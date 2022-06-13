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Без мощного наступательного оружия для Украины война только затягивается, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость предоставления Украине мощного наступательного оружия.

Об этом он заявил во время обращения к участникам American Jewish Committee Global Forum, передает Цензор.НЕТ.

"Защищайте необходимость усиления санкций против России. Это вам по силам. Помогайте нам ускорить поставки оружия для Украины, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается. Жертвы увеличиваются.

Я знаю, что ваша помощь уже существенна. Но вы можете использовать еще большее влияние. Потому что у нас сейчас есть историческая возможность защитить нашу общую свободу, нашу общую безопасность. Наше общее культурное разнообразие от величайшей волны ненависти из всех, угрожавших миру в последние десятилетия", - подчеркнул президент.

Читайте: В ближайшее время заработает беспошлинный режим с Великобританией. Ждем либерализации торговли от Австралии, - Зеленский
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Топ комментарии
+40
А наступального асфальта не існує, хтось знає?
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13.06.2022 13:04
+25
Хм.... Дивно що зброє не тече до нас як вода по річці... Ми ж і дорог набудували... А, то для кацапів були, щоб швидше доїхали, а зброю то потрібно було самим робити а не відосікі знімати і жерти шаурму, придурошне.
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13.06.2022 13:04
+21
Сідай на потужний наступальний асфальт і наступай, йолоп!
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13.06.2022 13:06
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А наступального асфальта не існує, хтось знає?
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13.06.2022 13:04 Ответить
Асфальт класть это святое
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13.06.2022 13:14 Ответить
Асфальт класть - на зброю ложить! (народная поговорка в ОП Украины в 2019- 2022 г.г., временно не используется с февраля 2022 г.)
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13.06.2022 13:20 Ответить
Тут патриоты а не предатели в отличие от Зе-чма
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13.06.2022 13:21 Ответить
І розумні люди.
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13.06.2022 13:25 Ответить
На відміну від цинічної,огидної потвори ,зеленої плісняви,кубла кремлівських гельмінтів,що паразитують знесилюючи Україну!!))
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13.06.2022 13:31 Ответить
Бо треба комусь зебілів виховувати.
Це щоб перебувати у війні і не готуватись три роки...
Як охарактеризувати подібні дії ?
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13.06.2022 13:49 Ответить
13.06.2022. Пшел вон.
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13.06.2022 13:55 Ответить
Кацап , а какАя разніца'' , і нах у паРашу і там пАкакай.
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13.06.2022 13:22 Ответить
Висрався? Бігом до банкомату.
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13.06.2022 13:25 Ответить
Возьми таз,насыпь туда льда и сядь в него. Потом можешь бежать к подоляку за подачкой.
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13.06.2022 13:24 Ответить
А спроси у зелоха почему по Наумову нет вопросов? С чемоданами кэша драгоценных камней мешок секретных документов вывез пачки и вопросы отсутствуют.Так как собираемся войну выиграть???
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13.06.2022 13:30 Ответить
Согласен. А еще вопрос : как собираемся выиграть войну с опасным и коварным противником, если не в состоянии решить вопрос с топливом, если не ужесточаем борьбу с предателями, расхитителями гуманитарки, со взятками на границе , в военкоматах? Нужно правительство и власть кризисных менеджеров, а не эта шелупонь, лояльная президенту.
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13.06.2022 14:17 Ответить
как раз по "наступательному асфальту" орки и заехали:"... очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными. Потому что это фактически наша витрина, которая наглядно демонстрирует: Украина - это круто, безопасно, человечно. Рад, что КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админчертах с временно оккупированным Крымом возобновили работу после реконструкции"(с) Зеленский
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13.06.2022 13:21 Ответить
Витрина - ага. А тут гопник с кирпичом. К витрине, обычно, ролеты и сигнализация с охраной прилагаются. Но об этом ему не сообщили.
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13.06.2022 13:46 Ответить
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13.06.2022 13:47 Ответить
Шановні Форумчани ! Асфальт..Боневтік..Велике будівництво..та ін..Це вже в минулому!Кожен з нас Обурюється!але Ви його не вернете! і не зміните!
