Захід розглядає три сценарії розвитку війни РФ проти України, - CNN
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Перший сценарій передбачає поступове захоплення росіянами нових територій на Донбасі, другий - тривалу позиційну війну. Третій, найменш імовірний сценарій - поступове згортання Росією військових дій.￼
Про це йдеться у матеріалі CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Перший з можливих сценаріїв - що Росія зможе поступово захоплювати нові і нові території у Луганській і Донецькій областях.
Другий сценарій - якщо жодна зі сторін не матиме змоги просуватися і війна тягнутиметься у позиційній фазі місяцями чи навіть роками, з великими втратами для обох сторін та наслідками для світової економіки.
Третій сценарій, який вважають найменш ймовірним - що Росія скоригує свої цілі, заявить, що нібито досягла того, чого збиралася, і спробує підготувати грунт для завершення бойових дій.
Якщо ж Росії вдасться закріпитися на загарбаних територіях, у США побоюються, що Путін почне використовувати цю територію як плацдарм для подальшого наступу вглиб України.
Посадовці на Заході зі своєї інформації вважають, що Росія у війні за Донбас - у більш вигідних умовах за рахунок кількісної переваги сил. Проте після тяжких боїв з великими втратами з обох сторін може відчуватись нестача особового складу. Росія могла втратити до третини своїх наземних сил (не уточнюється, чи йдеться про Сєвєродонецький напрямок, чи ширше). Росії буде непросто досягти серйозних здобутків без повної мобілізації, а це Путін вважає небезпечним для себе кроком.
"Думаю, скоро настане момент, коли або одна, або друга сторона буде мати успіх. Або РФ дійде до Слов’янська і Краматорська, або українці їх там зупинять. А якщо українці зможуть тримати там оборону з таким співвіддношенням сил - це має значення", - коментує високопоставлений співрозмовник з НАТО.
У Пентагоні вважають, що Путін вочевидь не відмовився від планів загарбати всю Україну, але не зможе цього досягти.
Будь ласка, зачекайте...
І за такі "сценарні", нібито "аналітичні" статті всі отримують зарплатню.
Одна з найдавніших професій, да.
типовий "вкид гівна на вентилятор" кремлєботами, котрий активно цитують наші журнашлюшки...
"Якщо ж Росії вдасться закріпитися на загарбаних територіях, у США побоюються, що Путін почне використовувати цю територію як плацдарм для подальшого наступу вглиб України".-ну це зрозуміло як було з Кримом і Донбасом дехто думав заберуть і більше не полізуть, ага якщо окупують і так і залишать південь заморозять то далі через рік два коли підросте гарматне мясо буде Дніпро і Запоріжжя і так далі звільняти потрібно всю теріторію
Зрозумійте, сподіватися на "щось саме там в рашці зламається і вона від нас відчепиться" - не варто. Єдиний прийнятний для України сценарій - повна та беззастережна військова перемога над рашкою. Аби ці тварюки ще років 50-100 ссалися навіть подумати щодо нападу на нашу державу.
Тож раджу зосередитися на роботі та на тому "що ще я можу зробити для ЗСУ" в довгостроковій перспективі - на роки. Якщо щось проясниться раніше - вам же буде краще.
Поэтому аэродромам москальским пока, к великому сожалению, ничего не угрожает.
Хотя бляха муха, я бы намекнул дедушке Байдену, что неплохо было бы восстановить когда-то порезанное...
Россия, *****, уже возвращает когда-то подаренные им ракеты Х-22....
Після порушення московією укладеного меморандуму, який являється міжнародним договором за міжнародним правом, Україна повинна вимагати відшкодування вартості всього переданого московії озброєння за цим меморандумом, поряд з відшкодуванням шкоди за здійснену агресію.
Якщо вірити американським і британським військовим експертам, цей момент може наступити найближчим часом, а ми знаємо, як у таких випадках діє москва.
