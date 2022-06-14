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Новини Війна в Україні
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У США оцінили плани Путіна щодо захоплення всієї України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,путін

У США не сумніваються, що Володимир Путін не полишає бажання захопити всю територію України. Втім вважають, що це йому не вдасться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

"Я все ще думаю, що він має проєкти на значній частині України, якщо не на всій країні. Тим не менш, я не думаю, що він зможе досягти цих цілей", - сказав заступник міністра оборони США Колін Кал.

Він додав, що росіяни можуть отримати тактичні переваги на деяких напрямках. Однак захопити всю Україну їм не вдасться.

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Топ коментарі
+60
Це до зебілів, які нічого для армії не робили. США, по великому рахунку, нам нічого не винні.
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14.06.2022 20:30
+28
Владімір Путін, не Володимир. Не одомашнюйте *****.
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14.06.2022 20:31
+28
Я в ЗСУ, придурок. Це може тобі платять за різну фігню в підтримку зелоха. Мені на таке часу нема. Та і норм робота була до того.

Армія боєспособна, бо до 2019 року нею дійсно займалися. П
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14.06.2022 20:57
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якщо тупорилі партнери будут тупити з допомогою, то ***** собі все захапає. Як то кажуть, карма зла **** і всіх дожене.
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14.06.2022 20:28 Відповісти
Це до зебілів, які нічого для армії не робили. США, по великому рахунку, нам нічого не винні.
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14.06.2022 20:30 Відповісти
Це європейці нам нічого не винні. А американці ще й як винні! Будапештський меморандум
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14.06.2022 20:35 Відповісти
А В.Британія,це Європа,чи ні???))
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14.06.2022 20:46 Відповісти
Ще один гарант меморандума. Географічно Європа.
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14.06.2022 20:47 Відповісти
І саме тому зебіли похєрили оборонку??
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14.06.2022 20:47 Відповісти
Не знаю, хто там похєрив оборонку, але якби ми її похєрили, то кацапи зараз були вже біля Берліна. Так що не треба цих казок про похєрену оборонку. Тобі платять за ці казки?
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14.06.2022 20:50 Відповісти
Я в ЗСУ, придурок. Це може тобі платять за різну фігню в підтримку зелоха. Мені на таке часу нема. Та і норм робота була до того.

