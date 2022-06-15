Зеленський про РФ: Придумали наратив, нібито захищають російськомовних, і руйнують міста

Росія заявляє, буцімто захищає права російськомовних людей на території України, але в більшості міст, які зруйнувала армія РФ, проживали саме російськомовні мешканці, і зараз багато з них принципово переходять на українську.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час онлайн-пресконференції для представників ЗМІ Данії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Російська Федерація впродовж восьми років заходить на ту чи іншу нашу територію військовим шляхом, під дулами автоматів проводить якісь умовні референдуми абсолютно поза законом, поза міжнародним правом. Вам не здається, що це дуже дивно?" – зауважив Зеленський.

"А якщо Російська Федерація прийде до вас і скаже: нам здається, що тут хтось ображає двох-трьох людей, які спілкувалися російською мовою, якось не так їх обслуговують у ресторанах або щось не те їм сказали в магазині. Нам байдуже, скажуть російські військові, що ці питання вирішуються в суді або в діалозі – цивілізовано, як у будь-якому суспільстві. Давайте проведемо референдум, скажуть вони. І вони будуть на танках, убиватимуть дітей… Такий формат цивілізованого референдуму? Це виглядає просто як нацизм", – додав президент.

Глава держави акцентував на тому, що російські військові на території України ґвалтують жінок, викрадають дітей, примусово депортують українських громадян до Росії, позбавляючи їх усіх документів і прав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 90% російськомовних жителів України не зазнавали утисків через мову, - опитування КМІС

"Вони придумали собі наратив, нібито вони захищають російськомовних людей, та більшість міст, які вони повністю зруйнували, де немає ні будівель, ні людей, – у більшості цих міст були російськомовні люди. І вони зараз переходять на українську через те, що вони шоковані, як російська армія могла так вчинити з ними", – зазначив Зеленський.