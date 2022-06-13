Ненависть - рушійна сила, завдяки якій триває російська війна проти України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що рушійною силою Росії у війні проти України є ненависть до всього українського, зокрема культури, а також свобод у Європі та світі.

Про це він заявив у зверненні до учасників American Jewish Committee Global Forum, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме ненависть є тією рушійною силою, завдяки якій триває ця російська війна проти України і проти свободи у Європі, у світі. Ненависть до українського - до культури українців, до історії України й до того, що попри всі жахи, які були в минулому, Україна залишилася доброю, відкритою країною для різних культур. Різноманіття - це важлива характеристика України", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що російські снаряди спалюють в Україні навіть російські церкви, російська армія знищувала громади, у яких століттями проживала грецька спільнота, а кримські татари на окупованому півострові зазнають репресій найбільше.

"Російські ракети били по Бабиному Яру в Києві, російська артилерія пошкодила Менору в Дробицькому Яру поблизу Харкова. Відверто антисемітські висловлювання міністра закордонних справ Росії спричинили скандал світового рівня. Цього мало", - зазначив президент.

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