Армія боєспособна, бо до 2019 року нею дійсно займалися. П
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14.06.2022 20:57 Відповісти
А ти з якого року в ЗСУ? Бо я з 2001-го. І знаю, хто похєрив більше всього
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14.06.2022 21:02 Відповісти
Невже справжній полковник???)))
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14.06.2022 21:12 Відповісти
а ну, скажи, що це Порох знищив ЗСУ. Скажи, скажи.
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14.06.2022 21:18 Відповісти
Реально то не лише зелена пліснява,Кучма доклав чимало зусиль до руйнації укроборонпрома та ЗСУ!!))
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14.06.2022 20:56 Відповісти
Склади з ************ попідривали рашистські дрг з 2015 по 2018рр. Барижна влада знайшла крайніх серед українських військових, натомість чехи чітко звинуватили рашистів за підрив складів на своїй території.
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15.06.2022 00:10 Відповісти
коли чехи звинуватили? у 2021 році? не пазорься...
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15.06.2022 00:22 Відповісти
Україна купувала ********** у Чехії через болгарську «прокладку» Гебрева. Все за старими «добрими» корупційно-мародерськими традиціями, «розбудовували» армію, знекровлюючи бюджет.
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15.06.2022 11:09 Відповісти
А ти, я бачу, класний патріот, який в США здриснув в такий час. Теж за зелень голосував?
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15.06.2022 11:13 Відповісти
Нам винна європа, як земля колхозу, і хай Данілов мордякою не клацає! За свої загравання з ******, за накачування параші грошима, ось за що вони нам винні! Чи по вашому, все вирішується законодавчо? То, я вас скажу, люба масса, змете всі закони та поняття, разом з папером на якому вони прописані. Амери теж нам винні, бо вже за їх сприяння відбувається криза в європі.
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14.06.2022 20:49 Відповісти
Це їх справа, як вести бізнес. Вони Україні нічого не обіцяли. І за великим рахунком могли взагалі навіть кордони для біженців закрити. Але допомагають не тільки біженцями! Тому не треба кивати на Європу. Треба з британців і американців активніше питати!
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14.06.2022 20:53 Відповісти
Доки Україна не здійснить тотальну дегнидизацію країни,від кремлівських гнид кіна не буде,знищать гниди Україну остаточно!!))
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14.06.2022 21:00 Відповісти
Питати треба з тих хто у нас підписав той пустий меморандум де про військову допомогу чи зброю не йшлося взагалі,те що зараз до нас йде сплачено американськими та британськими платниками податків..
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14.06.2022 21:56 Відповісти
Ви виробляєте сокири. Ці сокири у Вас купив маніяк та зарубав ними купу людей. За Вашою логікою Вас треба засудити за те що вашими сокирами маніяк зарубав людей, бо не виробляй ви сокир і люди могли бути живими.
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14.06.2022 20:58 Відповісти
осмелюсь напомнить, что последние 3 года Украина в лице ее президента точно так же заигрывала с Путиным, и страна торговала вовсю с Россией, в том числе платила нехилые бабки за нефть и газ.
Начните с себя что-то требовать наконец.
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14.06.2022 21:08 Відповісти
Ви його читали? І раджу для самоосвіти (щоб і далі не ганьбитись) ознайомитись із значенням самого слова "меморандум".
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14.06.2022 20:53 Відповісти
Тільки не треба тут про легітимність меморандума. Крім нього більше нічого нема. Тому треба спиратись хоча б на нього.
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14.06.2022 20:55 Відповісти
Дуже хитка опора!! Слід не наїжджати на Джо і Бориса,а об'єднавши зусилля знищити московську орду,це наш спільний інтерес !!))
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14.06.2022 21:03 Відповісти
З цим згідний! Краще не кусати руку, яка годує
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14.06.2022 21:09 Відповісти
согласно Будапештского меморандма, в случае агрессии подписанты должны немедля собраться на консультации. И все.
НА КОНСУЛЬТАЦИИ!!
Никто не обязался вводить войска, создавать коллективную оборону и освобождать Украину от агрессии.
Хоть бы прочли что ли этот сраный Меморандум...
**** Кравчук сдохлый проклят за эту бумажку которую согласился подписать а потом и кучма который это говно подписал..
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14.06.2022 21:10 Відповісти
Саме так: меморандум. Не договір. Меморандум - без зобов'язань сторін, на відмінну від договору. Так що ні США, ні хто інший по тому меморандуму нічого не винні.
Але й і без ЯО Україна мала би мати всі інші роди військ, здатні дати відсіч агресору. Чоиу ЗСУ на початок 2014-го не існувало де-факто - окрема розмова.
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14.06.2022 21:23 Відповісти
Саме для того янукович призначив громадянина рф до нашого міноборони,тоді ППО була практично знищена,за планами москви наші війська мали скоротитися до рівня Молдови..
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14.06.2022 22:04 Відповісти
а ви чітали меморандум??? там тільки консультації!!!! Зброю та вояків не обіцяли!! Просто так робиться тільки в руцких казках!
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14.06.2022 22:53 Відповісти
******. Розвели чучму, як лоха.
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15.06.2022 06:42 Відповісти
Развели?! Да он на этом озолотился. Развели Украину чучма и ко
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15.06.2022 16:43 Відповісти
А ты читал текст того меморандума, дурило?
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15.06.2022 18:39 Відповісти
Конечно...за все 30 лет независимости Украины виноват ЗЕ)))