Зараз війна! Небезпека тут і зараз.! Треба думати і творити майбутнє!
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13.06.2022 13:25 Ответить
Так, зараз саме час очищатися, але ж не хочуть. Збираються знову дороги будувати і гроші пиляти. Хоч би гетьманцева прибрали для початку. Мовчу вже про відвертих зрадників типу наумова.
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13.06.2022 13:49 Ответить
Хм.... Дивно що зброє не тече до нас як вода по річці... Ми ж і дорог набудували... А, то для кацапів були, щоб швидше доїхали, а зброю то потрібно було самим робити а не відосікі знімати і жерти шаурму, придурошне.
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13.06.2022 13:04 Ответить
То шашликами їх, шашликами!
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13.06.2022 13:06 Ответить
Сідай на потужний наступальний асфальт і наступай, йолоп!
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13.06.2022 13:06 Ответить
Драгі, Шольц та Макрон три европроститутки
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13.06.2022 13:07 Ответить
А якщо замінити асфальтом,та ним звільняти здані території то "может как нибудь посеринке сойдемся"
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13.06.2022 13:07 Ответить
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13.06.2022 13:08 Ответить
Украине так и не дали мощное наступательное вооружение: Гром, Вербу, Сапсан, Нептун. Зато дали много асфальта, которым под коксом можно отбиваться даже от марсиан.
Виноваты в том, что ракет не дали Байден, НАТО и Порошенко. А с Куйлом собирались на шашлычки на майские, посмотреть ему в карий глаз, но проклятый Запад тоже помешал.
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13.06.2022 13:08 Ответить
Восемь лет бухтели о войне, а интересно ,чем воевать думали, а освобождать временно оккупированные территории Крыма, Донбасса, Луганска? Если даже патронного завода нет.
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13.06.2022 13:09 Ответить
Хтось вже пояснить цьому Блазню, що ТУ ЗБРОЮ, ЯКУ ТИ ХОЧЕШ, виробляють тільки на СВОЇХ підприємствах. ЧОМУ НЕ організується виробництво у західних областях? Україна МАЄ МОЖЛИВОСТІ виробляти зброю на своїх ЗАХИЩЕНИХ ВІД БОМБАРДУВАНЬ потужностях у західній частині України.
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13.06.2022 13:11 Ответить
Захід на передовій воює за всю Україну,тому її ще не злили.Смерть ворогам.
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13.06.2022 13:21 Ответить
шо було..то сталося..знаєм Боневтік..
Не дивіться вже в минуле..його не вернеш..
Треба те-- що тут.. і зараз.. і на майбутнє
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13.06.2022 13:11 Ответить
Як вже задовбала ця небрита брехлива харя
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13.06.2022 13:14 Ответить
А взагалі хтось зрозумів, про що це недолуге непорозуміння промуркало? Йому сьогодні крапельницю ставили??
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13.06.2022 13:14 Ответить
А тебе неодноразово попереджали про накопичення військ рашистів біля наших кордонів,а ти будував дороги,а не виробляв зброю.Тепер ти випрошуєш зброю у всього світу,а розплачуватись десятки років українцям,а ти будеш жити приспівуючи на тому,що накрав під час війни.
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13.06.2022 13:14 Ответить
А де ж наша потужна зброя?
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13.06.2022 13:16 Ответить
Євреї під час війни збудували "залізний купол" та закрили небо, а українці Шапіто
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13.06.2022 13:16 Ответить
треба додавати, що та війна точиться десятки років, і залізний купол створили далеко не в перші її роки
це не на захист бубочки, а на захист українців
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13.06.2022 13:19 Ответить
бачу, вже оговтався: генератор банальностей запрацював на повну
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13.06.2022 13:16 Ответить
Президент США ПРЕДУПРЕЖДАЛ о грядущей войне!
https://www.youtube.com/watch?v=xFNyK1JDcxk
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13.06.2022 13:17 Ответить
Чогось я не пригадую, щоб Байден обирався на посаду президента України.
У вас склалось хибне враження, що ви можете запустити лапу у бюджет штатів і набрати там усього досхочу.
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13.06.2022 13:51 Ответить
НУЖНО производить своё оружие и снаряды кооперируясь с соседями - словаками ( крупнейший мет комбинат в кошице ), румынами, поляками и т д
кооперироваться в НАТО не запрещено
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13.06.2022 13:17 Ответить
Производство снарядов даст рабочие места и в Словакии и в Польше и в Украине
Словаки всегда производили оружие и для немцев работали именно чехословацкие военные заводы
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13.06.2022 13:20 Ответить
‼️‼️‼️

