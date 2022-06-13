Ненависть - рушійна сила, завдяки якій триває російська війна проти України, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський наголосив, що рушійною силою Росії у війні проти України є ненависть до всього українського, зокрема культури, а також свобод у Європі та світі.
Про це він заявив у зверненні до учасників American Jewish Committee Global Forum, інформує Цензор.НЕТ.
"Саме ненависть є тією рушійною силою, завдяки якій триває ця російська війна проти України і проти свободи у Європі, у світі. Ненависть до українського - до культури українців, до історії України й до того, що попри всі жахи, які були в минулому, Україна залишилася доброю, відкритою країною для різних культур. Різноманіття - це важлива характеристика України", - сказав Зеленський.
Він нагадав, що російські снаряди спалюють в Україні навіть російські церкви, російська армія знищувала громади, у яких століттями проживала грецька спільнота, а кримські татари на окупованому півострові зазнають репресій найбільше.
"Російські ракети били по Бабиному Яру в Києві, російська артилерія пошкодила Менору в Дробицькому Яру поблизу Харкова. Відверто антисемітські висловлювання міністра закордонних справ Росії спричинили скандал світового рівня. Цього мало", - зазначив президент.
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Отсутствие мозгов, раболепство перед "царём", комлеккс неполноценности, возможность узаконенно мародёрить, убивать и насиловать - вот что является их "движущей силой".
А ненависть к "асвабадителям" является именно украинской движущей силой к отпору агрессии лаптекопытных.
---->Зеленський планував ПОВНУ ЗДАЧУ УКРАЇНИ. Відмову від Криму. Відмову від НАТО. Прийняття федералізації (поділу) України. Від Зеленського вийшли на мерів міст і руками Філатова схиляли їх до публічного одобрямса в разі, якщо "президент прийме якісь рішення".
- (Добре якби) мери обложених міст, Маріуполя, Сум, мають висловились в підтримку, "що ми проти подальшого кровопролиття". (с)
Ось такий боневтік.
Готував. Здачу. України.
Але нас врятували генерали.
Коли зелені "рятівники" підняли лапки і полетіли в Білорусь на поклон, генерал Марченко, генерал Залужний, генерал Муженко, генерал Ніколюк стали до бою. Це вони - генерали, офіцери, солдати і звичайні громадяни - вирішили битися. І втримали нашу країну.
А потім зелені повилазили із своїх нір і стали корчити із себе героїчних захисників з закатаними рукавами і позувати для обкладинки Тайм.
Зараз Філатов почав істерити на Доніка і виставляти його нєгодяєм, але все це лише тому, що тепер в майбутній справі про злочинне угрупування, яке готувало злочин - зраду України, він - організатор. Організатор злочину в його частині зі схилення мерів міст до підтримки злочину босів мафії.
І ще одне. Все це - дуже важливо. Все це НА ЧАСІ. Бо історія і правда це такий самий актив, як і єдність. Ми не маємо права дозволити негідникам знову виставити себе рятівниками. Бо вони знову виставлять наших героїв - негідниками. Вже почали.
Кожному по заслугам!
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2917162441914155
"попри всі жахи, які були в минулому, Україна залишилася доброю, відкритою країною для різних культур." - про що він меле?
"Ненависть до того, що ... Україна залишилася доброю, відкритою країною для різних культур." - ху*ло і політики рашистської федерації прямим текстом заявили, що України і українців не повинно існувати - і як держави, і як нації. Вони напали на нас не тому, що ми "добрі і різні", а тому, що ми - Україна. Виглядає як спроба применшити антиукраїнський характер дій московії.
"Різноманіття - це важлива характеристика України" - ******* зельоним світлом харошим ріzzкім. На фоні випилювання усього московитського з України це виглядає як спроба загальмувати даний процес.
Без "скріпного" газу та нафти вони позбавляються звичних їм "благ цивілізації" та користі свого "європейського вибору".
Саме тому вони й виторговують "мирний договір" і цим пояснюється їхнє небажання бачити Україну в Європі. Вона їм зручніша як буферна зона.
Типу, нічого особистого, просто бізнес.