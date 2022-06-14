Правительство запретило экспортировать украинские газ, уголь и мазут
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Кабинет Министров установил нулевые квоты на экспорт угля, мазута и газа украинской добычи.
Об этом говорится в постановлении правительства №666 от 10 июня 2022 года, сообщает Цензор.НЕТ.
Этот документ устанавливает нулевые квоты на экспорт ряда товаров, подлежащих лицензированию.
В частности, такие нулевые квоты были установлены на:
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топливо жидкое (мазут);
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уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля);
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газ природный украинского происхождения.
Напомним, 7 июня правительство создало штаб по подготовке Украины к старту нового отопительного сезона.
Топ комментарии
+9 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий14.06.2022 09:03
+7 Alex Tiger
показать весь комментарий14.06.2022 09:13
+4 Віталій А
показать весь комментарий14.06.2022 09:16
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Якщо раптом завтра виділять якісь ненульові об'єми квот, то такі як ви почнуть кричати: «АААА, продадуть вугілля і газ за кордон, змерзнемо взимку».
А рішення про нульові квоти правильне, стримає трохи зростання цін.
Хотя, у власти всегда было правило : друзьям - все, а конкурентам - закон.
@vbobber1
Про газові родовища України,так і залишилася таємниця,хто володіє,чому і як придбав?
І чи будемо ми з газом наступної зими?