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Захід розглядає три сценарії розвитку війни РФ проти України, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Перший сценарій передбачає поступове захоплення росіянами нових територій на Донбасі, другий - тривалу позиційну війну. Третій, найменш імовірний сценарій - поступове згортання Росією військових дій.￼

Про це йдеться у матеріалі CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Перший з можливих сценаріїв - що Росія зможе поступово захоплювати нові і нові території у Луганській і Донецькій областях.

Другий сценарій - якщо жодна зі сторін не матиме змоги просуватися і війна тягнутиметься у позиційній фазі місяцями чи навіть роками, з великими втратами для обох сторін та наслідками для світової економіки.

Третій сценарій, який вважають найменш ймовірним - що Росія скоригує свої цілі, заявить, що нібито досягла того, чого збиралася, і спробує підготувати грунт для завершення бойових дій.

Читайте: Тривають бої у Сєверодонецьку, Тошківці та в районі Врубівки. Війська РФ здійснили невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3, - Гайдай. ФОТО

Якщо ж Росії вдасться закріпитися на загарбаних територіях, у США побоюються, що Путін почне використовувати цю територію як плацдарм для подальшого наступу вглиб України.

Посадовці на Заході зі своєї інформації вважають, що Росія у війні за Донбас - у більш вигідних умовах за рахунок кількісної переваги сил. Проте після тяжких боїв з великими втратами з обох сторін може відчуватись нестача особового складу. Росія могла втратити до третини своїх наземних сил (не уточнюється, чи йдеться про Сєвєродонецький напрямок, чи ширше). Росії буде непросто досягти серйозних здобутків без повної мобілізації, а це Путін вважає небезпечним для себе кроком.

Також читайте: Україна має отримати більше важкого озброєння, - Столтенберг

"Думаю, скоро настане момент, коли або одна, або друга сторона буде мати успіх. Або РФ дійде до Слов’янська і Краматорська, або українці їх там зупинять. А якщо українці зможуть тримати там оборону з таким співвіддношенням сил - це має значення", - коментує високопоставлений співрозмовник з НАТО.

У Пентагоні вважають, що Путін вочевидь не відмовився від планів загарбати всю Україну, але не зможе цього досягти.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+39
Одні журналісти цитують других які посилаються на третіх - також журналістів.
І за такі "сценарні", нібито "аналітичні" статті всі отримують зарплатню.
Одна з найдавніших професій, да.
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15.06.2022 09:08
+35
Тобто варіант звільнення України силами ЗСУ вони взагалі не розглядають?

"Якщо ж Росії вдасться закріпитися на загарбаних територіях, у США побоюються, що Путін почне використовувати цю територію як плацдарм для подальшого наступу вглиб України".-ну це зрозуміло як було з Кримом і Донбасом дехто думав заберуть і більше не полізуть, ага якщо окупують і так і залишать південь заморозять то далі через рік два коли підросте гарматне мясо буде Дніпро і Запоріжжя і так далі звільняти потрібно всю теріторію
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15.06.2022 09:11
+24
Скоріше всього зараз наступить етап/фаза "прагнення до переговорів" "розводки Лоха" москвою з метою відновлення сил ПЕРЕД наступною агресією..


Якщо вірити американським і британським військовим експертам, цей момент може наступити найближчим часом, а ми знаємо, як у таких випадках діє москва.
У цей момент вона починає імітувати зацікавленість у припиненні вогню, переговорах та інше, що їй взагалі не потрібно. Єдина мета - зірвати контрнаступ у момент, коли її сили найбільш уразливі. Можна перефразувати. Шляхом такої риторики окупант намагається політичними засобами зірвати розгром власної окупаційної армії. Зі свого боку, ми попереджаємо всіх про те, що як тільки в мордорі остаточно зрозуміють, що зараз вони видихнулися, почнеться масована психологічна, інформаційна та політична операція, спрямована на зрив нашого наступу. У цей час розпочнуться заклики до миру, до припинення вогню, крики «вистачить жертв» тощо. А наші куплені повії будуть розповідати про те, що наші партнери - не такі вже й партнери, що вони не будуть нас підтримувати до перемоги і взагалі «не все так однозначно». Інші ж говоритимуть про те, що в наступі ми зазнаємо ще більших втрат. Треті знайдуть ще якусь тему, спрямовану на те саме, щоб ми пропустили вікно можливостей, яке об'єктивно відкриється для контрнаступу. Тому всім треба розуміти, що будуть розконсервовані всі козачки, які були «сплячими» до цього моменту, і навіть записні патріоти вставлять свій голос у цей ганебний хор. Так що, якщо вірити висновкам американських військових і армія супротивника справді близька до моменту, де вона неминуче упреться в оперативну паузу, виявляться дуже багато діячів, які прямо або опосередковано, навмисне або в режимі «корисного дурня», але кормляться з кремлівської лопати. Найнікчемніші не будуть видавати щось від себе, а діятимуть у режимі «є думка» і якщо раніше вони не були помічені в тому, що цитували «пораженців», то тепер вони це акуратно підсувають до вентилятора, в який вони і перетворилися.