Брысь ТРОЛЬ
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14.06.2022 21:11 Відповісти
Та ні,ти що,всім відомо що в усіх негараздах України винен Порошенко,починаючи з часів Ан.Боголюбського!!!))
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14.06.2022 21:38 Відповісти
Це дуже просто перевірити,з 2014 року можна ж простежити скільки і чого закуповувалося для ЗСУ.
Зробити таку інфографіку за Порошенко стільки то техніки надійшло та які програми фінансувалися,потім Зеленський за три роки стільки то.Все буде видно.
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14.06.2022 22:08 Відповісти
Не нада ля-ля. Винні ще й як. І не тільки вони.
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15.06.2022 06:41 Відповісти
про тупорылых партнеров - ты про Украину?
потому что надо быть очень сильно тупорылым чтобы сраться с самым важным союзником в борьбе с Рашей - с США,
С Германией уже посрались. Оружия нет, молодцы.
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14.06.2022 21:06 Відповісти
Надо же быть таким наивным и надеяться, что оружие из Германии было бы в каком нибудь случае. Германия тянет из рашки газа на миллиарды и делает из этого газа десятки миллиардов добавочной стоимости, на этом сырье прямо или косвенно держится половина ВВП Германии. И надо быть нууууу оооооочччень наивным или тупым, чтобы надеятся что Германия предпочтёт Украину, которая нихера Германии не полезна рашке.
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15.06.2022 16:46 Відповісти
Щоб воно сдохло, недопалок
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14.06.2022 20:30 Відповісти
Владімір Путін, не Володимир. Не одомашнюйте *****.
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14.06.2022 20:31 Відповісти
То, что было вчера, - уже история. Что будет завтра
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14.06.2022 20:31 Відповісти
Пукін може захопити Україну тільки ротом,глибину захоплення хай обирає сам а ні-то ЗСУ йому допоможуть по самі гланди...
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14.06.2022 20:34 Відповісти
Зеленський все ще хоче переговорів?-Все, что нужно знать о переговорах с РФ: в России на Экономическом форуме показали карту расчленения Украины.На Экономическом форуме в российском Санкт-Петербурге показали схему административно-территориального расчленения Украины в случае ее оккупации в результате так называемой "специальной военной операции". Схема рассчитана на "переходный период" - 3-5 лет.Фото карты с разделением Украины обнародовал российский пропагандист Александр Коц. Нашу страну он при этом назвал "бывшей Украиной".Как видно из карты, под номером 1 в российских планах фигурирует так называемый "Западный территориальный округ" в составе восьми областей (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая) с центром в городе Хмельницкий.Под номером 2 фигурирует так называемый "Центральный территориальный округ" в составе тоже восьми областей (Винницкая, Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Черниговская) с центром в городе Киев.Остальную часть карты на фото не видно.
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14.06.2022 20:35 Відповісти
Щось усі з цією мапою тільки на коца посилаються, а коц - на "пишуть".
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14.06.2022 21:02 Відповісти
...а отримають "****** Na Vorotnik"
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14.06.2022 23:07 Відповісти
не сложно понять, что на этой фазе войны, ***** хочет захватить индустриальную часть Украины по лиинии харьков-днепр-одесса и потом перезапустить там все заводы военно-промышленного комплекса совка, в ращёте на будущие войны, для создания новых запасов ракет, кораблей, авиамоторов, броневой стали,.... ничего из этих заводов он серьёзно не обстреливает, они ему нужны самому. единственное, чем ему пришлось пожертвовать это азовсталь, но и то благодаря мужеству и стойкости "азова" и всех тех кто сражался вместе с ними. потому ***** так и ненавидит этих всех его защитников, которых, как все понимают, оп-ники обрекли на плен ещё в первую неделю войны.
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14.06.2022 20:40 Відповісти
Да уничтожить все заводы он хочет. Мариуполь тому подтверждение. Согласно А. Бабченко по другому армия запоребрику воевать не способна , если её с цветами не встречают то стирают города артой и авиацией и на развалинах устанавливают свой флаг.
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14.06.2022 22:38 Відповісти
пытаться трахать зло вдолгую чревато быть трахнутым...
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14.06.2022 20:46 Відповісти
Як готувалися зливати Україну!

