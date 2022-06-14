РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5022 посетителя онлайн
Новости Общество
3 571 12
Газ (10095) запрет (1660) Кабмин (13799) мазут (11) экспорт (841) уголь (988)

Правительство запретило экспортировать украинские газ, уголь и мазут

Новости Цензор.НЕТ Общество

уголь

Кабинет Министров установил нулевые квоты на экспорт угля, мазута и газа украинской добычи.

Об этом говорится в постановлении правительства №666 от 10 июня 2022 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Этот документ устанавливает нулевые квоты на экспорт ряда товаров, подлежащих лицензированию.

В частности, такие нулевые квоты были установлены на:

  • топливо жидкое (мазут);

  • уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля);

  • газ природный украинского происхождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зима будет самой сложной за годы независимости, тарифы не должны вырасти, - Зеленский

Напомним, 7 июня правительство создало штаб по подготовке Украины к старту нового отопительного сезона.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Не прошло и три месяца войны...
показать весь комментарий
14.06.2022 09:03
+7
Мляха-муха... А с чего-же Беня КАЛомойский кормиться будет?

Хотя, у власти всегда было правило : друзьям - все, а конкурентам - закон.
показать весь комментарий
14.06.2022 09:13
+4
Бідненькі власники шахт і газодобувні компанії. Такі жертви для них

Якщо раптом завтра виділять якісь ненульові об'єми квот, то такі як ви почнуть кричати: «АААА, продадуть вугілля і газ за кордон, змерзнемо взимку».
А рішення про нульові квоти правильне, стримає трохи зростання цін.
показать весь комментарий
14.06.2022 09:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не прошло и три месяца войны...
показать весь комментарий
14.06.2022 09:03 Ответить
І що це дасть?Заставлять продавати державі по ціні яку самі і встановлять?Добивають бізнес.
показать весь комментарий
14.06.2022 09:07 Ответить
Бідненькі власники шахт і газодобувні компанії. Такі жертви для них

Якщо раптом завтра виділять якісь ненульові об'єми квот, то такі як ви почнуть кричати: «АААА, продадуть вугілля і газ за кордон, змерзнемо взимку».
А рішення про нульові квоти правильне, стримає трохи зростання цін.
показать весь комментарий
14.06.2022 09:16 Ответить
Ага.Власники шахт і ренту платять і вугілля будуть продавати не по риночним а штучним цінам що кабмін встановить.
показать весь комментарий
14.06.2022 10:35 Ответить
Буде як з паливом.
показать весь комментарий
14.06.2022 09:46 Ответить
Мляха-муха... А с чего-же Беня КАЛомойский кормиться будет?

Хотя, у власти всегда было правило : друзьям - все, а конкурентам - закон.
показать весь комментарий
14.06.2022 09:13 Ответить
Постанова уряду №666 це прикол якийсь. А зима буде складною, це вже неозброїним оком видно.
показать весь комментарий
14.06.2022 09:18 Ответить
Предприятие в Киеве территория около 10 га с множеством построек и своей котельной. Руководство уже сообщает всем арендаторам, что зимой топить будет нечем! Дрова купить невозможно, с газом проблема такова, что купить его по космическим ценам дохлое предприятие не в состоянии, так как многие просто не могут платить аренду, а те что платят , в разы меньше прошлогодних сумм
показать весь комментарий
14.06.2022 09:29 Ответить
Краще зима складна чим війна. 2014 якось пережили і наступну протягнете.
показать весь комментарий
14.06.2022 09:42 Ответить
bo taty

@vbobber1

Про газові родовища України,так і залишилася таємниця,хто володіє,чому і як придбав?
І чи будемо ми з газом наступної зими?
показать весь комментарий
14.06.2022 09:42 Ответить
А чего не в январе?
показать весь комментарий
14.06.2022 09:53 Ответить
 
 