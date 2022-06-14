5 628 18
Мароканець Брагім Саадун, якого хочуть стратити окупанти, має громадянство України, - батько
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Брагім Саадун став громадянином України в 2020 році, після року служби в армії.
Про це, як пише Reuters, повідомив його батько Тахар Саадун, інформує Цензор.НЕТ.
За словами батька, Брагім збирався вивчати аерокосмічні технології в університеті в Києві, і для цього йому було потрібно громадянство України.
Чоловік також зазначив, що його син здався в полон добровільно, тож його мають утримувати як військовополоненого. Зараз, за його словами, родина Саадуна не має контакту з "адвокатом" сина.
"Як родина ми потерпаємо через відсутність контакту з адвокатом для обміну юридичною інформацією. Це посилює наші страждання", - сказав він журналістам.
Топ коментарі
+19 Muron
показати весь коментар14.06.2022 09:52
+11 Alisa Korovieva
показати весь коментар14.06.2022 09:57
+8 Boruh Zackelberger
показати весь коментар14.06.2022 09:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
netreba ceplatis za slava v statje.
На жаль, расизм ще довго буде існувати; і фашизм час від часу відроджується...