https://defence-line.org/2022/06/o-tochke-operativnoj-pauzy-vraga-chast-3/
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15.06.2022 09:14
Коментувати
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Правила форума Рада форумчан
Одні журналісти цитують других які посилаються на третіх - також журналістів.
І за такі "сценарні", нібито "аналітичні" статті всі отримують зарплатню.
Одна з найдавніших професій, да.
показати весь коментар
15.06.2022 09:08 Відповісти
- коментує високопоставлений співрозмовник з НАТО.

типовий "вкид гівна на вентилятор" кремлєботами, котрий активно цитують наші журнашлюшки...
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15.06.2022 09:15 Відповісти
Тобто варіант звільнення України силами ЗСУ вони взагалі не розглядають?

"Якщо ж Росії вдасться закріпитися на загарбаних територіях, у США побоюються, що Путін почне використовувати цю територію як плацдарм для подальшого наступу вглиб України".-ну це зрозуміло як було з Кримом і Донбасом дехто думав заберуть і більше не полізуть, ага якщо окупують і так і залишать південь заморозять то далі через рік два коли підросте гарматне мясо буде Дніпро і Запоріжжя і так далі звільняти потрібно всю теріторію
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15.06.2022 09:11 Відповісти
Замість тихого постачання зброї лише створюється непотрібний інформшум.
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15.06.2022 09:16 Відповісти
По сведениям CNN Ермак и Зеленский пока свои шабли еще даже не пробовали наточить - им пока вполне достаточно смартфонов для участия в боях.
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15.06.2022 09:41 Відповісти
Ави подивіться збоку на нашого бубу гівнокомандуючого і міністра оборгони рєзнікова, інтелігента з нульовою харизмою в клетчатому костюмі, і спитайте, чи здатна Україна наступати під командуванням такого гімна?
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15.06.2022 10:25 Відповісти
зато у Зеленского харизмы хоть отбавляй. Реально куча людей в восторге - ах как нам повезло с говнокомандующим в этой войне!
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15.06.2022 10:35 Відповісти
В полном восторге от Зе , такое же гавно , как он , которое воюет только на диване😠
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15.06.2022 13:10 Відповісти
не знаю, яка там у буби харизма, але, мене тягне блювати, якщо не виключу цього покидька за 5 секунд зі свого монітора.
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15.06.2022 14:45 Відповісти
Плешивое падло сдохнет и все эти сценарии летят в мусорное ведро.
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15.06.2022 09:12 Відповісти
Прийде,можливо, ще хуже...
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15.06.2022 11:31 Відповісти
ніхт. навіть якщо плешиве падло здохне прямо зараз, його наступник буде вимушений робити все, що покаже, що "перемога досягнута" ибо "перемога досягається". Бо якщо він поступиться завойованим, включаючи Крим, то його знесуть свої ж, за "зраду державних інтересів" або просто як "слабого правителя". Тож воювати вони не перестануть, якщо пуйло прямо завтра здохне.

Зрозумійте, сподіватися на "щось саме там в рашці зламається і вона від нас відчепиться" - не варто. Єдиний прийнятний для України сценарій - повна та беззастережна військова перемога над рашкою. Аби ці тварюки ще років 50-100 ссалися навіть подумати щодо нападу на нашу державу.

Тож раджу зосередитися на роботі та на тому "що ще я можу зробити для ЗСУ" в довгостроковій перспективі - на роки. Якщо щось проясниться раніше - вам же буде краще.
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15.06.2022 13:09 Відповісти
Москалі, полюбому будуть штурмувати наші території і руйнувати все,допоки їх не зупинити. Наприклад, знищити їх кілька аеродромів з авіацією.
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15.06.2022 09:13 Відповісти
"Звезда Смерти" еще не готова - кружок детского творчества г. Бердичев задерживает проектно-конструкторскую документацию.
Поэтому аэродромам москальским пока, к великому сожалению, ничего не угрожает.
Хотя бляха муха, я бы намекнул дедушке Байдену, что неплохо было бы восстановить когда-то порезанное...

