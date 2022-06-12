РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14249 посетителей онлайн
Новости За рубежом
16 894 50
НАТО (8911) Польша (7457) Россия (91193)

РФ угрожает Польше ответом за наращивание сил НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато

В Министерстве иностранных дел России пригрозили Польше за наращивание сил Североатлантического альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Глава департамента МИД России по связям с Европой Олег Тяпкин заявил, что реакция Москвы на наращивание сил НАТО в Польше будет соразмерна.

"Реакция, как всегда, будет соразмерна и адекватна, направленная на нейтрализацию потенциальных угроз безопасности Российской Федерации", - говорится в его сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша серьезно относится к угрозам со стороны России по поводу ядерного удара, - посол Цихоцкий

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+57
Лякати їжака голою смердючою обісраною дупою-ісконная лапатная скрєпа...
показать весь комментарий
12.06.2022 07:05
+42
Давайте, нападайте уже на страну НАТО, трусливые вояки и насильники над детьми и мирным безоружным населением, не ссыте)
показать весь комментарий
12.06.2022 07:22
+35
"Адекватна реакція" по кацапські-це напевне чергове село на Донбасі розбомбить.
показать весь комментарий
12.06.2022 07:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лякати їжака голою смердючою обісраною дупою-ісконная лапатная скрєпа...
показать весь комментарий
12.06.2022 07:05 Ответить
Уже всё👎Лякалка сломалась, а хомячком поляков не испугать❗
показать весь комментарий
12.06.2022 07:30 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2022 09:17 Ответить
🤮🤮🤮
показать весь комментарий
12.06.2022 10:26 Ответить
"Адекватна реакція" по кацапські-це напевне чергове село на Донбасі розбомбить.
показать весь комментарий
12.06.2022 07:09 Ответить
Краще вже нехай ******** свій воронеж - там вже зачекались.
показать весь комментарий
12.06.2022 09:11 Ответить
От жеж неадеквати!
показать весь комментарий
12.06.2022 07:15 Ответить
Давайте, нападайте уже на страну НАТО, трусливые вояки и насильники над детьми и мирным безоружным населением, не ссыте)
показать весь комментарий
12.06.2022 07:22 Ответить
Ага Разогнались❗Кацапов на ************** войну кнутом не загониш❗
показать весь комментарий
12.06.2022 07:32 Ответить
Виродки лізуть перевіряти 5 статтю НАТО. Слід було очікувати...
показать весь комментарий
12.06.2022 07:30 Ответить
ії зі зв'язків з Європою Олег Тяпкін ……………А шо її зі зв'язків з Європою висрало Олег ********?
показать весь комментарий
12.06.2022 07:32 Ответить
идиоты - НАТО наверно спит и видит что бы хоть один снаряд прилетел в страну альянса
показать весь комментарий
12.06.2022 07:33 Ответить
Поляки готові, і до всього дуже злі. Так що запрашами ( запрошуємо).
показать весь комментарий
12.06.2022 07:41 Ответить
Пригонять в бєлараху ешелон бурятів на т62, або попробують з кєнігсберга сувальський перешийок блокувати. Але полякам всратись на бурятів, до сувалок готуються з 14 року.
показать весь комментарий
12.06.2022 07:41 Ответить
я бы вообще бурятов в плен не брал - что бы твари не лезли к нам , но .....
показать весь комментарий
12.06.2022 07:49 Ответить
Т-62 вже закінчуються. Знімають з консервації Т-55(пристосований до ведення ядерної війни)
показать весь комментарий
12.06.2022 08:57 Ответить
Там нет уже движков и таких движков уже не выпускают и станков для выпуска уже нет. ПС. Могут запросить ленд лиз у США для возобновления производства Т-34 и запчастей к ним.
показать весь комментарий
12.06.2022 09:47 Ответить
Вкопают т-55/54 по башню и без движков,или приволокут с УР Сахалина и Курил ИСы,которых там еще хватает.. Зато, нашим "Стугнам","Корсарам"и импортным пт будет где разгуляться..
показать весь комментарий
12.06.2022 12:54 Ответить
Такой же как реакция на НАТО в Финляндии и Швеции? Понторезы несчастные, вас никто не боится, а поляки и подавно
показать весь комментарий
12.06.2022 07:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=521Ic9Ev_hs Эта песня почти про кацапов.
показать весь комментарий
12.06.2022 07:54 Ответить
як завжди, зняли штани і голосно пerdнули у бік Польщі.
показать весь комментарий
12.06.2022 08:02 Ответить
Собака гавкає, а КАРАВАН іде.
показать весь комментарий
12.06.2022 08:03 Ответить
Яке твоє козляче діло, Глава департаменту МЗС Росії зі зв'язків з Європою Олег Тяпкін-Ляпкін,до Польщі?
показать весь комментарий
12.06.2022 08:07 Ответить
Адекватність Московії? Можуть напасти з переляку.
показать весь комментарий
12.06.2022 08:08 Ответить
Повоняли немного и утерлись. Вот и вся реакция кокошникоголовых.
показать весь комментарий
12.06.2022 08:11 Ответить
микитка хрущев говорив закатать ежа под зад Америке. В якомусь романі рузге були літгерої Тяпкін і Ляпкін. Так і тут Манька Аблігация ляпнула, а Тяпкін тяпнув. Це із драми комедії "Держите меня семеро..."
показать весь комментарий
12.06.2022 08:13 Ответить
«Ревизор» Н. В. Гоголя
Это один с двойной фамилией Ляпкин-Тяпкин - судья

