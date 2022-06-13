Без потужної наступальної зброї для України війна лише затягується, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності надання Україні потужної наступальної зброї.
Про це він заявив під час звернення до учасників American Jewish Committee Global Forum, інформує Цензор.НЕТ.
"Захищайте необхідність посилення санкцій проти Росії. Це вам до снаги. Допомагайте нам прискорити постачання зброї для України, щоб мимогли звільнити окуповані райони. Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується. Жертви збільшуються.
Я знаю, що ваша допомога вже суттєва. Але ви можете використати ще більше свого впливу. Бо ми зараз маємо історичну можливість захистити нашу спільну свободу, нашу спільну безпеку. Наше спільне культурне різноманіття від найбільшої хвилі ненависті з усіх, які загрожували світу останніми десятиліттями", - наголосив президент.
"Росії все ще вистачає міці, щоб сподіватися, щоб продовжувати війну проти України, проти людей, щоб продовжувати ігнорувати реакцію світу… Прошу вас подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть до людства. Її ненависть є тією силою, яка ще продовжує війну проти України та проти свободи в Європі. Ненависть до українців, культури та історії України", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Це щоб перебувати у війні і не готуватись три роки...
Як охарактеризувати подібні дії ?
Зараз війна! Небезпека тут і зараз.! Треба думати і творити майбутнє!
Виноваты в том, что ракет не дали Байден, НАТО и Порошенко. А с Куйлом собирались на шашлычки на майские, посмотреть ему в карий глаз, но проклятый Запад тоже помешал.
Не дивіться вже в минуле..його не вернеш..
Треба те-- що тут.. і зараз.. і на майбутнє
це не на захист бубочки, а на захист українців
https://www.youtube.com/watch?v=xFNyK1JDcxk
У вас склалось хибне враження, що ви можете запустити лапу у бюджет штатів і набрати там усього досхочу.
кооперироваться в НАТО не запрещено
Словаки всегда производили оружие и для немцев работали именно чехословацкие военные заводы
словаки и поляки волнуются , что и на них НАПАДЕТ *****- потому активно включатся в проект , чтобы не зависеть от нецев и французов
Цеха ведь строить не надо - все стоит , нужна только оснастка для снарядов , чтобы лить формы
У нас всі винні окрім наших українців, думаю, що ми самі маємо справлятись зі своєю країною, а не надіятись на ЄС. Хєр вони допоможуть
но у них шпеер экономикой руководил, которому надеяться было не на кого и не на что.
а у нас шмыгаль и зеленский, а для них уже вовсю идет "послевоенное восстановление". отсюда и "дайте нам немедленно"..
Если бы у тебя был моск...
даже при упомянутым вами петре алексеевиче, свинарчуки были уволены, когда разгорелся коррупционный скандал.
а ермак до сих пор на своем месте. хотя он - судя по его действиям - не какой-то коррупционер, он враг.
https://gordonua.com/news/money/ukravtodor-nazval-cenu-stroitelstva-odnogo-kilometra-dorogi-1521086.html
Дайте нам тяжку наступальну зброю :
Без ядерної зброї серйозний наступ і повернення втрачених територій не можливий.... Як тільки Україна перейде у масивний наступ, кцап в'їпе по Києву ядерною боєголовкою...і на тому НАСТУП ЗАКІНЧИТЬСЯ....Ніяка Америка, ніякий НАТО не впряжеться в Україну....ніякі гарантії не допоможуть
РS... Те що КАЦАПСЬКІ РАКЕТИ ЛІТАЮТЬ ПО УКРАЇНІ ТУДИ СУДИ....ЦЕ ДЕМОНСТРАЦІЯ КАЦАПІВ, ЩО НАСТУПНОГО РАЗУ У РАКЕТИ МОЖЕ БУТИ ЯДЕРНА НАЧИНКА...якщо Київ почне реально під3айопувати Москву . .
настоятельно рекомендую к просмотру "комедию", так же обратите внимание на актеров, тех кто снимал, год выпуска и целевую аудиторию.... к сожалению в фильме нет главного торчка, он был немного занят!
https://www.youtube.com/watch?v=FMnRmkm-svs&list=**********************************&index=2
Про наступ і повну ДЕОКУПАЦІЮ можна говорити тоді, КОЛИ МІЖ КРАЇНАМИ ВСТАНОВЛЕНИЙ ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ..... Коли 10 ядерних боєголовок націлені на Москву, тоді можна розраховувати на щось... ЯКЩО НЕМАЄ ЦЬОГО ПАРИТЕТУ, ТО СИДІТЬ І НЕ РИПАЙТЕСЯ....
Висновок: СПОЧАТКУ ПОВЕРНІТЬ ЯДЕРНИЙ СТАТУС КРАЇНІ, А ВЖЕ ПОТІМ ДУМАЙТЕ ПРО такі плани...
При Зелінському вже втрачено більше 20% теритрій.....
Якщо ЗЕЛІНСЬКІЙ у цій ЗДАЧІ особисто участі не брав, то він повинен бути зацікавлений у об'єктивному розслідуванні...як це трапилося, що Україна втратила? і хто із його оточення міг бути причетним до такої зради, якщо звичайно був такий факт зради?
Зеленський повинен признати свою ПОЛІТИЧНУ(готуємось до миру) помилку в тому що критикував ПОЛІТИЧНУ(готуємось до війни) лінію Порошенка...яка виявилась вірною
Але при цьому-
Влада виконувала те за що голосувала більшість населення....
Отже саме на населенні лежить відповідальність за сьогоднішній день...
Адже в населення БУЛА ДЕМОКРАТИЧНА МОЖЛИВІСТЬ проголосувати за інший курс.