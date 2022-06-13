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Швеція зробила кроки для задоволення вимог Туреччини щодо НАТО, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

швеція,військові

Влада Швеції під час розгляду питань про можливий вступ до НАТО бере до уваги занепокоєння Туреччини щодо безпеки і продовжує працювати з Анкарою.

Про це повідомила прем'єр-міністра Магдалена Андерссон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сприймаємо занепокоєння Туреччини щодо усіх питань дуже серйозно, і не лише щодо тих, які  стосуються безпеки та боротьби з тероризмом. Ми ведемо двосторонній та тристоронній діалог з Туреччиною", - сказала Андерссон на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Генсек НАТО зі свого боку привітав таку позицію Швеції.

"Я вітаю готовність шведської влади обговорювати проблеми, які турбують Туреччину", - сказав він.

За його словами, "основна мета полягає в тому, щоб знайти рішення якнайшвидше, щоб вітати Фінляндію та Швецію як повноправних членів НАТО якнайшвидше".

"Я привітаю той факт, що Швеція вже почала змінювати своє антитерористичне законодавство. І Швеція забезпечить, щоб правова база для експорту озброєння відображала майбутній статус члена НАТО з новими зобов'язаннями перед союзниками", - додав генсек Альянсу.

Також читайте: Столтенберг: НАТО серйозно ставиться до порушених Туреччиною проблем безпеки

Автор: Богдан Гуньковський
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Не розумію, чому інші роблять висновки ,ідучи до цілі,тільки зе дорожить зрадниками в супротив волі народу.
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13.06.2022 18:33 Відповісти
Значить цілі різні - декларована й реальна.
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13.06.2022 18:39 Відповісти
Президент эрдоган тактика в сосалище ***********!в этом и вопрос!***** сам в НАТО и Предатель!!!
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13.06.2022 18:54 Відповісти
Поддержка, притом не военная, сорокопятимиллионому народу, не имеющего собственного государства и подвергающего принудительной ассимиляции - это, конечно, терроризм и пособничество сепаратистам. Вообще, интересно. Назвали тебя большие дяди борцом за свободу и независимость - идет помощь, назвали сепаратистом - тебе киздец. И большим дядям удобно: можно менять терминологию в зависимости от конъюнктуры, и при этом все будет выглядеть как бы прилично: извините, но в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, то, что нам раньше казалось героическим сопротивлением тирании на самом деле является терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Поэтому от помощи мы переходим к сакнциям и подавлению. Во имя мира, разумеется.
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13.06.2022 19:20 Відповісти
Шведи курдам нічого не винні. Нас он так само кинули а 1918-20 роках. Зараз інша геополітична ситуація.
А що собою представляють курди, всі побачили пів року назад, коли бульбофюрер їх поназвозив на свій західний кордон.
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13.06.2022 20:10 Відповісти
Тут не Швеции надо было отдуваться, а тем кто после развала Османской Империи на карте поделили Ближний Восток линейкой и карандашом. Игнорируя территории проживающих там народов. Конкретно вопрос к Великобритании, Франции и Италии. Давай исправляйте свои ошибки и отделите турков и курдов. Желательно без кровоизлияния.
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13.06.2022 21:30 Відповісти
Тоді і татарам треба дати можливість зробити свою країну зі столицею в Казані.
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13.06.2022 22:00 Відповісти
Швеция объявила ислам государственной религией?
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13.06.2022 21:58 Відповісти
 
 