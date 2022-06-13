Без мощного наступательного оружия для Украины война только затягивается, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость предоставления Украине мощного наступательного оружия.
Об этом он заявил во время обращения к участникам American Jewish Committee Global Forum, передает Цензор.НЕТ.
"Защищайте необходимость усиления санкций против России. Это вам по силам. Помогайте нам ускорить поставки оружия для Украины, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается. Жертвы увеличиваются.
Я знаю, что ваша помощь уже существенна. Но вы можете использовать еще большее влияние. Потому что у нас сейчас есть историческая возможность защитить нашу общую свободу, нашу общую безопасность. Наше общее культурное разнообразие от величайшей волны ненависти из всех, угрожавших миру в последние десятилетия", - подчеркнул президент.
Пожалуйста, подождите...
Це щоб перебувати у війні і не готуватись три роки...
Як охарактеризувати подібні дії ?
Зараз війна! Небезпека тут і зараз.! Треба думати і творити майбутнє!
Виноваты в том, что ракет не дали Байден, НАТО и Порошенко. А с Куйлом собирались на шашлычки на майские, посмотреть ему в карий глаз, но проклятый Запад тоже помешал.
Не дивіться вже в минуле..його не вернеш..
Треба те-- що тут.. і зараз.. і на майбутнє
це не на захист бубочки, а на захист українців
https://www.youtube.com/watch?v=xFNyK1JDcxk
У вас склалось хибне враження, що ви можете запустити лапу у бюджет штатів і набрати там усього досхочу.
кооперироваться в НАТО не запрещено
Словаки всегда производили оружие и для немцев работали именно чехословацкие военные заводы
словаки и поляки волнуются , что и на них НАПАДЕТ *****- потому активно включатся в проект , чтобы не зависеть от нецев и французов
Цеха ведь строить не надо - все стоит , нужна только оснастка для снарядов , чтобы лить формы
У нас всі винні окрім наших українців, думаю, що ми самі маємо справлятись зі своєю країною, а не надіятись на ЄС. Хєр вони допоможуть
но у них шпеер экономикой руководил, которому надеяться было не на кого и не на что.
а у нас шмыгаль и зеленский, а для них уже вовсю идет "послевоенное восстановление". отсюда и "дайте нам немедленно"..
Если бы у тебя был моск...
даже при упомянутым вами петре алексеевиче, свинарчуки были уволены, когда разгорелся коррупционный скандал.
а ермак до сих пор на своем месте. хотя он - судя по его действиям - не какой-то коррупционер, он враг.
https://gordonua.com/news/money/ukravtodor-nazval-cenu-stroitelstva-odnogo-kilometra-dorogi-1521086.html
Дайте нам тяжку наступальну зброю :
Без ядерної зброї серйозний наступ і повернення втрачених територій не можливий.... Як тільки Україна перейде у масивний наступ, кцап в'їпе по Києву ядерною боєголовкою...і на тому НАСТУП ЗАКІНЧИТЬСЯ....Ніяка Америка, ніякий НАТО не впряжеться в Україну....ніякі гарантії не допоможуть
РS... Те що КАЦАПСЬКІ РАКЕТИ ЛІТАЮТЬ ПО УКРАЇНІ ТУДИ СУДИ....ЦЕ ДЕМОНСТРАЦІЯ КАЦАПІВ, ЩО НАСТУПНОГО РАЗУ У РАКЕТИ МОЖЕ БУТИ ЯДЕРНА НАЧИНКА...якщо Київ почне реально під3айопувати Москву . .
настоятельно рекомендую к просмотру "комедию", так же обратите внимание на актеров, тех кто снимал, год выпуска и целевую аудиторию.... к сожалению в фильме нет главного торчка, он был немного занят!
https://www.youtube.com/watch?v=FMnRmkm-svs&list=**********************************&index=2
Про наступ і повну ДЕОКУПАЦІЮ можна говорити тоді, КОЛИ МІЖ КРАЇНАМИ ВСТАНОВЛЕНИЙ ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ..... Коли 10 ядерних боєголовок націлені на Москву, тоді можна розраховувати на щось... ЯКЩО НЕМАЄ ЦЬОГО ПАРИТЕТУ, ТО СИДІТЬ І НЕ РИПАЙТЕСЯ....
Висновок: СПОЧАТКУ ПОВЕРНІТЬ ЯДЕРНИЙ СТАТУС КРАЇНІ, А ВЖЕ ПОТІМ ДУМАЙТЕ ПРО такі плани...
При Зелінському вже втрачено більше 20% теритрій.....
Якщо ЗЕЛІНСЬКІЙ у цій ЗДАЧІ особисто участі не брав, то він повинен бути зацікавлений у об'єктивному розслідуванні...як це трапилося, що Україна втратила? і хто із його оточення міг бути причетним до такої зради, якщо звичайно був такий факт зради?
Зеленський повинен признати свою ПОЛІТИЧНУ(готуємось до миру) помилку в тому що критикував ПОЛІТИЧНУ(готуємось до війни) лінію Порошенка...яка виявилась вірною
Але при цьому-
Влада виконувала те за що голосувала більшість населення....
Отже саме на населенні лежить відповідальність за сьогоднішній день...
Адже в населення БУЛА ДЕМОКРАТИЧНА МОЖЛИВІСТЬ проголосувати за інший курс.