Ну, то таке (с, Маркевич)
показать весь комментарий
12.06.2022 09:04 Ответить
"Можем пафтаріть Катинь" ?
показать весь комментарий
12.06.2022 08:25 Ответить
Можна павтарить тушино.
показать весь комментарий
12.06.2022 09:49 Ответить
у них дуля в кармане есть, жирная на ответы НАТО, кукурузники и Т-34 с постаментов поснимают.
показать весь комментарий
12.06.2022 08:31 Ответить
На Т-34 запчасти были омериканские.
показать весь комментарий
12.06.2022 09:50 Ответить
Хочуть НАТО повернути у кордони 1997 року?
Ну - ну. Успіхів. Чудовий привід для дерашизації і взяти під зовнішне управліня територію 404.
показать весь комментарий
12.06.2022 08:45 Ответить
Вусань картопляний, нападай ато нато в тебе на кодоні
показать весь комментарий
12.06.2022 08:45 Ответить
так динирівці закінчаться скоро , бо їх кидають щоб тіпа це ж не 2 армія світу в ватніках і касках зразка 1947 року воює в Україні
показать весь комментарий
12.06.2022 08:48 Ответить
В Европарламенте сказали, что Украина может получить от Запада ядерные ракеты, так как россия нарушила Будапештский меморандум.
показать весь комментарий
12.06.2022 08:49 Ответить
"Россия нарушила Будапештский меморандум, то считаю, что мы, как Запад, имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость" - подчеркнул депутат Европарламента Радослав Сикорский (Польша)
показать весь комментарий
12.06.2022 09:09 Ответить
Там на билхаротчине хранилище ядреных бамбов, может возвернуть.
показать весь комментарий
12.06.2022 09:52 Ответить
хорошая новость. Где-то в начале войны когда нам стали по чуть-чуть давать норм. оружие, кто-то на цензоре написал, что недалек тот день, когда нам и ЯО дадут...все поржали. Но тема уже пошла....
показать весь комментарий
12.06.2022 14:59 Ответить
"реакція Москви на нарощування сил НАТО в Польщі буде співмірною"

Невже в штани собі насеруть?
показать весь комментарий
12.06.2022 08:52 Ответить
Які ж кацапи сміливо погрожувати із-за Уральських гір. Звичайно кацапів не дуже боялися в НАТО, а коли побачили міць цієї хвальонної армії в Україні, то задумалися, на цей раз "ножки Буша" посилати, чи ні?
показать весь комментарий
12.06.2022 08:59 Ответить
Лукашенко сказав, що можливо прийдеться захищати західну Україну від поляків, які захочуть її окупувати.

Напевно путлер запідозрів, що польські війська, в якийсь час, можуть піти на допомогу українцям. І намагаються налякати українців, щоб вони не прийняли допомоги Польщі.
показать весь комментарий
12.06.2022 09:04 Ответить
В Украине обосрались они решили страну НАТО пугать. Тем более что на Рашке уже и армии не осталось
показать весь комментарий
12.06.2022 09:24 Ответить
ссыт *****
показать весь комментарий
12.06.2022 09:42 Ответить
Не ссыт, а отрицательно пьет!
показать весь комментарий
12.06.2022 12:09 Ответить
"Як завжди"? А що - вже щось робили? А ну покажіть хоч якісь приклади.
показать весь комментарий
12.06.2022 12:58 Ответить
Когда-то у совка получилось напугать НАТО - совок подох и НАТО почти умер, у раиси есть шанс напугать, раисе нужно сдохнуть. НАТО тогда точно испугается.
показать весь комментарий
12.06.2022 13:20 Ответить
У Польши уже такое оружие, что Козляндии лучше не вонять.
Путин **********, что получит удар по всем своим бункерам.
Чтоб было.
показать весь комментарий
12.06.2022 14:37 Ответить
Такие завы как подарок ястребам из НАТО . Им даже распедаливать причину усиления войск на границе с рашестаном не нужно. Коняка мидовская все за них сделала
показать весь комментарий
12.06.2022 17:50 Ответить
 
 