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Роман Жадана "Інтернат" став переможцем літературної премії ЄБРР за 2022 рік

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

жадан

Роман Сергія Жадана "Інтернат" в англійському перекладі Райлі Костіган-Х’юмса та Айзека Стекхаус Віллера, виданий видавництвом Yale University Press, у понеділок був оголошений переможцем щорічної літературної премії Європейського банку реконструкції та розвитку.

Як зазначається у релізі банку, премія в EUR20 тис. буде поділена між автором і перекладачами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Літературна премія ЄБРР вручається щорічно за найкращу, на думку незалежного журі, книгу автора з регіону операцій ЄБРР у перекладі англійською мовою. Премію було засновано у 2017 році.

Перемогу "Інтернату" оголосила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

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Сюжет роману – вчитель подорожує через роздертий війною Донбас в Україні, щоб забрати свого племінника зі школи-інтернату. Потім обоє повертаються додому.

"За простотою цього сюжету стоїть роман Жадана, надзвичайний, вибуховий, ніжний, гнівний і поетичний, про замордований край і абсурд, банальність, жах і моменти справжнього єднання між людьми, які трапляються на війні", - наводяться в релізі слова глави журі, літературного критика в Times Literary Supplement Тобі Ліхтіга.
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Топ коментарі
+10
вітаємо!
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13.06.2022 21:44
+9
Круто! Вітання автору і перекладачам!
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13.06.2022 21:45
+6
Прочитав на "одному диханні" . Дуже цікавий сюжет . Відчувається рука Майстра . Рекомендую 😎👍
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13.06.2022 21:47
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вітаємо!
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13.06.2022 21:44 Відповісти
Круто! Вітання автору і перекладачам!
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13.06.2022 21:45 Відповісти
Прочитав на "одному диханні" . Дуже цікавий сюжет . Відчувається рука Майстра . Рекомендую 😎👍
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13.06.2022 21:47 Відповісти
Якi ще твори написав Роман Жадана?
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13.06.2022 21:58 Відповісти
Сергій Жадан ))) написав роман )))
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13.06.2022 21:59 Відповісти
а ще такеє во
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13.06.2022 22:47 Відповісти
Ой.. москалик из-под впн косплеит петросяна и думает что смешно шутит.. ой
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13.06.2022 22:14 Відповісти
Чукча не читатель, до чого тут я взагалi? Де iм'я письменника в заголовку статтi?
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14.06.2022 07:37 Відповісти
"Ворошиловград" наприклад

Роман Сергія Жадана «Ворошиловоград»_Ранок на каналі ...
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13.06.2022 22:43 Відповісти
Жадан вообще крутой.. что проза что поэзия что как музыкант
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13.06.2022 22:16 Відповісти
Грац! Хоть ктото кроме коррупционеров монетизирует войну)
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13.06.2022 22:21 Відповісти
Цього року поляки подали заявку, щоб йому нобелівку з літератури дали...
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13.06.2022 22:52 Відповісти
***
Знати, що ти і далі лежиш за випаленою горою,
що до тебе так просто дістатись дорогою,
вивернутою, нудною, старою,
місто в якому виріс... життя, яке видавалося грою.

Але хто мене пустить тепер до твоїх околиць?
Хто стане дивитись на мене з-поза твоїх віконниць?
Що за бажання вертатись і падати ниць
в місто мертвих, яка з цього користь?

Зраджений бідою, викинутий за твої межі,
відлучений від твоїх спальників та бульварів...
Громадян твоїх не одягають у чисті одежі,
земля під ногами здригається від ударів.

І вже видно здаля чорні тіні,
які накривають твої вулиці й площі,
а я стою за випаленою горою, ще в сонячному промінні,
і оплакую тебе, місто - моє найдорожче.

Мабуть я не єдиний, хто оплакує, мабуть.
У мене більше немає дому, у мене є лише пам'ять.
Але вони знову б'ють по твоїх кварталах,
чорт, як вони валять.... і палять

Чи їм добре спиться нині в моєму домі,
в місті, де всі імена знайомі, всі адреси відомі.
Коли ти, Господи, дивишся в дзеркало,
що ти бачиш їх.... в своїй подобі?

Горе тобі, місто! Цього не забути.
Горе твоїм жінкам, які народжували серед грому.
Місто горя, місто розпачу, місто отрути.
Горе всім, хто не повернеться вже до дому.

Тихі години червневого надвечір'я.
Золоті зірки серед листя густого.
Знати, що чорна біда затопить твої подвір'я.
Знати, що вона не омине нікого.
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14.06.2022 12:57 Відповісти
 
 