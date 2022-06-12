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Ракетний удар по Тернопільщині: Постраждали 22 особи, зокрема 12-річна дитина
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок ракетного удару по Чорткову на Тернопільщини постраждали 22 особи.
Про це під час брифінгу повідомив очільник ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.
Вчора, в 21:46 на Тернопільщину було здійснено ракетний обстріл, місто Чортків. Було чотири прильоти. Попередньо всі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря. Зруйновано частину військового об'єкту, а також цивільних. Постраждали 4 п'ятиповерхових будинки з цивільним населенням. Жертв наразі немає, постраждали 22 особи. Їх було госпіталізовано та надано медичну допомогу", - зазначив він.
За словами глави ОВА, серед постраждалих є дитина 12 років.
Стан майже всіх постраждалих задовільний, частина з них перебуває в лікарні.
Топ коментарі
+17 Rash VM
показати весь коментар12.06.2022 10:45
+13 afuster25
показати весь коментар12.06.2022 11:40
+8 Sergii Naushenko
показати весь коментар12.06.2022 11:35
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Будь ласка, зачекайте...
1. Пуски ракет можно проводит не входя в радиус поражения противокорабельных.
2. Ракетные крейсера можно окружить гражданскими сухогрузами (что к стати и делают путинисты)
3. Пуски можно проводить с подводных лодок и/или с воздуха.