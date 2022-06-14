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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32,5 тис. осіб, 213 літаків, 179 гелікоптерів, 1434 танки та 3503 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 14 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 32 500 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 32500 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1434 (+2) од,

бойових броньованих машин - 3503 (+11) од,

артилерійських систем - 721 (+3) од,

РСЗВ  - 229 (+3) од,

засоби ППО - 97 (+0) од,

літаків - 213 (+0) од,

гелікоптерів - 179 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 588 (+3),

крилаті ракети  - 125 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13) од,

спеціальна техніка  - 54 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32,5 тис. осіб, 213 літаків, 179 гелікоптерів, 1434 танки та 3503 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - зазначили в Генштабі. 

Автор: Ірина Дашківська
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14.06.2022 09:19 Відповісти
Різниця між крилатою ракетою і звичайною: Гугл в поміч.
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14.06.2022 09:28 Відповісти
Ну нормально так натовкли. супер.👍
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14.06.2022 10:03 Відповісти
3500+ ББМ. Средняя длинна 5,5 м, расстояние на марше не менее 10 м. Если их выстроить в ряд, то почти 55 к
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14.06.2022 15:04 Відповісти
 
 