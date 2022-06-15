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Запад рассматривает три сценария развития войны РФ против Украины, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Первый сценарий предполагает постепенный захват россиянами новых территорий на Донбассе, второй – длительную позиционную войну. Третий, наименее вероятный сценарий – постепенное сворачивание Россией военных действий.

Об этом говорится в материале CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Первый из возможных сценариев - Россия сможет постепенно захватывать новые и новые территории в Луганской и Донецкой областях.

Второй сценарий - если ни одна из сторон не сможет продвигаться и война будет тянуться в позиционной фазе месяцами или даже годами, с большими потерями для обеих сторон и последствиями для мировой экономики.

Третий сценарий, который считают наименее вероятным – что Россия скорректирует свои цели, заявит, что якобы достигла того, чего собиралась, и попытается подготовить почву для завершения боевых действий.

Также читайте: 9 из 10 украинцев в случае затяжной войны окажутся за чертой бедности, - прогноз ООН

Если же России удастся закрепиться на захваченных территориях, в США опасаются, что Путин начнет использовать эту территорию в качестве плацдарма для дальнейшего наступления вглубь Украины.

Чиновники на Западе по своей информации считают, что Россия в войне за Донбасс – в более выгодных условиях за счет количественного превосходства сил. Однако после тяжелых боев с большими потерями с обеих сторон может ощущаться нехватка личного состава. Россия могла потерять до трети своих наземных сил (не уточняется, речь идет о Северодонецком направлении или шире). России будет непросто добиться серьезных достижений без полной мобилизации, а это Путин считает опасным для себя шагом.

Также читайте: Враг сосредотачивает усилия на продолжении наступления на Славянск, - Генштаб ВСУ

"Думаю, скоро наступит момент, когда либо одна, либо вторая сторона будет иметь успех. Либо РФ дойдет до Славянска и Краматорска, либо украинцы их там остановят. А если украинцы смогут держать там оборону с таким соотношением сил – это имеет значение" , – комментирует высокопоставленный собеседник с НАТО.

В Пентагоне считают, что Путин явно не отказался от планов захватить всю Украину, но не сможет этого добиться.
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Топ комментарии
+39
Одні журналісти цитують других які посилаються на третіх - також журналістів.
І за такі "сценарні", нібито "аналітичні" статті всі отримують зарплатню.
Одна з найдавніших професій, да.
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15.06.2022 09:08
+35
Тобто варіант звільнення України силами ЗСУ вони взагалі не розглядають?

"Якщо ж Росії вдасться закріпитися на загарбаних територіях, у США побоюються, що Путін почне використовувати цю територію як плацдарм для подальшого наступу вглиб України".-ну це зрозуміло як було з Кримом і Донбасом дехто думав заберуть і більше не полізуть, ага якщо окупують і так і залишать південь заморозять то далі через рік два коли підросте гарматне мясо буде Дніпро і Запоріжжя і так далі звільняти потрібно всю теріторію
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15.06.2022 09:11
+24
Скоріше всього зараз наступить етап/фаза "прагнення до переговорів" "розводки Лоха" москвою з метою відновлення сил ПЕРЕД наступною агресією..


