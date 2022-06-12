Випадків холери в Україні не зафіксовано, продовжується епідеміологічний нагляд, - Кузін

За результатами епідеміологічного нагляду та моніторингу навколишнього середовища випадків холери на територіях України виявлено не було.

Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"У період з 1 червня було обстежено понад 440 хворих із гострими-кишковими інфекціями, серед них 165 на предмет інфікування холерою. Також з профілактичною метою було обстежено 6 здорових людей. У жодному випадку холерних вібріонів виявлено не було", - зазначив він.

За його словами, окрім обстеження людей, досліджувались проби об’єктів довкілля, зокрема майже 100 проб прісної води, 9 проб морської та 80 проб стічної води. Небезпечних для життя підвидів холерних вібріонів виявлено не було.

Головний державний санітарний лікар зазначив, що наразі доволі складно отримати інформацію із тимчасово окупованих територій, зокрема з Маріуполя. Водночас ризики поширення інфекційних захворювань там зростають. Це пов’язано зі значними руйнуваннями міської інфраструктури, через що відбувається змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, забруднення колодязів.

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