словаки и поляки волнуются , что и на них НАПАДЕТ *****- потому активно включатся в проект , чтобы не зависеть от нецев и французов
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13.06.2022 13:25 Ответить
А ЕС мог бы конфискованные гроши раши на организацию этих производств выделить
Цеха ведь строить не надо - все стоит , нужна только оснастка для снарядов , чтобы лить формы
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13.06.2022 13:23 Ответить
И в Украине ОСВОБОДИТЬ ОТ ВСЕХ НАЛОГОВ производство снарядов
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13.06.2022 13:28 Ответить
дядя вова , признай , что война в принципе началась из-за тебя , признай что десятки тысяч убитых мирных жителей убиты тобой и твоей партией и политикой , признай что сотни детских жизней на тебе , а как дела с твоими родственниками ? твоя мама, папа, твоя жени с детьми живы ? хорошо спят , сладко пьют и вкусно жрут, ....................дядя вова, ты о чем вообще поешь ? тебе пол года кричали в уши что будет война , все разведки мира , но великий полководец зеленский , и его шобла из 95 квартала , говорила - вывсевретиииии, гибон- арахамия шашлыки жрать приглашал, а теперь ты еще на запад бочку катишь , тебе идиоту помогают всем миром , а ты пес , до сих пор сватов на роисси крутишь , ты хоть копейку из своих офшорных фондов и счетов на армию потратил ? ..........сиди уже и не ***** , стратег **** , солцеликий недоносок. извини что резко, но ты вова , по сути своей просто пустышка по жизни , бесполезный кусок мяса .
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13.06.2022 13:17 Ответить
Валерий Викторович , за кого в 2019 отдали свой голос ??
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13.06.2022 15:16 Ответить
Мы обречены на победу - https://www.youtube.com/watch?v=Ecx7YmEGJN0
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13.06.2022 13:20 Ответить
Здається, що знов готуються "переговори" невигідні Україні. Або цукерчка "Кандедатка ЄС", або битва і кров, кров...
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13.06.2022 13:21 Ответить
Совсем нет у меня критики для этого спича, и важно как можно больше и быстрее тяжелого умного оружия получить на фронт с орками, и да, помимо всех своих прочих злодеяний Мордор уничтожает любое разнообразие, как борги.
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13.06.2022 13:22 Ответить
это называется "разведка боем".
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13.06.2022 13:24 Ответить
це зветься "война на истощение"...
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13.06.2022 14:47 Ответить
Якщо ЄС буде купляти для України озброєння то в них не буде грошей для будівництва доріг. І це велика проблема.
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13.06.2022 13:23 Ответить
что там с расследованием по вагнеровцам, разминированию чонгара и прочим арахамиям слышно?
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13.06.2022 13:23 Ответить
тяжелое вооружение дают тем , кому абсолютно доверяют.......после Вагнергейта и проч. бениных ермаков.....- -- о каком - то доверии говорить архисложно.....
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13.06.2022 13:23 Ответить
сегодня дадут тяжелое вооружение, завтра оно попадет москалям. виновных как всегда нет. сперва нужно уничтожить кремлевскую агентуру. потом что то давать
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13.06.2022 14:17 Ответить
если на тракторах украденых кадыровым стояли GPS трекеры отслеживавашие местоположение, если каждый выстреленный джавелин отчитывается поставщикам "попал-промахнулся", то кто-то думает, что на тяжёлом вооружении, пробные партии которого в базовых версиях были даны Украине с её абсолютно коррумпироваными кэрулями, трекеров не стояло? поставщики точно знают где находится каждый из поставленых девайсов. и то что рассказывают разного рода оп-ники о том, что и сколько находится на фронте, может просто шокирует поставщиков. ведь они могут видеть совсем другие координаты каждого тяжёлого вооружения. доверия к сегодняшним кэрулям у них нуль. потому и поставлены только пробные партии к тому же только в базовом исполнении. и если поставки замедлились, это может означать, что и с оружием зеленые забрэхалысь, если не проворовались, слив отдельные экземпляры параше, на изучение и клонирование. а параша ещё и со своим партнёром китаем поделится, те клонируют ещ быстрее. ну не за красивые глаза, само собой разумеется слили. сегодняшний мир - это элементарный учёт и контроль, о котором мечтал ещё маринованный ленин.
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13.06.2022 13:24 Ответить
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13.06.2022 13:26 Ответить
ага а ще **** тачку і губозакаточну машинку,для повного комплекту)))
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13.06.2022 14:49 Ответить
США могли бы давно ввести войска в Украину и закончить войну, или хотя бы закрыть небо. Да нам могут поставить артиллерию и РЗСО, но без нормальной ПВО их будут лопать как шарики, ракетами, самолетами и другой херней, которой у РФ немерено...( Переобучение и развертывание американских ПВО занимает от 3 до 5 лет и никто на это сейчас не надеется. Если США сами не закроют небо, то инициатива всегда будет за рашистами.
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13.06.2022 13:28 Ответить
А вони не зобов'язані вводити війська. Україні не в ЄС і не в НАТО, з ***** їм ризикувати своїми людьми. Подумай логічно