Якщо вірити американським і британським військовим експертам, цей момент може наступити найближчим часом, а ми знаємо, як у таких випадках діє москва.
У цей момент вона починає імітувати зацікавленість у припиненні вогню, переговорах та інше, що їй взагалі не потрібно. Єдина мета - зірвати контрнаступ у момент, коли її сили найбільш уразливі. Можна перефразувати. Шляхом такої риторики окупант намагається політичними засобами зірвати розгром власної окупаційної армії. Зі свого боку, ми попереджаємо всіх про те, що як тільки в мордорі остаточно зрозуміють, що зараз вони видихнулися, почнеться масована психологічна, інформаційна та політична операція, спрямована на зрив нашого наступу. У цей час розпочнуться заклики до миру, до припинення вогню, крики «вистачить жертв» тощо. А наші куплені повії будуть розповідати про те, що наші партнери - не такі вже й партнери, що вони не будуть нас підтримувати до перемоги і взагалі «не все так однозначно». Інші ж говоритимуть про те, що в наступі ми зазнаємо ще більших втрат. Треті знайдуть ще якусь тему, спрямовану на те саме, щоб ми пропустили вікно можливостей, яке об'єктивно відкриється для контрнаступу. Тому всім треба розуміти, що будуть розконсервовані всі козачки, які були «сплячими» до цього моменту, і навіть записні патріоти вставлять свій голос у цей ганебний хор. Так що, якщо вірити висновкам американських військових і армія супротивника справді близька до моменту, де вона неминуче упреться в оперативну паузу, виявляться дуже багато діячів, які прямо або опосередковано, навмисне або в режимі «корисного дурня», але кормляться з кремлівської лопати. Найнікчемніші не будуть видавати щось від себе, а діятимуть у режимі «є думка» і якщо раніше вони не були помічені в тому, що цитували «пораженців», то тепер вони це акуратно підсувають до вентилятора, в який вони і перетворилися.

https://defence-line.org/2022/06/o-tochke-operativnoj-pauzy-vraga-chast-3/
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15.06.2022 09:14
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Одні журналісти цитують других які посилаються на третіх - також журналістів.
І за такі "сценарні", нібито "аналітичні" статті всі отримують зарплатню.
Одна з найдавніших професій, да.
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15.06.2022 09:08 Ответить
- коментує високопоставлений співрозмовник з НАТО.

типовий "вкид гівна на вентилятор" кремлєботами, котрий активно цитують наші журнашлюшки...
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15.06.2022 09:15 Ответить
Тобто варіант звільнення України силами ЗСУ вони взагалі не розглядають?

"Якщо ж Росії вдасться закріпитися на загарбаних територіях, у США побоюються, що Путін почне використовувати цю територію як плацдарм для подальшого наступу вглиб України".-ну це зрозуміло як було з Кримом і Донбасом дехто думав заберуть і більше не полізуть, ага якщо окупують і так і залишать південь заморозять то далі через рік два коли підросте гарматне мясо буде Дніпро і Запоріжжя і так далі звільняти потрібно всю теріторію
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15.06.2022 09:11 Ответить
Замість тихого постачання зброї лише створюється непотрібний інформшум.
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15.06.2022 09:16 Ответить
По сведениям CNN Ермак и Зеленский пока свои шабли еще даже не пробовали наточить - им пока вполне достаточно смартфонов для участия в боях.
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15.06.2022 09:41 Ответить
Ави подивіться збоку на нашого бубу гівнокомандуючого і міністра оборгони рєзнікова, інтелігента з нульовою харизмою в клетчатому костюмі, і спитайте, чи здатна Україна наступати під командуванням такого гімна?
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15.06.2022 10:25 Ответить
зато у Зеленского харизмы хоть отбавляй. Реально куча людей в восторге - ах как нам повезло с говнокомандующим в этой войне!
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15.06.2022 10:35 Ответить
В полном восторге от Зе , такое же гавно , как он , которое воюет только на диване😠
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15.06.2022 13:10 Ответить
не знаю, яка там у буби харизма, але, мене тягне блювати, якщо не виключу цього покидька за 5 секунд зі свого монітора.
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15.06.2022 14:45 Ответить
Плешивое падло сдохнет и все эти сценарии летят в мусорное ведро.
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15.06.2022 09:12 Ответить
Прийде,можливо, ще хуже...
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15.06.2022 11:31 Ответить
ніхт. навіть якщо плешиве падло здохне прямо зараз, його наступник буде вимушений робити все, що покаже, що "перемога досягнута" ибо "перемога досягається". Бо якщо він поступиться завойованим, включаючи Крим, то його знесуть свої ж, за "зраду державних інтересів" або просто як "слабого правителя". Тож воювати вони не перестануть, якщо пуйло прямо завтра здохне.

