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РФ погрожує Польщі відповіддю за нарощування сил НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато

У Міністерстві закордонних справ Росії пригрозили Польщі за нарощування сил Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Глава департаменту МЗС Росії зі зв'язків з Європою Олег Тяпкін заявив, що реакція Москви на нарощування сил НАТО в Польщі буде співмірною.

"Реакція, як завжди, буде співмірною і адекватною, спрямованою на нейтралізацію потенційних загроз безпеці Російської Федерації", - йдеться в його повідомленні.

Також читайте: Союзники НАТО тісно співпрацюють, щоб притягнути Росію до відповідальності за війну проти України, - Блінкен

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+57
Лякати їжака голою смердючою обісраною дупою-ісконная лапатная скрєпа...
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12.06.2022 07:05
+42
Давайте, нападайте уже на страну НАТО, трусливые вояки и насильники над детьми и мирным безоружным населением, не ссыте)
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12.06.2022 07:22
+35
"Адекватна реакція" по кацапські-це напевне чергове село на Донбасі розбомбить.
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12.06.2022 07:09
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Лякати їжака голою смердючою обісраною дупою-ісконная лапатная скрєпа...
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12.06.2022 07:05 Відповісти
Уже всё👎Лякалка сломалась, а хомячком поляков не испугать❗
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12.06.2022 07:30 Відповісти
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12.06.2022 09:17 Відповісти
🤮🤮🤮
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12.06.2022 10:26 Відповісти
"Адекватна реакція" по кацапські-це напевне чергове село на Донбасі розбомбить.
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12.06.2022 07:09 Відповісти
Краще вже нехай ******** свій воронеж - там вже зачекались.
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12.06.2022 09:11 Відповісти
От жеж неадеквати!
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12.06.2022 07:15 Відповісти
Давайте, нападайте уже на страну НАТО, трусливые вояки и насильники над детьми и мирным безоружным населением, не ссыте)
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12.06.2022 07:22 Відповісти
Ага Разогнались❗Кацапов на ************** войну кнутом не загониш❗
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12.06.2022 07:32 Відповісти
Виродки лізуть перевіряти 5 статтю НАТО. Слід було очікувати...
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12.06.2022 07:30 Відповісти
ії зі зв'язків з Європою Олег Тяпкін ……………А шо її зі зв'язків з Європою висрало Олег ********?
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12.06.2022 07:32 Відповісти
идиоты - НАТО наверно спит и видит что бы хоть один снаряд прилетел в страну альянса
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12.06.2022 07:33 Відповісти
Поляки готові, і до всього дуже злі. Так що запрашами ( запрошуємо).
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12.06.2022 07:41 Відповісти
Пригонять в бєлараху ешелон бурятів на т62, або попробують з кєнігсберга сувальський перешийок блокувати. Але полякам всратись на бурятів, до сувалок готуються з 14 року.
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12.06.2022 07:41 Відповісти
я бы вообще бурятов в плен не брал - что бы твари не лезли к нам , но .....
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12.06.2022 07:49 Відповісти
Т-62 вже закінчуються. Знімають з консервації Т-55(пристосований до ведення ядерної війни)
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12.06.2022 08:57 Відповісти
Там нет уже движков и таких движков уже не выпускают и станков для выпуска уже нет. ПС. Могут запросить ленд лиз у США для возобновления производства Т-34 и запчастей к ним.
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12.06.2022 09:47 Відповісти
Вкопают т-55/54 по башню и без движков,или приволокут с УР Сахалина и Курил ИСы,которых там еще хватает.. Зато, нашим "Стугнам","Корсарам"и импортным пт будет где разгуляться..
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12.06.2022 12:54 Відповісти
Такой же как реакция на НАТО в Финляндии и Швеции? Понторезы несчастные, вас никто не боится, а поляки и подавно
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12.06.2022 07:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=521Ic9Ev_hs Эта песня почти про кацапов.
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12.06.2022 07:54 Відповісти
як завжди, зняли штани і голосно пerdнули у бік Польщі.
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12.06.2022 08:02 Відповісти
Собака гавкає, а КАРАВАН іде.
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12.06.2022 08:03 Відповісти
Яке твоє козляче діло, Глава департаменту МЗС Росії зі зв'язків з Європою Олег Тяпкін-Ляпкін,до Польщі?
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12.06.2022 08:07 Відповісти
Адекватність Московії? Можуть напасти з переляку.
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12.06.2022 08:08 Відповісти
Повоняли немного и утерлись. Вот и вся реакция кокошникоголовых.
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12.06.2022 08:11 Відповісти
микитка хрущев говорив закатать ежа под зад Америке. В якомусь романі рузге були літгерої Тяпкін і Ляпкін. Так і тут Манька Аблігация ляпнула, а Тяпкін тяпнув. Це із драми комедії "Держите меня семеро..."
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12.06.2022 08:13 Відповісти
«Ревизор» Н. В. Гоголя
Это один с двойной фамилией Ляпкин-Тяпкин - судья