У нас всі винні окрім наших українців, думаю, що ми самі маємо справлятись зі своєю країною, а не надіятись на ЄС. Хєр вони допоможуть
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13.06.2022 13:48 Ответить
А мы бы давно могли ров с крокодилами построить, но построили зеленые аффшоры
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13.06.2022 14:53 Ответить
дякуючи вам, 73%, ви ввели в країну зелупу і служок
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13.06.2022 15:12 Ответить
немцы в последние годы войны, когда на них вовсю бомбы сыпались, ухитрялись военпром прятать под землю и производство критически важной военной продукции росло.

но у них шпеер экономикой руководил, которому надеяться было не на кого и не на что.

а у нас шмыгаль и зеленский, а для них уже вовсю идет "послевоенное восстановление". отсюда и "дайте нам немедленно"..
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13.06.2022 13:28 Ответить
Це все добре, коли професіонали за кермом.Що б ви розуміли який у нас зараз п...дець,наша промисловість падала ще до 24.02.22 тому ця влада зараз знає одне слово дайте..Все можна налагодити якщо є мізки.Під час другої світової Великобританія наростила промисловість більш ніж на 20 % при постійних візитах на острови німецьких бомбардувальників люфтвафе!
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13.06.2022 13:51 Ответить
Если бы да кабы, да во рту росли грибы, так у вас, кацапов говорят?
Если бы у тебя был моск...
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13.06.2022 13:49 Ответить
если коротко, то "гонят на Президента" не за "пр..бы" - которых было до хренища - а за некомпетентность, необучаемость и отсутствие желание брать на себя ответственность.

даже при упомянутым вами петре алексеевиче, свинарчуки были уволены, когда разгорелся коррупционный скандал.

а ермак до сих пор на своем месте. хотя он - судя по его действиям - не какой-то коррупционер, он враг.
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13.06.2022 13:54 Ответить
Клали асвальт по 170.6 млн грн(6.5 мин доларів) за 1 км, все що треба знати про пріорітети.
https://gordonua.com/news/money/ukravtodor-nazval-cenu-stroitelstva-odnogo-kilometra-dorogi-1521086.html
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13.06.2022 13:30 Ответить
*******,5 км дороги = дивізіон Нептунів...
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13.06.2022 14:51 Ответить
Клятий Байден заборонив найвеличнішому закуповувати для ЗСУ "Грім","Вільху","Нептун","Стугну" та інше.
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13.06.2022 13:33 Ответить
Вот этим сейчас все зеленые обеспокоены-как так Байден все взял и запретил, кроме великого Крадивництва. Видать Хеленский может тоже если захочет!
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13.06.2022 14:57 Ответить
В коментах смердить подоляцкими шавками.🤮
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13.06.2022 13:35 Ответить
зеленський Заходу -

Дайте нам тяжку наступальну зброю :
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13.06.2022 13:53 Ответить
so наступальна, much важка
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13.06.2022 14:09 Ответить
Щось, останнім часом, цей Зелінський став відверто під3айопувати своїм пістабольством...

Без ядерної зброї серйозний наступ і повернення втрачених територій не можливий.... Як тільки Україна перейде у масивний наступ, кцап в'їпе по Києву ядерною боєголовкою...і на тому НАСТУП ЗАКІНЧИТЬСЯ....Ніяка Америка, ніякий НАТО не впряжеться в Україну....ніякі гарантії не допоможуть

РS... Те що КАЦАПСЬКІ РАКЕТИ ЛІТАЮТЬ ПО УКРАЇНІ ТУДИ СУДИ....ЦЕ ДЕМОНСТРАЦІЯ КАЦАПІВ, ЩО НАСТУПНОГО РАЗУ У РАКЕТИ МОЖЕ БУТИ ЯДЕРНА НАЧИНКА...якщо Київ почне реально під3айопувати Москву . .
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13.06.2022 14:11 Ответить
совершенно случайно наткнулся на шедевр кино!

