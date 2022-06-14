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Новости Война в Украине
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В США оценили планы Путина по захвату всей Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,путін

В США не сомневаются, что Владимир Путин не оставляет желания захватить всю территорию Украины. Впрочем, считают, что это ему не удастся.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

"Я все еще думаю, что у него есть проекты на значительной части Украины, если не на всей стране. Тем не менее, я не думаю, что он сможет достичь этих целей", - сказал заместитель министра обороны США Колин Кал.

Он добавил, что россияне могут получить тактические преимущества по некоторым направлениям. Однако захватить всю Украину им не удастся.

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Топ комментарии
+60
Це до зебілів, які нічого для армії не робили. США, по великому рахунку, нам нічого не винні.
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14.06.2022 20:30
+28
Владімір Путін, не Володимир. Не одомашнюйте *****.
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14.06.2022 20:31
+28
Я в ЗСУ, придурок. Це може тобі платять за різну фігню в підтримку зелоха. Мені на таке часу нема. Та і норм робота була до того.

Армія боєспособна, бо до 2019 року нею дійсно займалися. П
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14.06.2022 20:57
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якщо тупорилі партнери будут тупити з допомогою, то ***** собі все захапає. Як то кажуть, карма зла **** і всіх дожене.
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14.06.2022 20:28 Ответить
Це до зебілів, які нічого для армії не робили. США, по великому рахунку, нам нічого не винні.
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14.06.2022 20:30 Ответить
Це європейці нам нічого не винні. А американці ще й як винні! Будапештський меморандум
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14.06.2022 20:35 Ответить
А В.Британія,це Європа,чи ні???))
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14.06.2022 20:46 Ответить
Ще один гарант меморандума. Географічно Європа.
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14.06.2022 20:47 Ответить
І саме тому зебіли похєрили оборонку??
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14.06.2022 20:47 Ответить
Не знаю, хто там похєрив оборонку, але якби ми її похєрили, то кацапи зараз були вже біля Берліна. Так що не треба цих казок про похєрену оборонку. Тобі платять за ці казки?
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14.06.2022 20:50 Ответить
Я в ЗСУ, придурок. Це може тобі платять за різну фігню в підтримку зелоха. Мені на таке часу нема. Та і норм робота була до того.

Армія боєспособна, бо до 2019 року нею дійсно займалися. П
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14.06.2022 20:57 Ответить
А ти з якого року в ЗСУ? Бо я з 2001-го. І знаю, хто похєрив більше всього
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14.06.2022 21:02 Ответить
Невже справжній полковник???)))
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14.06.2022 21:12 Ответить
а ну, скажи, що це Порох знищив ЗСУ. Скажи, скажи.
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14.06.2022 21:18 Ответить
Реально то не лише зелена пліснява,Кучма доклав чимало зусиль до руйнації укроборонпрома та ЗСУ!!))
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14.06.2022 20:56 Ответить
Склади з ************ попідривали рашистські дрг з 2015 по 2018рр. Барижна влада знайшла крайніх серед українських військових, натомість чехи чітко звинуватили рашистів за підрив складів на своїй території.
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15.06.2022 00:10 Ответить
коли чехи звинуватили? у 2021 році? не пазорься...
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15.06.2022 00:22 Ответить
Україна купувала ********** у Чехії через болгарську «прокладку» Гебрева. Все за старими «добрими» корупційно-мародерськими традиціями, «розбудовували» армію, знекровлюючи бюджет.
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15.06.2022 11:09 Ответить
А ти, я бачу, класний патріот, який в США здриснув в такий час. Теж за зелень голосував?
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15.06.2022 11:13 Ответить
Нам винна європа, як земля колхозу, і хай Данілов мордякою не клацає! За свої загравання з ******, за накачування параші грошима, ось за що вони нам винні! Чи по вашому, все вирішується законодавчо? То, я вас скажу, люба масса, змете всі закони та поняття, разом з папером на якому вони прописані. Амери теж нам винні, бо вже за їх сприяння відбувається криза в європі.
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14.06.2022 20:49 Ответить
Це їх справа, як вести бізнес. Вони Україні нічого не обіцяли. І за великим рахунком могли взагалі навіть кордони для біженців закрити. Але допомагають не тільки біженцями! Тому не треба кивати на Європу. Треба з британців і американців активніше питати!
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14.06.2022 20:53 Ответить
Доки Україна не здійснить тотальну дегнидизацію країни,від кремлівських гнид кіна не буде,знищать гниди Україну остаточно!!))
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14.06.2022 21:00 Ответить
Питати треба з тих хто у нас підписав той пустий меморандум де про військову допомогу чи зброю не йшлося взагалі,те що зараз до нас йде сплачено американськими та британськими платниками податків..
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14.06.2022 21:56 Ответить
Ви виробляєте сокири. Ці сокири у Вас купив маніяк та зарубав ними купу людей. За Вашою логікою Вас треба засудити за те що вашими сокирами маніяк зарубав людей, бо не виробляй ви сокир і люди могли бути живими.
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14.06.2022 20:58 Ответить
осмелюсь напомнить, что последние 3 года Украина в лице ее президента точно так же заигрывала с Путиным, и страна торговала вовсю с Россией, в том числе платила нехилые бабки за нефть и газ.
Начните с себя что-то требовать наконец.
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14.06.2022 21:08 Ответить
Ви його читали? І раджу для самоосвіти (щоб і далі не ганьбитись) ознайомитись із значенням самого слова "меморандум".
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14.06.2022 20:53 Ответить
Тільки не треба тут про легітимність меморандума. Крім нього більше нічого нема. Тому треба спиратись хоча б на нього.
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14.06.2022 20:55 Ответить
Дуже хитка опора!! Слід не наїжджати на Джо і Бориса,а об'єднавши зусилля знищити московську орду,це наш спільний інтерес !!))
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14.06.2022 21:03 Ответить
З цим згідний! Краще не кусати руку, яка годує
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14.06.2022 21:09 Ответить
согласно Будапештского меморандма, в случае агрессии подписанты должны немедля собраться на консультации. И все.
НА КОНСУЛЬТАЦИИ!!
Никто не обязался вводить войска, создавать коллективную оборону и освобождать Украину от агрессии.
Хоть бы прочли что ли этот сраный Меморандум...
**** Кравчук сдохлый проклят за эту бумажку которую согласился подписать а потом и кучма который это говно подписал..
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14.06.2022 21:10 Ответить
Саме так: меморандум. Не договір. Меморандум - без зобов'язань сторін, на відмінну від договору. Так що ні США, ні хто інший по тому меморандуму нічого не винні.
Але й і без ЯО Україна мала би мати всі інші роди військ, здатні дати відсіч агресору. Чоиу ЗСУ на початок 2014-го не існувало де-факто - окрема розмова.
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14.06.2022 21:23 Ответить
Саме для того янукович призначив громадянина рф до нашого міноборони,тоді ППО була практично знищена,за планами москви наші війська мали скоротитися до рівня Молдови..
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14.06.2022 22:04 Ответить
а ви чітали меморандум??? там тільки консультації!!!! Зброю та вояків не обіцяли!! Просто так робиться тільки в руцких казках!
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14.06.2022 22:53 Ответить
******. Розвели чучму, як лоха.
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15.06.2022 06:42 Ответить
Развели?! Да он на этом озолотился. Развели Украину чучма и ко
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15.06.2022 16:43 Ответить
А ты читал текст того меморандума, дурило?
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15.06.2022 18:39 Ответить
Конечно...за все 30 лет независимости Украины виноват ЗЕ)))

