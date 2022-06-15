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Зеленський про РФ: Придумали наратив, нібито захищають російськомовних, і руйнують міста

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Росія заявляє, буцімто захищає права російськомовних людей на території України, але в більшості міст, які зруйнувала армія РФ, проживали саме російськомовні мешканці, і зараз багато з них принципово переходять на українську.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час онлайн-пресконференції для представників ЗМІ Данії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Російська Федерація впродовж восьми років заходить на ту чи іншу нашу територію військовим шляхом, під дулами автоматів проводить якісь умовні референдуми абсолютно поза законом, поза міжнародним правом. Вам не здається, що це дуже дивно?" – зауважив Зеленський.

"А якщо Російська Федерація прийде до вас і скаже: нам здається, що тут хтось ображає двох-трьох людей, які спілкувалися російською мовою, якось не так їх обслуговують у ресторанах або щось не те їм сказали в магазині. Нам байдуже, скажуть російські військові, що ці питання вирішуються в суді або в діалозі – цивілізовано, як у будь-якому суспільстві. Давайте проведемо референдум, скажуть вони. І вони будуть на танках, убиватимуть дітей… Такий формат цивілізованого референдуму? Це виглядає просто як нацизм", – додав президент.

Глава держави акцентував на тому, що російські військові на території України ґвалтують жінок, викрадають дітей, примусово депортують українських громадян до Росії, позбавляючи їх усіх документів і прав.

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"Вони придумали собі наратив, нібито вони захищають російськомовних людей, та більшість міст, які вони повністю зруйнували, де немає ні будівель, ні людей, – у більшості цих міст були російськомовні люди. І вони зараз переходять на українську через те, що вони шоковані, як російська армія могла так вчинити з ними", – зазначив Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
Треба було, Тобі, вчити історію України, а не срср, або хоча б прочитати " Холодний Яр", і тоді Ти зрозумів би, що ніхто нічого не придумував, а московіти це роблять вже дуже давно і на підсвідомому рівні...
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14.06.2022 18:07
+10
Кацапська це мова алкогольних дегенератів з Азії. Ти дегенерат? Хочеш бути схожим на них? Бути для них"своїм"? Подивись на долю Маріуполя де 72% проголосували за Зє і де він віддячив своїм виборцям зробивши все для їх "звільнення" від майна, життя, здоров'я і людської гідності. Зате тепер виживші можуть насолоджуватися кацапським суржиком розбираючи завали і тягаючи трупи за тарілку кацапської баланди...
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14.06.2022 18:15
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Треба було, Тобі, вчити історію України, а не срср, або хоча б прочитати " Холодний Яр", і тоді Ти зрозумів би, що ніхто нічого не придумував, а московіти це роблять вже дуже давно і на підсвідомому рівні...
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14.06.2022 18:07 Відповісти
Параноїдна шизофренія великодержавного шовінізма,це споконвічна панівна ідеологія Московії! Московити понад 350 років наполеглево та послідовно нищать українців і українство-мову,історію,культуру та церкву !!!))
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14.06.2022 18:24 Відповісти
".. шизофренія .. шовінізмУ, це споконвічна панівна ідеологія Московії! Московити понад 350 років наполеглИво та послідовно нищать .."

Шануймо мову, політь бур'ян!
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14.06.2022 19:00 Відповісти
Дякую за зуваження,на жаль ,не довелось вивчати українську мову,доводиться вчити самотужки! Ще раз дякую за зауваження!!))
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14.06.2022 19:20 Відповісти
Уроки истории по-русски. Ведь ничего же нового нет, но если в 2014 ты не ходил бы радостно на Красную площадь на масковии, ты бы это усвоил уже тогда. Да ранее так было. Только вот историю почему-то никто учить не хочет, надеются, что пронесет. Неа, не пронесет, разве что только испорченной зеленью.
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14.06.2022 18:08 Відповісти
А Лєнка-ополченка для рашистів корегувальником влаштувалась!!))
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14.06.2022 18:18 Відповісти
Залежить від ролі і відповідно рольового тексту. Адже давати громадянство кацапам і дивуватися, кили інші кацапи приходять захищати тих, кому ти сам особисто дав громадянство і відгрібабтб частину території твоєї країни - це навіть не знаю, як назвати.
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14.06.2022 18:23 Відповісти
Нема чим, (цсс) какати!
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14.06.2022 19:18 Відповісти
Кацапська це мова алкогольних дегенератів з Азії. Ти дегенерат? Хочеш бути схожим на них? Бути для них"своїм"? Подивись на долю Маріуполя де 72% проголосували за Зє і де він віддячив своїм виборцям зробивши все для їх "звільнення" від майна, життя, здоров'я і людської гідності. Зате тепер виживші можуть насолоджуватися кацапським суржиком розбираючи завали і тягаючи трупи за тарілку кацапської баланди...
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14.06.2022 18:15 Відповісти
Цинізм та блюзнірство зашкалює!!Здали південь з Маріуполем,а тепер ляпають гембами!!))
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14.06.2022 18:17 Відповісти
а що це він про референдум заговорив?про те що він сказав на рахунок свинособак так то свідомим українцям відомо з 2014року.
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14.06.2022 18:21 Відповісти
Попасная https://www.youtube.com/watch?v=Wu7gY5wzZII
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14.06.2022 18:25 Відповісти
В Чечні боролися з "чеченськими терористами" - населення чеченської національності перед штурмом Грозного роз"їхалося по селах - до родичів Під бомби пішли "русскаязичниє"
В Україні "захищали русскаязичних", але бомбили не україномовні села, а міста, де в основному проживають русскаязичниє"
Захисники, бл*дь!!!
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14.06.2022 18:32 Відповісти
Параноїдна мачня "Русского мира"!!)))
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14.06.2022 18:36 Відповісти
Та русскава, але "міра".