Ну, то таке (с, Маркевич)
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12.06.2022 09:04 Відповісти
"Можем пафтаріть Катинь" ?
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12.06.2022 08:25 Відповісти
Можна павтарить тушино.
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12.06.2022 09:49 Відповісти
у них дуля в кармане есть, жирная на ответы НАТО, кукурузники и Т-34 с постаментов поснимают.
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12.06.2022 08:31 Відповісти
На Т-34 запчасти были омериканские.
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12.06.2022 09:50 Відповісти
Хочуть НАТО повернути у кордони 1997 року?
Ну - ну. Успіхів. Чудовий привід для дерашизації і взяти під зовнішне управліня територію 404.
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12.06.2022 08:45 Відповісти
Вусань картопляний, нападай ато нато в тебе на кодоні
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12.06.2022 08:45 Відповісти
так динирівці закінчаться скоро , бо їх кидають щоб тіпа це ж не 2 армія світу в ватніках і касках зразка 1947 року воює в Україні
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12.06.2022 08:48 Відповісти
В Европарламенте сказали, что Украина может получить от Запада ядерные ракеты, так как россия нарушила Будапештский меморандум.
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12.06.2022 08:49 Відповісти
"Россия нарушила Будапештский меморандум, то считаю, что мы, как Запад, имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость" - подчеркнул депутат Европарламента Радослав Сикорский (Польша)
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12.06.2022 09:09 Відповісти
Там на билхаротчине хранилище ядреных бамбов, может возвернуть.
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12.06.2022 09:52 Відповісти
хорошая новость. Где-то в начале войны когда нам стали по чуть-чуть давать норм. оружие, кто-то на цензоре написал, что недалек тот день, когда нам и ЯО дадут...все поржали. Но тема уже пошла....
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12.06.2022 14:59 Відповісти
"реакція Москви на нарощування сил НАТО в Польщі буде співмірною"

Невже в штани собі насеруть?
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12.06.2022 08:52 Відповісти
Які ж кацапи сміливо погрожувати із-за Уральських гір. Звичайно кацапів не дуже боялися в НАТО, а коли побачили міць цієї хвальонної армії в Україні, то задумалися, на цей раз "ножки Буша" посилати, чи ні?
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12.06.2022 08:59 Відповісти
Лукашенко сказав, що можливо прийдеться захищати західну Україну від поляків, які захочуть її окупувати.

Напевно путлер запідозрів, що польські війська, в якийсь час, можуть піти на допомогу українцям. І намагаються налякати українців, щоб вони не прийняли допомоги Польщі.
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12.06.2022 09:04 Відповісти
В Украине обосрались они решили страну НАТО пугать. Тем более что на Рашке уже и армии не осталось
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12.06.2022 09:24 Відповісти
ссыт *****
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12.06.2022 09:42 Відповісти
Не ссыт, а отрицательно пьет!
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12.06.2022 12:09 Відповісти
"Як завжди"? А що - вже щось робили? А ну покажіть хоч якісь приклади.
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12.06.2022 12:58 Відповісти
Когда-то у совка получилось напугать НАТО - совок подох и НАТО почти умер, у раиси есть шанс напугать, раисе нужно сдохнуть. НАТО тогда точно испугается.
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12.06.2022 13:20 Відповісти
У Польши уже такое оружие, что Козляндии лучше не вонять.
Путин **********, что получит удар по всем своим бункерам.
Чтоб было.
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12.06.2022 14:37 Відповісти
Такие завы как подарок ястребам из НАТО . Им даже распедаливать причину усиления войск на границе с рашестаном не нужно. Коняка мидовская все за них сделала
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12.06.2022 17:50 Відповісти
 
 