Случаев холеры в Украине не зафиксировано, продолжается эпидемиологический надзор, - Кузин

По результатам эпидемиологического надзора и мониторинга окружающей среды, случаев холеры на территории Украины обнаружено не было.

Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"В период с 1 июня было обследовано более 440 больных с острыми кишечными инфекциями, среди них 165 - на предмет инфицирования холерой. Также с профилактической целью было обследовано 6 здоровых людей. Ни в одном случае холерных вибрионов обнаружено не было", - отметил он.

По его словам, наряду с обследованием людей исследовались пробы объектов окружающей среды, в том числе почти 100 проб пресной воды, 9 проб морской и 80 проб сточной воды. Опасных для жизни подвидов холерных вибрионов обнаружено не было.

Главный государственный санитарный врач отметил, что пока достаточно сложно получить информацию с временно оккупированных территорий, в частности из Мариуполя. В то же время риски распространения инфекционных заболеваний там растут. Это связано со значительными разрушениями городской инфраструктуры, в результате чего происходит смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, загрязнение колодцев.

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