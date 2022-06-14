УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5146 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
5 628 18
громадянство (910) іноземець (311) Марокко (15) Брагім Саадун (13)

Мароканець Брагім Саадун, якого хочуть стратити окупанти, має громадянство України, - батько

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

брагім,саадун

Брагім Саадун став громадянином України в 2020 році, після року служби в армії.

Про це, як пише Reuters, повідомив його батько Тахар Саадун, інформує Цензор.НЕТ.

За словами батька, Брагім збирався вивчати аерокосмічні технології в університеті в Києві, і для цього йому було потрібно громадянство України.

Чоловік також зазначив, що його син здався в полон добровільно, тож його мають утримувати як військовополоненого. Зараз, за його словами, родина Саадуна не має контакту з "адвокатом" сина.

"Як родина ми потерпаємо через відсутність контакту з адвокатом для обміну юридичною інформацією. Це посилює наші страждання", - сказав він журналістам.

Також читайте: Окупанти в Донецьку збираються стратити двох британців та мароканця, які боронили Україну від загарбників

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+19
Кацапи і юриспунденція, це як свиня і Сонце.
показати весь коментар
14.06.2022 09:52
+11
Господи, спасай Азов і цього хлопчину, бо ніхто крім Тебе....
показати весь коментар
14.06.2022 09:57
+8
До чого це тупе питання?
показати весь коментар
14.06.2022 09:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи і юриспунденція, це як свиня і Сонце.
показати весь коментар
14.06.2022 09:52 Відповісти
що таке "юриспунденція"?
показати весь коментар
14.06.2022 11:10 Відповісти
його син здався в полон добровільно?
показати весь коментар
14.06.2022 09:54 Відповісти
До чого це тупе питання?
показати весь коментар
14.06.2022 09:56 Відповісти
До чого ЦЕ тупе питання? Яке може бути добровільно? Думаєте,що і захисники Маріуполя тоже добровільно чи як
показати весь коментар
14.06.2022 10:01 Відповісти
Валя вы в натуре или по методичке???
показати весь коментар
14.06.2022 10:07 Відповісти
да сдавались и добровольно просто многие кто сдался расстредливали практически сразу.. и потом видосики заливали в соцсети мол сомтрите что мы делаем с нациками а Азов сдался и все военные ПО ПРИКАЗУ МИНИСТРА ОБОРОНЫ...
показати весь коментар
14.06.2022 10:08 Відповісти
paren v pljenu - emu grozit smertna kaznj . oni bude govoriti vse shtoby ulutshit svoi pozicii na obmen.

netreba ceplatis za slava v statje.
показати весь коментар
14.06.2022 10:09 Відповісти
бо то питає виродок
показати весь коментар
14.06.2022 10:02 Відповісти
А якщо патрони закінчуються, то що робить? Кидаться на противника і гризти горлянку?
показати весь коментар
14.06.2022 10:16 Відповісти
vydershki rodnim i parnju-voinu !
показати весь коментар
14.06.2022 09:55 Відповісти
Господи, спасай Азов і цього хлопчину, бо ніхто крім Тебе....
показати весь коментар
14.06.2022 09:57 Відповісти
Ну и пипец пацану. ЗЕшобла кинет его, как кинули Азовцев. Зеленский, что с Азовцами? Или в твоей голове ты Азовцев уже освободил? Запроданец
показати весь коментар
14.06.2022 10:08 Відповісти
к чему здесь постоянно эти тупые вопросы? он не читает цензор и ваши коментарии
показати весь коментар
14.06.2022 10:24 Відповісти
не дают мальчику читать Цензор? Кто нидает?? Многа плахих дядей на Цензоре??
показати весь коментар
14.06.2022 11:42 Відповісти
про!бали, отріцатєльное освобождєніє, оні не в плену, оні турісти
показати весь коментар
14.06.2022 10:32 Відповісти
касапський рашизм має бути знищений, як і німецький нацизм.
На жаль, расизм ще довго буде існувати; і фашизм час від часу відроджується...
показати весь коментар
14.06.2022 10:09 Відповісти
надо хлопца сапасать. менять хоть на медведчука, хоть на десяток орков.
показати весь коментар
14.06.2022 11:15 Відповісти
 
 