Юрій Каракай:
З'явилось відео, де очільник Дніпра Філатов пропонує мерам міст підтримати Зеленського у намірах капітулювати - відмовитися від Криму, євроінтеграції та погодитися на федералізацію України, в обмін на припинення наступу московитів.
Джон Сміт:
Бінго!
Найважливіша частина відео Філатова. Не його ця істерика, не готовність здати місто. Його свідчення! Зеленський планував ПОВНУ ЗДАЧУ УКРАЇНИ. Відмову від Криму. Відмову від НАТО. Прийняття федералізації (поділу) України.

Від Зеленського вийшли на мерів міст і руками Філатова схиляли їх до публічного одобрямса в разі, якщо "президент прийме якісь рішення".
- (Добре якби) мери обложених міст, Маріуполя, Сум, мають висловились в підтримку, "що ми проти подальшого кровопролиття". (с)

Ось такий боневтік.
Готував. Здачу. України.

Борис Філатов. Перші дні війни. "Зум-нарада для своїх"
https://www.youtube.com/watch?v=IYjMqT3SjrA

ПРОЯВЛЕННЯ: Таємна зРада Дніпра. Чи могли Дніпро "здати"

7 июн. 2022 г. Що робив мер Дніпра в перші дні війни. Таємні джерела інформації - з якої вони сторони? Кого Борис Філатов вважає реальною загрозою для себе - російські війська чи пересічних дніпрян з "дровеняками". А також що робить "справжній самурай", коли ліворуч і праворуч лунають вибухи.

https://www.youtube.com/watch?v=-FGDHgb1XNs
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14.06.2022 20:47 Відповісти
Варто нагадати, що і порох намагався федералізувати Україну через зміни до Конституції включенням до її складу днрлнр. Так що вони союзники у своїх намаганнях догодити рашистам
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15.06.2022 00:22 Відповісти
******* шо дихаєшь...
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15.06.2022 00:30 Відповісти
Варто тобі сидіти на бутилкє мовчки
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15.06.2022 18:42 Відповісти
З погляду на історію, то весь час кацапи нищили Україну. Але ми живемо та будем ще краще жити, тільки для того треба ціх тварюк позбутися, та ще гнид в державі, та скасувати рюзьке мова. Слава Україні та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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14.06.2022 20:49 Відповісти
Респект,саие кремлівські гниди окупувавші українську держвладу на всіх шаблях,це головна загроза Україні,як державі та українцям,як нації!!!!!))
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14.06.2022 21:07 Відповісти
В касапцтане размечтались о расчленении Украины и даже карту с "округами" подготовили.

Эту демонстрацию несбывшихся мечт показали учасникам экономического форума в Питере. Российские пропагандисты отмечают, что схема расчленения "бывшей Украины" рассчитана на "переходный период" - 3-5 лет.

Показать бы эту карту тем мировым лидерам, которые предлагают примирение и уступки.
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14.06.2022 21:14 Відповісти
Любопытная деталь. Не поздравил с «Днем России» Путина президент Филиппин Родриго Дутерте, человек, лично убивавший людей. Недавно он попросил журналистов в своей стране не сравнивать себя с Путиным: «Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков».
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14.06.2022 21:51 Відповісти
Любопытная деталь. Не поздравил с «Днем России» Путина президент Филиппин Родриго Дутерте, человек, лично убивавший людей. Недавно он попросил журналистов в своей стране не сравнивать себя с Путиным: «Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков».
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14.06.2022 21:52 Відповісти
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14.06.2022 22:33 Відповісти
 
 