляє від імені України?
показать весь комментарий
10.06.2022 16:42 Ответить
Вьі когда-нибудь ездили дойче баном? Отож...
показать весь комментарий
10.06.2022 16:42 Ответить
А знаменитый берлинский аэропорт?
показать весь комментарий
10.06.2022 16:49 Ответить
Чему тут удивляться? Москва выкормила и вырастила гитлеризм. Берлин выкормил и вырастил путинизм.
Долг платежом красен.
(СРУская поговорка)
показать весь комментарий
10.06.2022 16:45 Ответить
Пригласите Шольца и Штайнмайера во все места, куда они не хотели, что б не обижались. Хоть в Бучу хоть куда захотят. Подарите им букеты, как пу дарил Ме или мужские подарки Только что б дали САУ, танки и БМП, что б создать плотность огня не меньше орков, что б не гибли наши.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:45 Ответить


"НАТО закрой нам небо! НАТО дай нам ПВО! Вы все ********! Нам никто не помогает! Свинарчуки! Барыги!
Навернуть канал поставки наиважнейших приборов, которые не производятся в Украине, накрыть всю схему, проорать про барыг, наживающихся на крови, оставить страну без ПВО.
Год полоскать людям мозги. Сажать в тюрьму. Заводить дела.
Просрать начало войны. Заливать в уши про шашлычки.
Не предупредить людей. Хотя бы на тех направлениях, которые еще ЗА ГОД!!! указала американская разведка.
Начать преследования тех, кто спас "Стугны".
Обвинить во всем Меркель.
Три месяца россияне бьют ракетами по всей стране, как только хотят. Три месяца люди живут по подвалам под вой сирен.
И эти ***** только сейчас передали клистроны..." - https://t.me/babchenko77/5982
показать весь комментарий
10.06.2022 16:48 Ответить
Для цих агенті рф взагалі треба вимагати публічну смертну кару. Це ж треба було лишити країну перед війною без ппо. Вони винні в усіх цих жертвах.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:28 Ответить
та що ви, ***** невинні, просто, Україна для них не має стратегічного значення, а її нарід- рже ж під обстрілами.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:50 Ответить
Що ще можна було почути від пособників рашизму. Нагорода по заслугах всіх найде.

Нічого Ізраїль пособників нацизму досі переслідує і вивозить на суд в Ізраїль де їх потім страчують і пофіг скільки їм вже років.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:26 Ответить
немцы Украине не дадут серьёзного вооружения и в нормальном количестве, и то, пулеметы, разве что. Они Поляков протягивают на предмет передачи леопардов, вместо переданных Украине танков. Все эти учения-переучивание военных ЗСУ только затягивание времени.
Десяток САУ за пол года - это чтобы сказать - ну мы ж помогаем, но погоды они не сделают. Меньше внимания и - работать в другом направлении. Война уже показала, кто друг, а кто отбывает номер.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:36 Ответить
Хвалена німецька пунктуальність і точність - кацапи таки зіпсували фріців
показать весь комментарий
10.06.2022 18:02 Ответить
Вони сказали, що ембарго введуть до кінця року і зимою дадуть зброю.вони надіються, що до зими все вирішиться і нічого не треба буде робити.
показать весь комментарий
10.06.2022 18:14 Ответить
Кто в мире поверит , что немцы,отличающиеся во всём мире своей педантностью и точностью, не знают когда и сколько оружия и какого они могут произвести и продать Украине!!!Всё это просто обман и лицемерие Шольца!!
показать весь комментарий
10.06.2022 18:36 Ответить


Німці пробачте мене, але ваш уряд піда**си
показать весь комментарий
10.06.2022 18:51 Ответить
Виявляється Німеччина не передала навіть 5000 касок, які обіцяла ще до війни, в січні.
Це просто ЖЕСТЬ!
Тут деякі індивіди Німеччину в союзники України записують.
показать весь комментарий
10.06.2022 19:03 Ответить
а може краще відчепитись від німців,не звертати на них увагу нібито їх зовсім не існує. вони перечекають якийсь час,а потім злякаються що їх нібито нема в світі і почнуть самі проситись,візміть наші танки,візьміть наші гаубиці.
показать весь комментарий
10.06.2022 19:14 Ответить
звичайно значно легше їсти собі смажені німецькі ковбаски і не думати про якусь там війну
показать весь комментарий
10.06.2022 21:20 Ответить
Хробакам взагалі складно розмовляти.
показать весь комментарий
10.06.2022 21:45 Ответить
Не знаю, як хто, але я не хочу бути у одній унії із цими підорами. Із ФРГ, мадярами, Австрією, і т.і. Можливо, Інтермаріум, якщо усі будуть згодні.
показать весь комментарий
10.06.2022 21:59 Ответить
 
 