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В США оценили планы Путина по захвату всей Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В США не сомневаются, что Владимир Путин не оставляет желания захватить всю территорию Украины. Впрочем, считают, что это ему не удастся.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.
"Я все еще думаю, что у него есть проекты на значительной части Украины, если не на всей стране. Тем не менее, я не думаю, что он сможет достичь этих целей", - сказал заместитель министра обороны США Колин Кал.
Он добавил, что россияне могут получить тактические преимущества по некоторым направлениям. Однако захватить всю Украину им не удастся.
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+60 Andriy
показать весь комментарий14.06.2022 20:30
+28 YU ST
показать весь комментарий14.06.2022 20:31
+28 Andriy
показать весь комментарий14.06.2022 20:57
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Пожалуйста, подождите...
Армія боєспособна, бо до 2019 року нею дійсно займалися. П
Начните с себя что-то требовать наконец.
НА КОНСУЛЬТАЦИИ!!
Никто не обязался вводить войска, создавать коллективную оборону и освобождать Украину от агрессии.
Хоть бы прочли что ли этот сраный Меморандум...
**** Кравчук сдохлый проклят за эту бумажку которую согласился подписать а потом и кучма который это говно подписал..
Але й і без ЯО Україна мала би мати всі інші роди військ, здатні дати відсіч агресору. Чоиу ЗСУ на початок 2014-го не існувало де-факто - окрема розмова.
Брысь ТРОЛЬ
Зробити таку інфографіку за Порошенко стільки то техніки надійшло та які програми фінансувалися,потім Зеленський за три роки стільки то.Все буде видно.
потому что надо быть очень сильно тупорылым чтобы сраться с самым важным союзником в борьбе с Рашей - с США,
С Германией уже посрались. Оружия нет, молодцы.
Юрій Каракай:
З'явилось відео, де очільник Дніпра Філатов пропонує мерам міст підтримати Зеленського у намірах капітулювати - відмовитися від Криму, євроінтеграції та погодитися на федералізацію України, в обмін на припинення наступу московитів.
Джон Сміт:
Бінго!
Найважливіша частина відео Філатова. Не його ця істерика, не готовність здати місто. Його свідчення! Зеленський планував ПОВНУ ЗДАЧУ УКРАЇНИ. Відмову від Криму. Відмову від НАТО. Прийняття федералізації (поділу) України.
Від Зеленського вийшли на мерів міст і руками Філатова схиляли їх до публічного одобрямса в разі, якщо "президент прийме якісь рішення".
- (Добре якби) мери обложених міст, Маріуполя, Сум, мають висловились в підтримку, "що ми проти подальшого кровопролиття". (с)
Ось такий боневтік.
Готував. Здачу. України.
Борис Філатов. Перші дні війни. "Зум-нарада для своїх"
https://www.youtube.com/watch?v=IYjMqT3SjrA
ПРОЯВЛЕННЯ: Таємна зРада Дніпра. Чи могли Дніпро "здати"
7 июн. 2022 г. Що робив мер Дніпра в перші дні війни. Таємні джерела інформації - з якої вони сторони? Кого Борис Філатов вважає реальною загрозою для себе - російські війська чи пересічних дніпрян з "дровеняками". А також що робить "справжній самурай", коли ліворуч і праворуч лунають вибухи.
https://www.youtube.com/watch?v=-FGDHgb1XNs
Эту демонстрацию несбывшихся мечт показали учасникам экономического форума в Питере. Российские пропагандисты отмечают, что схема расчленения "бывшей Украины" рассчитана на "переходный период" - 3-5 лет.
Показать бы эту карту тем мировым лидерам, которые предлагают примирение и уступки.