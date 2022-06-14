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Уряд заборонив експортувати українські газ, вугілля та мазут
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Кабінет Міністрів встановив нульові квоти на експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку.
Про це йдеться в постанові уряду №666 від 10 червня 2022 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
Цей документ встановлює нульові квоти на експорт низки товарів, які підлягають ліцензуванню.
Зокрема, такі нульові квоти були встановлені на:
-
паливо рідке (мазут);
-
вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля (крім коксівного вугілля);
-
газ природний українського походження.
Нагадаємо, 7 червня уряд створив штаб із підготовки України до старту нового опалювального сезону.
Топ коментарі
+9 Прощай немытая раССея
показати весь коментар14.06.2022 09:03
+7 Alex Tiger
показати весь коментар14.06.2022 09:13
+4 Віталій А
показати весь коментар14.06.2022 09:16
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Будь ласка, зачекайте...
Якщо раптом завтра виділять якісь ненульові об'єми квот, то такі як ви почнуть кричати: «АААА, продадуть вугілля і газ за кордон, змерзнемо взимку».
А рішення про нульові квоти правильне, стримає трохи зростання цін.
Хотя, у власти всегда было правило : друзьям - все, а конкурентам - закон.
@vbobber1
Про газові родовища України,так і залишилася таємниця,хто володіє,чому і як придбав?
І чи будемо ми з газом наступної зими?