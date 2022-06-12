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РФ погрожує Польщі відповіддю за нарощування сил НАТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Міністерстві закордонних справ Росії пригрозили Польщі за нарощування сил Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Глава департаменту МЗС Росії зі зв'язків з Європою Олег Тяпкін заявив, що реакція Москви на нарощування сил НАТО в Польщі буде співмірною.
"Реакція, як завжди, буде співмірною і адекватною, спрямованою на нейтралізацію потенційних загроз безпеці Російської Федерації", - йдеться в його повідомленні.
Топ коментарі
+57 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар12.06.2022 07:05
+42 Nov
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+35 Garry Grant
показати весь коментар12.06.2022 07:09
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Это один с двойной фамилией Ляпкин-Тяпкин - судья
Ну, то таке (с, Маркевич)
Ну - ну. Успіхів. Чудовий привід для дерашизації і взяти під зовнішне управліня територію 404.
Невже в штани собі насеруть?
Напевно путлер запідозрів, що польські війська, в якийсь час, можуть піти на допомогу українцям. І намагаються налякати українців, щоб вони не прийняли допомоги Польщі.
Путин **********, что получит удар по всем своим бункерам.
Чтоб было.