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Вашингтон намагається забезпечити для України якомога сильніші позиції, - прессекретарка Білого дому Жан-П'єр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,дім,білий

Росія не демонструє ніякого бажання завершувати розв'язану проти України війну, тому США продовжать посилювати позиції України, щоб вона в підсумку отримала перевагу над противником.

Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це путінська неспровокована агресія проти суверенітету іншої держави. Україна повинна захищатися, і вона робить це неймовірно винятковим чином", – зазначила Жан-П'єр.

Прессекретар також підкреслила, що всі війни рано, чи пізно закінчуються мирними переговорами. Тому Вашингтон намагається забезпечити для України якомога сильніші позиції, щоб бути готовими до переговорів, коли прийде час.

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Автор: Ірина Дашківська
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Скоро переговори будуть проводити всякі абрамовичі і фрідмани з українським громадянством, а ОП вже буде ні до чого.
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14.06.2022 06:27 Відповісти
Лучшие условия для переговоров- много дохлой русни и украинская власть вместо блазней.
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14.06.2022 06:32 Відповісти
100%, та кто тiх блазней прибере?
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14.06.2022 06:38 Відповісти
У Вас дуже промовиста друга частина нікнейму)) І Ви ще питаєте?))
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14.06.2022 06:51 Відповісти
Украинская власть. Но для этого надо, чтобы большинство на выборы ходили украинцев, а не дегенератов.
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14.06.2022 06:59 Відповісти
 
 