У цей момент вона починає імітувати зацікавленість у припиненні вогню, переговорах та інше, що їй взагалі не потрібно. Єдина мета - зірвати контрнаступ у момент, коли її сили найбільш уразливі. Можна перефразувати. Шляхом такої риторики окупант намагається політичними засобами зірвати розгром власної окупаційної армії. Зі свого боку, ми попереджаємо всіх про те, що як тільки в мордорі остаточно зрозуміють, що зараз вони видихнулися, почнеться масована психологічна, інформаційна та політична операція, спрямована на зрив нашого наступу. У цей час розпочнуться заклики до миру, до припинення вогню, крики «вистачить жертв» тощо. А наші куплені повії будуть розповідати про те, що наші партнери - не такі вже й партнери, що вони не будуть нас підтримувати до перемоги і взагалі «не все так однозначно». Інші ж говоритимуть про те, що в наступі ми зазнаємо ще більших втрат. Треті знайдуть ще якусь тему, спрямовану на те саме, щоб ми пропустили вікно можливостей, яке об'єктивно відкриється для контрнаступу. Тому всім треба розуміти, що будуть розконсервовані всі козачки, які були «сплячими» до цього моменту, і навіть записні патріоти вставлять свій голос у цей ганебний хор. Так що, якщо вірити висновкам американських військових і армія супротивника справді близька до моменту, де вона неминуче упреться в оперативну паузу, виявляться дуже багато діячів, які прямо або опосередковано, навмисне або в режимі «корисного дурня», але кормляться з кремлівської лопати. Найнікчемніші не будуть видавати щось від себе, а діятимуть у режимі «є думка» і якщо раніше вони не були помічені в тому, що цитували «пораженців», то тепер вони це акуратно підсувають до вентилятора, в який вони і перетворилися.
https://defence-line.org/2022/06/o-tochke-operativnoj-pauzy-vraga-chast-3/
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк встретился в Киеве с Иваном Ждановым - соратником российского оппозиционера Алексея Навального. Политики обсудили будущее России и Украины, право думать иначе, переговоры и многое другое.
В частности, Михаил Подоляк объяснил, почему на нынешнем этапе невозможны переговоры с Москвой.
"Для нас любой сегодняшний мирный процесс, который был в 2014-2015 года чреват отложенной войной. Это первая составляющая. Вторая составляющая, очень четко надо понимать, если мы остановимся там, где сегодня, то мы не получим денег, инвестиций. Украина будет загнивать с экономической точки зрения. Никто не будет вкладывать деньги в страну с отложенной войной", - сказал Подоляк.
Также он поинтересовался, кто, к примеру, поедет в Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Харьков, Николаевили Одессу сегодня? Это безинвестиционная экономика.
"С заблокированными акваториями Азовского и Черного моря, уничтоженной частично транспортной инфраструктурой. Кому нужно идти в государство с деньгами, если оно находится в перманентном состоянии войны? И третья, для меня лично очень важная причина - я считаю, что, если Россия не проиграет, это чревато плохими последствиями для нас и для самой России. Если Россия проиграет, тогда там начнется процесс трансформации, появится возможность межсоседского диалога. С нынешней элитой возможен диалог только с позиции силы. Они только это понимают, они бояться применения настоящей силы по отношению к ним. Я считаю, что Украина должна получить все оружие, чтобы проявить максимально жесткую силу по отношению к нынешней политико-военной элите России, чтобы они окончательно испугались и окончательно вышли из своей иллюзии, что они что-то в этой жизни стоят. Мы выполняем работу, которая важна для другой политической элиты России", - резюмировал политик.
ТУПИМ "посадовцям".
рашка має/може створити перевагу виключно на певних напрямках.
Доведено контратаками ЗСУ поблизу Херсону ..
А ми через зебілів опинились у повній залежності від поставок із-за кордону.
Umfrage zum Ukraine-KriegEuropas Einigkeit zeigt erste Risse
Viele Europäer wollen ein Ende des Krieges - auch wenn die Ukraine dafür Zugeständnisse machen muss. Diesen Befund sollten die Regierungen nicht ignorieren, warnen Wissenschaftler.
Потрібно з усією впевненістю заявляти, "Якщо касапії вдасться закріпитися на загарбаних територіях, то вони будуть використовувати їх як плацдарм для подальшого наступу вглиб України і Європи". Для цього є об'єктивні і неспростовні підстави.
Віремо в ЗСУ!Слава Україні та її героям!
Факт !
Чтоб Украину хотя бы в 10 раз меньшими суммами так "давили".