Россия, *****, уже возвращает когда-то подаренные им ракеты Х-22....
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15.06.2022 09:57 Відповісти
Мардовским аирадром я уже угрожаю , вплоть до хурала. ПС. Нех ждать помосчи ат дяди Сэма, *********** их сваими руками.
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15.06.2022 10:10 Відповісти
Им х55 рыжый клаун подарил, а это 2 бальшие разницы.
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15.06.2022 10:11 Відповісти
«Подаренние»? Звідки ти це взяв? Передані в обмін на гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.
Після порушення московією укладеного меморандуму, який являється міжнародним договором за міжнародним правом, Україна повинна вимагати відшкодування вартості всього переданого московії озброєння за цим меморандумом, поряд з відшкодуванням шкоди за здійснену агресію.
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15.06.2022 13:39 Відповісти
Нет. Их отдали паРаше за долги по газу в начале 2000-х. Как и самолеты, с которых их выпускают... вместе с экипажами и членами их семей. Вот так вот бывает.
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16.06.2022 00:16 Відповісти
Мені так подобаюттся оці західні "експерти". Типу, або Росія виграє або Україна не переможе, оце прогноз, як в них там до речі Київ? Щось за 3 доби та навіть за тиждень і не впав
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15.06.2022 09:13 Відповісти
Они прагматики.но ошибаются как и все люди. Были уверены что сопротивление будет вялое и мы сами все сдадим. Поэтому на первых порах и железом не помогали. Но проходит время и все меняется
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15.06.2022 09:23 Відповісти
А теперь бояться, шо кремлин с гоблинами слишком быстро захватим, пида рассия не успеет загнуцца.
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15.06.2022 10:12 Відповісти
Як говорить Олег Жданов ( який , на мій погляд - є найбільш об'єктивним військовим блогером ) - західні іксперди дивляться на ситуацію в Україні з точки зору - а шо було б , якби подібна ситуація трапилась з їх арміями . От вони міркують приблизно так - наша армія під таким шквалом вогню , вже б не встояла , то чому має встояти українська !? . І на основі цього будують свої - ікспєрдні теорії , і дають оцінки армії українській ..
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15.06.2022 09:39 Відповісти
Скоріше всього зараз наступить етап/фаза "прагнення до переговорів" "розводки Лоха" москвою з метою відновлення сил ПЕРЕД наступною агресією..


Якщо вірити американським і британським військовим експертам, цей момент може наступити найближчим часом, а ми знаємо, як у таких випадках діє москва.
У цей момент вона починає імітувати зацікавленість у припиненні вогню, переговорах та інше, що їй взагалі не потрібно. Єдина мета - зірвати контрнаступ у момент, коли її сили найбільш уразливі. Можна перефразувати. Шляхом такої риторики окупант намагається політичними засобами зірвати розгром власної окупаційної армії. Зі свого боку, ми попереджаємо всіх про те, що як тільки в мордорі остаточно зрозуміють, що зараз вони видихнулися, почнеться масована психологічна, інформаційна та політична операція, спрямована на зрив нашого наступу. У цей час розпочнуться заклики до миру, до припинення вогню, крики «вистачить жертв» тощо. А наші куплені повії будуть розповідати про те, що наші партнери - не такі вже й партнери, що вони не будуть нас підтримувати до перемоги і взагалі «не все так однозначно». Інші ж говоритимуть про те, що в наступі ми зазнаємо ще більших втрат. Треті знайдуть ще якусь тему, спрямовану на те саме, щоб ми пропустили вікно можливостей, яке об'єктивно відкриється для контрнаступу. Тому всім треба розуміти, що будуть розконсервовані всі козачки, які були «сплячими» до цього моменту, і навіть записні патріоти вставлять свій голос у цей ганебний хор. Так що, якщо вірити висновкам американських військових і армія супротивника справді близька до моменту, де вона неминуче упреться в оперативну паузу, виявляться дуже багато діячів, які прямо або опосередковано, навмисне або в режимі «корисного дурня», але кормляться з кремлівської лопати. Найнікчемніші не будуть видавати щось від себе, а діятимуть у режимі «є думка» і якщо раніше вони не були помічені в тому, що цитували «пораженців», то тепер вони це акуратно підсувають до вентилятора, в який вони і перетворилися.

https://defence-line.org/2022/06/o-tochke-operativnoj-pauzy-vraga-chast-3/
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15.06.2022 09:14 Відповісти
зелені ще ті але не в їх інтересах-Советник президента Украины Михаил Подоляк в разговоре с соратником российского оппозиционера Навального объяснил, почему Украина не может заморозить военный конфликт и пойти на переговоры с Россией.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк встретился в Киеве с Иваном Ждановым - соратником российского оппозиционера Алексея Навального. Политики обсудили будущее России и Украины, право думать иначе, переговоры и многое другое.

