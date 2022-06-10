Правительство Германии: сложно говорить о графиках поставки оружия Украине
По организационным причинам и из-за проблем с безопасностью говорить о конкретных графиках поставки Украине немецкого оружия пока сложно.
Об этом заявил речным правительству Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Федеральное правительство Германии пообещало Украине поставки тяжелого вооружения, подчеркнул спикер.
"Сейчас идет полным ходом подготовка, чтобы это заработало. Но это не происходит в одну ночь", - заявил он.
Гебештрайт напомнил о запланированных поставках ВСУ Gepard, гаубиц Panzerhaubitze 2000, зенитной системы Iris-T и реактивной системы залпового огня Mars.
По его словам, он понимает нетерпение, но эти вопросы должны быть проверены и изучены очень тщательно, "прежде чем вы сделаете заявление, которое вы, возможно, потом не сможете сдержать".
По словам спикера, украинские военные сейчас проходят обучение в Германии по использованию Panzerhaubitze 2000. "В этой связи есть смысл в том, что оружие, на котором они учатся, также находится в Германии", - добавил он.
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ливерная колбаса не может быть союзником по определению
бесхребетность, безвольность, желание жить как раньше и иметь профиты от бункерного фюрера - вот это немецкая политическая и бизнесовая элита.
да, и еще патологическая лживость Шольца
- Москалі - сволота!
Усі з докором подивились на цього офіцера й подумали: "Як же він міг сказати таке при Штирліцові?"
брити впевнено стають переможцями
зачем так грубо ?
просто ливерная колбаса становится еще ливернее
Есть как минимум одна адекватная страна вне ЕС - это Великая Британия! Вот с ней и нужно создавать союз, а там глядишь и Польша со странами Балтии подтянуться! А оставшийся от ЕС гадюшник пусть подсасывает у парашистов.
Долг платежом красен.
(СРУская поговорка)
"НАТО закрой нам небо! НАТО дай нам ПВО! Вы все ********! Нам никто не помогает! Свинарчуки! Барыги!
Навернуть канал поставки наиважнейших приборов, которые не производятся в Украине, накрыть всю схему, проорать про барыг, наживающихся на крови, оставить страну без ПВО.
Год полоскать людям мозги. Сажать в тюрьму. Заводить дела.
Просрать начало войны. Заливать в уши про шашлычки.
Не предупредить людей. Хотя бы на тех направлениях, которые еще ЗА ГОД!!! указала американская разведка.
Начать преследования тех, кто спас "Стугны".
Обвинить во всем Меркель.
Три месяца россияне бьют ракетами по всей стране, как только хотят. Три месяца люди живут по подвалам под вой сирен.
И эти ***** только сейчас передали клистроны..." - https://t.me/babchenko77/5982
Нічого Ізраїль пособників нацизму досі переслідує і вивозить на суд в Ізраїль де їх потім страчують і пофіг скільки їм вже років.
Десяток САУ за пол года - это чтобы сказать - ну мы ж помогаем, но погоды они не сделают. Меньше внимания и - работать в другом направлении. Война уже показала, кто друг, а кто отбывает номер.
Німці пробачте мене, але ваш уряд піда**си
Це просто ЖЕСТЬ!
Тут деякі індивіди Німеччину в союзники України записують.