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газ (2586) заборона (954) Кабмін (6258) мазут (5) експорт (720) вугілля (622)

Уряд заборонив експортувати українські газ, вугілля та мазут

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

уголь

Кабінет Міністрів встановив нульові квоти на експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку.

Про це йдеться в постанові уряду №666 від 10 червня 2022 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цей документ встановлює нульові квоти на експорт низки товарів, які підлягають ліцензуванню.

Зокрема, такі нульові квоти були встановлені на:

  • паливо рідке (мазут);

  • вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля (крім коксівного вугілля);

  • газ природний українського походження.

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Нагадаємо, 7 червня уряд створив штаб із підготовки України до старту нового опалювального сезону.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Не прошло и три месяца войны...
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14.06.2022 09:03
+7
Мляха-муха... А с чего-же Беня КАЛомойский кормиться будет?

Хотя, у власти всегда было правило : друзьям - все, а конкурентам - закон.
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14.06.2022 09:13
+4
Бідненькі власники шахт і газодобувні компанії. Такі жертви для них

Якщо раптом завтра виділять якісь ненульові об'єми квот, то такі як ви почнуть кричати: «АААА, продадуть вугілля і газ за кордон, змерзнемо взимку».
А рішення про нульові квоти правильне, стримає трохи зростання цін.
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14.06.2022 09:16
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Не прошло и три месяца войны...
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14.06.2022 09:03 Відповісти
І що це дасть?Заставлять продавати державі по ціні яку самі і встановлять?Добивають бізнес.
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14.06.2022 09:07 Відповісти
Бідненькі власники шахт і газодобувні компанії. Такі жертви для них

Якщо раптом завтра виділять якісь ненульові об'єми квот, то такі як ви почнуть кричати: «АААА, продадуть вугілля і газ за кордон, змерзнемо взимку».
А рішення про нульові квоти правильне, стримає трохи зростання цін.
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14.06.2022 09:16 Відповісти
Ага.Власники шахт і ренту платять і вугілля будуть продавати не по риночним а штучним цінам що кабмін встановить.
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14.06.2022 10:35 Відповісти
Буде як з паливом.
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14.06.2022 09:46 Відповісти
Мляха-муха... А с чего-же Беня КАЛомойский кормиться будет?

Хотя, у власти всегда было правило : друзьям - все, а конкурентам - закон.
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14.06.2022 09:13 Відповісти
Постанова уряду №666 це прикол якийсь. А зима буде складною, це вже неозброїним оком видно.
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14.06.2022 09:18 Відповісти
Предприятие в Киеве территория около 10 га с множеством построек и своей котельной. Руководство уже сообщает всем арендаторам, что зимой топить будет нечем! Дрова купить невозможно, с газом проблема такова, что купить его по космическим ценам дохлое предприятие не в состоянии, так как многие просто не могут платить аренду, а те что платят , в разы меньше прошлогодних сумм
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14.06.2022 09:29 Відповісти
Краще зима складна чим війна. 2014 якось пережили і наступну протягнете.
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14.06.2022 09:42 Відповісти
bo taty

@vbobber1

Про газові родовища України,так і залишилася таємниця,хто володіє,чому і як придбав?
І чи будемо ми з газом наступної зими?
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14.06.2022 09:42 Відповісти
А чего не в январе?
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14.06.2022 09:53 Відповісти
 
 