В частности, Михаил Подоляк объяснил, почему на нынешнем этапе невозможны переговоры с Москвой.

"Для нас любой сегодняшний мирный процесс, который был в 2014-2015 года чреват отложенной войной. Это первая составляющая. Вторая составляющая, очень четко надо понимать, если мы остановимся там, где сегодня, то мы не получим денег, инвестиций. Украина будет загнивать с экономической точки зрения. Никто не будет вкладывать деньги в страну с отложенной войной", - сказал Подоляк.

Также он поинтересовался, кто, к примеру, поедет в Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Харьков, Николаевили Одессу сегодня? Это безинвестиционная экономика.

"С заблокированными акваториями Азовского и Черного моря, уничтоженной частично транспортной инфраструктурой. Кому нужно идти в государство с деньгами, если оно находится в перманентном состоянии войны? И третья, для меня лично очень важная причина - я считаю, что, если Россия не проиграет, это чревато плохими последствиями для нас и для самой России. Если Россия проиграет, тогда там начнется процесс трансформации, появится возможность межсоседского диалога. С нынешней элитой возможен диалог только с позиции силы. Они только это понимают, они бояться применения настоящей силы по отношению к ним. Я считаю, что Украина должна получить все оружие, чтобы проявить максимально жесткую силу по отношению к нынешней политико-военной элите России, чтобы они окончательно испугались и окончательно вышли из своей иллюзии, что они что-то в этой жизни стоят. Мы выполняем работу, которая важна для другой политической элиты России", - резюмировал политик.
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15.06.2022 09:43 Відповісти
Знищення української економіки - одна з головних цілей Кремля.
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15.06.2022 10:00 Відповісти
Историческая задача исправить ошибки Сагайдачного и Виговского: ********* кремлин с гоблинами под ноль и загнать мардовских людоедов на мастосрань, мехесрань мудянскае балота вякамц с ватрушками.
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15.06.2022 10:16 Відповісти
Вже наступив - див.сьогоднішню заяву патрушева
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16.06.2022 03:40 Відповісти
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15.06.2022 09:15 Відповісти
І заради чого? Якого х... він сюди поліз? Він же так і не отримав "лаврів переможця", а ще більше опустив себе в очах світової спільноти. І через оце хворе на голову створіння мають страждати люди без кінці я краю?!
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15.06.2022 09:17 Відповісти
поліз,бо йому "медведчуки" сказали,що можна без тривалої війни,під фанфариі оплески місцевого населення "відтяпати" все "русскоязично-православне" Правобережжя Українив результаі бліц-кригу..Як в Даунбасі....
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15.06.2022 09:20 Відповісти
Посадовці на Заході зі своєї інформації вважають, що Росія у війні за Донбас - у більш вигідних умовах за рахунок кількісної переваги сил.

ТУПИМ "посадовцям".

рашка має/може створити перевагу виключно на певних напрямках.

Доведено контратаками ЗСУ поблизу Херсону ..
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15.06.2022 09:18 Відповісти
Не треба думати, що поки ми посилюємось , рашка не нарощує свої сили і можливості, яких у них більше.
А ми через зебілів опинились у повній залежності від поставок із-за кордону.
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15.06.2022 09:19 Відповісти
Тобто нічого хорошого для нас.
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15.06.2022 09:18 Відповісти
neberitj v golovu - ce govnomet laptestana v dii
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15.06.2022 09:28 Відповісти
Сценарій має бути тількі один,розгром раши в Україні і звільнення всіх Українських земель...,і точка,дайте більше зброї і все буде добре для цілого світу,смерть козломордим...
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15.06.2022 09:19 Відповісти
Дайте в руки мне гармонь. Золотые планки!...
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15.06.2022 09:20 Відповісти
И на этой прекрасной ноте он закончил свое выступление! 🎼
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15.06.2022 12:48 Відповісти
только что прочитал в нашей левой газетенке, а других нет, что типа Европа устлаа от войны и хочет ее окончания даже ценой территориальных потерь Украины и игнорировать эти настроения не стоит. устали эти твари уже.
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15.06.2022 09:20 Відповісти
bred. nikto neustal - krome laptenogih
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15.06.2022 09:26 Відповісти
Цікаво, які розцінки на джинсу у Швейцарії?
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15.06.2022 09:37 Відповісти
Tagesanzeiger 15.06.22

