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РФ угрожает Польше ответом за наращивание сил НАТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Министерстве иностранных дел России пригрозили Польше за наращивание сил Североатлантического альянса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Глава департамента МИД России по связям с Европой Олег Тяпкин заявил, что реакция Москвы на наращивание сил НАТО в Польше будет соразмерна.
"Реакция, как всегда, будет соразмерна и адекватна, направленная на нейтрализацию потенциальных угроз безопасности Российской Федерации", - говорится в его сообщении.
Топ комментарии
+57 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий12.06.2022 07:05
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+35 Garry Grant
показать весь комментарий12.06.2022 07:09
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Это один с двойной фамилией Ляпкин-Тяпкин - судья
Ну, то таке (с, Маркевич)
Ну - ну. Успіхів. Чудовий привід для дерашизації і взяти під зовнішне управліня територію 404.
Невже в штани собі насеруть?
Напевно путлер запідозрів, що польські війська, в якийсь час, можуть піти на допомогу українцям. І намагаються налякати українців, щоб вони не прийняли допомоги Польщі.
Путин **********, что получит удар по всем своим бункерам.
Чтоб было.