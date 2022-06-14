Вашингтон намагається забезпечити для України якомога сильніші позиції, - прессекретарка Білого дому Жан-П'єр

Росія не демонструє ніякого бажання завершувати розв'язану проти України війну, тому США продовжать посилювати позиції України, щоб вона в підсумку отримала перевагу над противником.

Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це путінська неспровокована агресія проти суверенітету іншої держави. Україна повинна захищатися, і вона робить це неймовірно винятковим чином", – зазначила Жан-П'єр.

Прессекретар також підкреслила, що всі війни рано, чи пізно закінчуються мирними переговорами. Тому Вашингтон намагається забезпечити для України якомога сильніші позиції, щоб бути готовими до переговорів, коли прийде час.

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