Umfrage zum Ukraine-KriegEuropas Einigkeit zeigt erste Risse

Viele Europäer wollen ein Ende des Krieges - auch wenn die Ukraine dafür Zugeständnisse machen muss. Diesen Befund sollten die Regierungen nicht ignorieren, warnen Wissenschaftler.
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15.06.2022 09:43 Відповісти
da da da.....laptenogy - idi ka ty so svoimi nemeckimi konservami NA....
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15.06.2022 09:55 Відповісти
Лахта так и из Свитзиленда на мастосрань атправицца можна.
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15.06.2022 10:19 Відповісти
Ці наративи , про - усталость Європи ат вайни , в самій же Європі , поширює через продажніх європолітиків і журналюг ( або й взагалі - через підконтрольні паРаші , європейські ЗМІ ) , кацапська пропаганда . Так би мовити - привчають европейців до думки - європейци , ви уже усталі от войни , поєтому давіте на свою власть шоб она прекратіла помогать Украінє , шоб война бистрєй окончілась і т.д. Свого роду , йде - зомбування .
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15.06.2022 09:49 Відповісти
тут и без кацапской пропаганды хватает гамна. война мешает им спасать планету и броться за права сексуальных меньшинств.
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15.06.2022 09:52 Відповісти
Ну-ну! Таке проскакувало і в грецькій жовтій пресі. Але зараз через напруження обставин з турками. які відкрито загрожує воєнним конфліктом. деяких політиків запитали чи вони готові поступитися *маленькими островками* (як деякі пропонують Україні) ? Піднявся крик * та як ви можете таке запитувати?* А чого це?
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15.06.2022 11:08 Відповісти
kaoi ta bred sivoi kobyli....eto skoreje vsevo info-vbros ot laptestana tjipu : "resistance is futile"