настоятельно рекомендую к просмотру "комедию", так же обратите внимание на актеров, тех кто снимал, год выпуска и целевую аудиторию.... к сожалению в фильме нет главного торчка, он был немного занят!

https://www.youtube.com/watch?v=FMnRmkm-svs&list=**********************************&index=2
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13.06.2022 14:12 Ответить
Звичайно кацапи великі скоти, а простіше потвори, навіщо обстрілювати мирне населення? Але це все-таки стало можливим здачею півдня тими скотиняками, які сьогодні піаряться на чужому горі і всіх запевняючть, що не на часі шукати винних, а вже пізніше повідомили, що цього зробити неможливо. А далі процитую слова невідомої мені людини, але ці слова точно передають суть "Незабувайте, що за героїзмом одних, ховаються інші, ті хто все про@бали. Героїзм одних - плата та злочинна бездіяльність інших. Велика, іноді занадто велика плата. Замість справжніх Героїв, які зачасту лишаються невідомими, вам згодовують дуті неголені @бала".
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13.06.2022 14:16 Ответить
Сподіваюсь, що сам ЗАЛУЖНИЙ І БІЛЬШІСТЬ ВІЙСЬКОВИХ БІЛЬШ ВІДПОВІДАЛЬНІ ніж цей ютюбернийм тріпач світового масштабу ....

Про наступ і повну ДЕОКУПАЦІЮ можна говорити тоді, КОЛИ МІЖ КРАЇНАМИ ВСТАНОВЛЕНИЙ ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ..... Коли 10 ядерних боєголовок націлені на Москву, тоді можна розраховувати на щось... ЯКЩО НЕМАЄ ЦЬОГО ПАРИТЕТУ, ТО СИДІТЬ І НЕ РИПАЙТЕСЯ....
Висновок: СПОЧАТКУ ПОВЕРНІТЬ ЯДЕРНИЙ СТАТУС КРАЇНІ, А ВЖЕ ПОТІМ ДУМАЙТЕ ПРО такі плани...
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13.06.2022 14:25 Ответить
А чим цей неголений олень із своїм зе-шоблом займався? Великим крадівництвом? Тепер йому всі винні?..
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13.06.2022 14:30 Ответить
Пригадую як Зелінський звинувачував ТУРЧИНОВА, ТИМОШЕНКО, ЯЦЕНЮКА, ПОРОШЕНКА що злили Крим.....
При Зелінському вже втрачено більше 20% теритрій.....

Якщо ЗЕЛІНСЬКІЙ у цій ЗДАЧІ особисто участі не брав, то він повинен бути зацікавлений у об'єктивному розслідуванні...як це трапилося, що Україна втратила? і хто із його оточення міг бути причетним до такої зради, якщо звичайно був такий факт зради?
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13.06.2022 14:37 Ответить
оманский сценарий практически выпонен.....осталось замастырить финишный договорнячок !!!!
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13.06.2022 14:39 Ответить
безусловно... но когда количество в сотни единиц озвучивает подоляк, политтехнолог, якобы манагер против каких-то кризисов, хочется спросить - а зачем это озвучивать... чтобы сорвать сделку? а чего стоит заведующий магазина нижнего женского белья дерьмак, ставленник иванющенко... а чего стоит ежедневная гнусавость...
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13.06.2022 15:15 Ответить
Виборці Зеленського повинні признати СВОЮ помилку...адже це їх вибір привів до війни.
Зеленський повинен признати свою ПОЛІТИЧНУ(готуємось до миру) помилку в тому що критикував ПОЛІТИЧНУ(готуємось до війни) лінію Порошенка...яка виявилась вірною
Але при цьому-
Влада виконувала те за що голосувала більшість населення....
Отже саме на населенні лежить відповідальність за сьогоднішній день...
Адже в населення БУЛА ДЕМОКРАТИЧНА МОЖЛИВІСТЬ проголосувати за інший курс.
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13.06.2022 15:18 Ответить
Сколько ты Зеля наделал наступательного оружия, столько и имеем.У нас с оружием благодаря Величайшему полная
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13.06.2022 15:37 Ответить
 
 