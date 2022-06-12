РФ угрожает Польше ответом за наращивание сил НАТО

В Министерстве иностранных дел России пригрозили Польше за наращивание сил Североатлантического альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Глава департамента МИД России по связям с Европой Олег Тяпкин заявил, что реакция Москвы на наращивание сил НАТО в Польше будет соразмерна.

"Реакция, как всегда, будет соразмерна и адекватна, направленная на нейтрализацию потенциальных угроз безопасности Российской Федерации", - говорится в его сообщении.

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