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15.06.2022 09:25 Відповісти
Запад считал что Киев падёт через 96 часов, так что прогнозисты из них не годятся
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15.06.2022 09:37 Відповісти
Как и прогнозировалось, раздупляются все каналы "Дайте раисе передышку, а то она проиграет".
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15.06.2022 09:38 Відповісти
Зараз сценарій у кацапів тільки один - через сексот у ЄС, він буде вимагати переговорів про припинення війни, з метою накопичити резерви і через 2-3 місяці вдарити знову аби захопити ще більше наших земель.
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15.06.2022 09:40 Відповісти
vy znaete skolko M777 e v celom v mire....podoljak zaprosyl 1000....a ih vsevo ta okola 1300 shtuk na nashem share , v USA okolo 990......tak shto nenado tut pra "на складах сотні тисяч арти,"
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15.06.2022 09:51 Відповісти
Падаляк может и звизду смерти запрасить.
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15.06.2022 10:21 Відповісти
В Московії йде мобілізація повним ходом, хто спробував тут українських пі.дюлін, у тих бажання отбило, а свіже м'ясо збирають
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15.06.2022 09:46 Відповісти
Не треба писати/говорити "Якщо ж Росії вдасться закріпитися на загарбаних територіях, у США побоюються, що Путін почне використовувати цю територію як плацдарм для подальшого наступу вглиб України"
Потрібно з усією впевненістю заявляти, "Якщо касапії вдасться закріпитися на загарбаних територіях, то вони будуть використовувати їх як плацдарм для подальшого наступу вглиб України і Європи". Для цього є об'єктивні і неспростовні підстави.
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15.06.2022 09:51 Відповісти
Зверни увагу на коментарі "Бандерівця" - "Лахтою" смердить!
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15.06.2022 10:01 Відповісти
Короче кажучи, західні ЗМІ не бачать для України позитивних сценаріїв. Але допомогу в нормальних обсягах теж не поспішають надавати...
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15.06.2022 09:58 Відповісти
"Короче кажучи, західні ЗМІ" не надають нам допомоги, оскільки це ЗМІ, які працюють ротом за гроші (і не завжди помітно, чиї). Якщо ж у вас депресія на тему зради - є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Якщо не попускає - подвойте суму і повторіть. І так до зцілення.
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15.06.2022 10:03 Відповісти
зрозуміло ж, що я мав на увазі не ЗМІ, а Захід в цілому. А той факт, що обсяги допомоги, яку нам надають явно недостатні для перелому на фронті в нашу користь, не заперечують більшість військових експертів, і навіть представники нашої влади.
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15.06.2022 11:28 Відповісти
Ми будемо власні сценарії творити,бо ті експерти писали про Київ за три дні..
Віремо в ЗСУ!Слава Україні та її героям!
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15.06.2022 10:06 Відповісти
для подальшого наступу вглиб України і Європи
Факт !
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15.06.2022 10:06 Відповісти
4 ссынарий: пида рассия скукоживаицца до пределав мехесрань мудянскава балота и мардва вякамц с ватрушками на нем, шоп прислали пажрать.
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15.06.2022 10:07 Відповісти
Запад должен помочь Украине выкинуть и демиллитаризировать ********* иначе в недалёком будущем будут ОРДЛО по всему разваленому ЕС с перспективами.... атдавай ка Аляску Америка.
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15.06.2022 11:12 Відповісти
Кому нужны заведомо проигрышные для Запада сценарии известно, ********** и иудам при власти разных стран, купленным ************ за 30 серебряных миллионов.
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15.06.2022 11:17 Відповісти
Побоюються вони... Толєрасти срані.
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15.06.2022 11:19 Відповісти
Никто не собирается разбивать рашку военным путем, ее задушат экономически - санкциями и эмбарго. Это основной инструмент, военное ослабление только дополнительный.
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15.06.2022 11:30 Відповісти
Поки за газ і нафту платять Шольценбрунери та Мімікрони "задушение экономически" московії буде відкладатись з кожним роком, тому ресурси будуть для подальшої вiйнi в Українi.
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15.06.2022 11:49 Відповісти
Та да, поэтому нам надо терпеть пока не начнут действовать нефтяные санкции и не введут газовое эмбарго. Это год-три, зато результатом будет развал рашки. Главное, чтобы наши на сепаратные переговоры не пошли, на которые нас склоняют "голуби мира" и орковские консервы
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15.06.2022 13:33 Відповісти
Ага, 3 раза задавят. Если каждый день по миллиарду долларов за них платить, то скорее рак свистнет, чем задавят.
Чтоб Украину хотя бы в 10 раз меньшими суммами так "давили".
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15.06.2022 12:39 Відповісти
В этом и заключается главная задача - заменить рашковскую нефть и газ, чтобы экономика Европы не сильно пострадала и чтобы ее сложно было вернуть назад на рынки. Надеюсь, что США все-таки договорится с саудитами и Венесуэлой
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15.06.2022 13:40 Відповісти
CNN - то ще та "помийна яма"...Рафінована!
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15.06.2022 11:47 Відповісти
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15.06.2022 12:19 Відповісти
Ті самі аналітики які передбачали київзадвадня. Тому менше їх слухати і цитувати.
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15.06.2022 13:12 Відповісти
Самий вірогідний сценарій, на мою думку, це тривалі бойові дії на території Донецької і Луганських областей, регулярні обстріли і бойові дії в напрямку Миколаєва і Херсона. Далі буде блокована акваторія для України Чорного моря і періодичні обстріли Рашкою всієї території, ці два фактори будуть знесилювати нашу економіку і руйнувати інфраструктуру. Рашка буде погрожувати і далі ядерним ударом, але якщо зможуть юридично приєднати Херсон і Запоріжжя, то тоді буде зовсім погано. Я поки не бачу як Рашку можна зупинити, якщо наша армія буде вести бойові дії тільки в Україні, а рашисти будуть "відкушувати" території і приєднувати до себе.
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15.06.2022 13:41 Відповісти
Украина победит когда будут выдавать повестки за досужий трёп в инете.
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15.06.2022 14:40 Відповісти
А такого сценария как мы погоним рашку у них нет ???Так зачем тогда воюем??Чтоб народ свой положить и ждать когда они снова соберут силы на новую войну для захвата Днепра.Запорожья и Полтавы???
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15.06.2022 16:23 Відповісти
Есть ещё и четвертый вариант, генералы Украины Обеденятся и дают приказ ити в наступления на Херсон не выполняя приказы Зелёного ,вот Макрон удивится *****😁
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16.06.2022 05:56 Відповісти
вважаю - CNN та її журношлюхам потрібно зібрати всі свої проплачені крмлем лахи та піти в напрямку російського корита. вже 113 днів як Україна пала за 3 дні. пішли в дупу зі своїми сценаріями!
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16.06.2022 14:02 Відповісти
 
 