РуSSкій мір - вайна!
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14.06.2022 19:24 Відповісти
сєвєроданєцкая вата очєнь всьо єта адабряєт. В телеграм чатах воют ат счастья грядущего асвабаждєнья
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15.06.2022 08:02 Відповісти
Язык и даже территории - это предлог (полностью лживый) и бонус для плебса. Главное - не допустить существование успешной и демократической Украины под боком. Это прямая угроза сословному режиму куйла. Его система построена на а) постоянной пропаганде б) репрессиях против любого, кто реально стремиться к политическому влиянию в) рекрутирование активных и амбициозных в свои ряды путем допущения коррупции и обеспечения - со временем и при полной лояльности - колоссальных доходов. Необходимым условием является несменяемость власти. Плебсу говорят: или мы, или полный бардак и нищета.

Задача именно уничтожить Украину как демократическое государство. Чтобы там был или авторитарный послушный куйлу режим, или бардак и нищета на фоне утраты территорий, доступа к морю, разрушенной экономики и массовой эмиграции. Такой демократический жупел куйло устроит.
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14.06.2022 18:42 Відповісти
Помиляєшся, ти носій кацапської культури, якщо би всі були як ти, говорили по кацапськи, яка би це була Україна? Ці сусіди століттями не давали покою і не дадуть, про розвиток можеш забути, поки не перестанемо їх розуміти
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14.06.2022 18:55 Відповісти
Прикро, що Ви стільки років живете в Україні, і не розумієте, яка вона є. Історія.. також говорить про те що не так швидко як Вам хочеться відбудеться остаточний перехід. Не говорячи про те що це велика і системна робота, а закон про мову коли з'явився ?
І не розказуйте нікому що російськомовний з Запоріжжя чи Дніпра, це для прикладу = якомусь москалю.
Використовуєте зручні, але кліше.
завдяки таким стали можливими мовні спекуляції і розділення українців на україномовних і «умовно» російськовних.
Переважна більшість «російськоаних» українців не асоціює себе жодним чином з москальською культурою.
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14.06.2022 23:19 Відповісти
Не знаю що вам сказати, жити в країні і зневажати її мову, це травма мозгів. За все є кара, за брак любові до свого також
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15.06.2022 00:10 Відповісти
Щоб зрозуміло печатати опис півтораметрового треба міняти "х" на решітку - #уйла.
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14.06.2022 19:30 Відповісти
Якщо зібрати до купи всі заяви Zевиродка, то виявиться, що кожна його наступна заява прямопротилежна попередній. Тому коли ця рашистська гнида корчить з себе патріота, то значить в попередньому сезоні він зашкваривсяв українофобії
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14.06.2022 18:46 Відповісти
Нах пішов зелений поцяра, після війни і до тебе буде покарання...
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14.06.2022 18:48 Відповісти
Його можливо покарати тільки непідтримкою на чергових виборах, до їх проведення у нього імунітет!
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14.06.2022 19:35 Відповісти
Володя, а на якій мові репертуар твого "95 кварталу"? Це ти Вова і твої тамбовські і маланьські шифери - друзі зомбовали нарід і кликали сюди "русский мир", чи можливо вони вже чешуть на українській мові, щоб не йшли твої братушкі із "тієї сторони" таких спасати?
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14.06.2022 19:35 Відповісти
На ніякій мові - на язикє!

3араз вони патріотично шкіряться мовою!
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14.06.2022 19:38 Відповісти
а за шо ми будем будувать дороги?
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14.06.2022 19:42 Відповісти
Ці його за'яви ні про що, всім відомо нациська росія хоче знищити Украіну і украінців як народ ,коли ти скажеш ці слова про геноцид.
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14.06.2022 19:57 Відповісти
Оце так новина....
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14.06.2022 20:53 Відповісти
"Росія заявляє, буцімто захищає права російськомовних людей на території України, але в більшості міст, які зруйнувала армія РФ, проживали саме російськомовні мешканці, і зараз багато з них принципово переходять на українську"

Принципиально ведутся на вражескую пропаганду, отдают врагу свой родной язык? А если враг заявит, что Херсон или Крым - российский, мы принципиально перейдем в Винницу? А завтра принципиально перейдем из Одессы, Харькова и Днепра?

А если враг объявит всех брюнетов "русскими" будем принципиально перекрашиваться? А если враг заявит, что защищает всех какающих в унитаз, принципиально будем какать мимо?

Россия ведет захватническую войну, её целью является завоевание территории, а не защита кого-либо. Оккупантам вообще плевать на людей, а бомбы и ракеты не сортируют цели по языковому признаку, как считают наивные люди, которые верят заявлениям России.
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14.06.2022 21:53 Відповісти
 
 