Брысь ТРОЛЬ
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14.06.2022 21:11 Ответить
Та ні,ти що,всім відомо що в усіх негараздах України винен Порошенко,починаючи з часів Ан.Боголюбського!!!))
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14.06.2022 21:38 Ответить
Це дуже просто перевірити,з 2014 року можна ж простежити скільки і чого закуповувалося для ЗСУ.
Зробити таку інфографіку за Порошенко стільки то техніки надійшло та які програми фінансувалися,потім Зеленський за три роки стільки то.Все буде видно.
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14.06.2022 22:08 Ответить
Не нада ля-ля. Винні ще й як. І не тільки вони.
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15.06.2022 06:41 Ответить
про тупорылых партнеров - ты про Украину?
потому что надо быть очень сильно тупорылым чтобы сраться с самым важным союзником в борьбе с Рашей - с США,
С Германией уже посрались. Оружия нет, молодцы.
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14.06.2022 21:06 Ответить
Надо же быть таким наивным и надеяться, что оружие из Германии было бы в каком нибудь случае. Германия тянет из рашки газа на миллиарды и делает из этого газа десятки миллиардов добавочной стоимости, на этом сырье прямо или косвенно держится половина ВВП Германии. И надо быть нууууу оооооочччень наивным или тупым, чтобы надеятся что Германия предпочтёт Украину, которая нихера Германии не полезна рашке.
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15.06.2022 16:46 Ответить
Щоб воно сдохло, недопалок
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14.06.2022 20:30 Ответить
Владімір Путін, не Володимир. Не одомашнюйте *****.
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14.06.2022 20:31 Ответить
То, что было вчера, - уже история. Что будет завтра
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14.06.2022 20:31 Ответить
Пукін може захопити Україну тільки ротом,глибину захоплення хай обирає сам а ні-то ЗСУ йому допоможуть по самі гланди...
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14.06.2022 20:34 Ответить
Зеленський все ще хоче переговорів?-Все, что нужно знать о переговорах с РФ: в России на Экономическом форуме показали карту расчленения Украины.На Экономическом форуме в российском Санкт-Петербурге показали схему административно-территориального расчленения Украины в случае ее оккупации в результате так называемой "специальной военной операции". Схема рассчитана на "переходный период" - 3-5 лет.Фото карты с разделением Украины обнародовал российский пропагандист Александр Коц. Нашу страну он при этом назвал "бывшей Украиной".Как видно из карты, под номером 1 в российских планах фигурирует так называемый "Западный территориальный округ" в составе восьми областей (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая) с центром в городе Хмельницкий.Под номером 2 фигурирует так называемый "Центральный территориальный округ" в составе тоже восьми областей (Винницкая, Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Черниговская) с центром в городе Киев.Остальную часть карты на фото не видно.
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14.06.2022 20:35 Ответить
Щось усі з цією мапою тільки на коца посилаються, а коц - на "пишуть".
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14.06.2022 21:02 Ответить
...а отримають "****** Na Vorotnik"
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14.06.2022 23:07 Ответить
не сложно понять, что на этой фазе войны, ***** хочет захватить индустриальную часть Украины по лиинии харьков-днепр-одесса и потом перезапустить там все заводы военно-промышленного комплекса совка, в ращёте на будущие войны, для создания новых запасов ракет, кораблей, авиамоторов, броневой стали,.... ничего из этих заводов он серьёзно не обстреливает, они ему нужны самому. единственное, чем ему пришлось пожертвовать это азовсталь, но и то благодаря мужеству и стойкости "азова" и всех тех кто сражался вместе с ними. потому ***** так и ненавидит этих всех его защитников, которых, как все понимают, оп-ники обрекли на плен ещё в первую неделю войны.
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14.06.2022 20:40 Ответить
Да уничтожить все заводы он хочет. Мариуполь тому подтверждение. Согласно А. Бабченко по другому армия запоребрику воевать не способна , если её с цветами не встречают то стирают города артой и авиацией и на развалинах устанавливают свой флаг.
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14.06.2022 22:38 Ответить
пытаться трахать зло вдолгую чревато быть трахнутым...
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14.06.2022 20:46 Ответить
Як готувалися зливати Україну!

Юрій Каракай:
З'явилось відео, де очільник Дніпра Філатов пропонує мерам міст підтримати Зеленського у намірах капітулювати - відмовитися від Криму, євроінтеграції та погодитися на федералізацію України, в обмін на припинення наступу московитів.
Джон Сміт:
Бінго!
Найважливіша частина відео Філатова. Не його ця істерика, не готовність здати місто. Його свідчення! Зеленський планував ПОВНУ ЗДАЧУ УКРАЇНИ. Відмову від Криму. Відмову від НАТО. Прийняття федералізації (поділу) України.

Від Зеленського вийшли на мерів міст і руками Філатова схиляли їх до публічного одобрямса в разі, якщо "президент прийме якісь рішення".
- (Добре якби) мери обложених міст, Маріуполя, Сум, мають висловились в підтримку, "що ми проти подальшого кровопролиття". (с)

Ось такий боневтік.
Готував. Здачу. України.

Борис Філатов. Перші дні війни. "Зум-нарада для своїх"
https://www.youtube.com/watch?v=IYjMqT3SjrA

ПРОЯВЛЕННЯ: Таємна зРада Дніпра. Чи могли Дніпро "здати"

7 июн. 2022 г. Що робив мер Дніпра в перші дні війни. Таємні джерела інформації - з якої вони сторони? Кого Борис Філатов вважає реальною загрозою для себе - російські війська чи пересічних дніпрян з "дровеняками". А також що робить "справжній самурай", коли ліворуч і праворуч лунають вибухи.

https://www.youtube.com/watch?v=-FGDHgb1XNs
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14.06.2022 20:47 Ответить
Варто нагадати, що і порох намагався федералізувати Україну через зміни до Конституції включенням до її складу днрлнр. Так що вони союзники у своїх намаганнях догодити рашистам
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15.06.2022 00:22 Ответить
******* шо дихаєшь...
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15.06.2022 00:30 Ответить
Варто тобі сидіти на бутилкє мовчки
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15.06.2022 18:42 Ответить
З погляду на історію, то весь час кацапи нищили Україну. Але ми живемо та будем ще краще жити, тільки для того треба ціх тварюк позбутися, та ще гнид в державі, та скасувати рюзьке мова. Слава Україні та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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14.06.2022 20:49 Ответить
Респект,саие кремлівські гниди окупувавші українську держвладу на всіх шаблях,це головна загроза Україні,як державі та українцям,як нації!!!!!))
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14.06.2022 21:07 Ответить
В касапцтане размечтались о расчленении Украины и даже карту с "округами" подготовили.

Эту демонстрацию несбывшихся мечт показали учасникам экономического форума в Питере. Российские пропагандисты отмечают, что схема расчленения "бывшей Украины" рассчитана на "переходный период" - 3-5 лет.

Показать бы эту карту тем мировым лидерам, которые предлагают примирение и уступки.
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14.06.2022 21:14 Ответить
Любопытная деталь. Не поздравил с «Днем России» Путина президент Филиппин Родриго Дутерте, человек, лично убивавший людей. Недавно он попросил журналистов в своей стране не сравнивать себя с Путиным: «Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков».
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14.06.2022 21:51 Ответить
Любопытная деталь. Не поздравил с «Днем России» Путина президент Филиппин Родриго Дутерте, человек, лично убивавший людей. Недавно он попросил журналистов в своей стране не сравнивать себя с Путиным: «Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков».
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14.06.2022 21:52 Ответить
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14.06.2022 22:33 Ответить
 
 