Зрозумійте, сподіватися на "щось саме там в рашці зламається і вона від нас відчепиться" - не варто. Єдиний прийнятний для України сценарій - повна та беззастережна військова перемога над рашкою. Аби ці тварюки ще років 50-100 ссалися навіть подумати щодо нападу на нашу державу.

Тож раджу зосередитися на роботі та на тому "що ще я можу зробити для ЗСУ" в довгостроковій перспективі - на роки. Якщо щось проясниться раніше - вам же буде краще.
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15.06.2022 13:09 Ответить
Москалі, полюбому будуть штурмувати наші території і руйнувати все,допоки їх не зупинити. Наприклад, знищити їх кілька аеродромів з авіацією.
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15.06.2022 09:13 Ответить
"Звезда Смерти" еще не готова - кружок детского творчества г. Бердичев задерживает проектно-конструкторскую документацию.
Поэтому аэродромам москальским пока, к великому сожалению, ничего не угрожает.
Хотя бляха муха, я бы намекнул дедушке Байдену, что неплохо было бы восстановить когда-то порезанное...

Россия, *****, уже возвращает когда-то подаренные им ракеты Х-22....
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15.06.2022 09:57 Ответить
Мардовским аирадром я уже угрожаю , вплоть до хурала. ПС. Нех ждать помосчи ат дяди Сэма, *********** их сваими руками.
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15.06.2022 10:10 Ответить
Им х55 рыжый клаун подарил, а это 2 бальшие разницы.
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15.06.2022 10:11 Ответить
«Подаренние»? Звідки ти це взяв? Передані в обмін на гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.
Після порушення московією укладеного меморандуму, який являється міжнародним договором за міжнародним правом, Україна повинна вимагати відшкодування вартості всього переданого московії озброєння за цим меморандумом, поряд з відшкодуванням шкоди за здійснену агресію.
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15.06.2022 13:39 Ответить
Нет. Их отдали паРаше за долги по газу в начале 2000-х. Как и самолеты, с которых их выпускают... вместе с экипажами и членами их семей. Вот так вот бывает.
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16.06.2022 00:16 Ответить
Мені так подобаюттся оці західні "експерти". Типу, або Росія виграє або Україна не переможе, оце прогноз, як в них там до речі Київ? Щось за 3 доби та навіть за тиждень і не впав
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15.06.2022 09:13 Ответить
Они прагматики.но ошибаются как и все люди. Были уверены что сопротивление будет вялое и мы сами все сдадим. Поэтому на первых порах и железом не помогали. Но проходит время и все меняется
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15.06.2022 09:23 Ответить
А теперь бояться, шо кремлин с гоблинами слишком быстро захватим, пида рассия не успеет загнуцца.
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15.06.2022 10:12 Ответить
Як говорить Олег Жданов ( який , на мій погляд - є найбільш об'єктивним військовим блогером ) - західні іксперди дивляться на ситуацію в Україні з точки зору - а шо було б , якби подібна ситуація трапилась з їх арміями . От вони міркують приблизно так - наша армія під таким шквалом вогню , вже б не встояла , то чому має встояти українська !? . І на основі цього будують свої - ікспєрдні теорії , і дають оцінки армії українській ..
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15.06.2022 09:39 Ответить
Скоріше всього зараз наступить етап/фаза "прагнення до переговорів" "розводки Лоха" москвою з метою відновлення сил ПЕРЕД наступною агресією..


Якщо вірити американським і британським військовим експертам, цей момент може наступити найближчим часом, а ми знаємо, як у таких випадках діє москва.
У цей момент вона починає імітувати зацікавленість у припиненні вогню, переговорах та інше, що їй взагалі не потрібно. Єдина мета - зірвати контрнаступ у момент, коли її сили найбільш уразливі. Можна перефразувати. Шляхом такої риторики окупант намагається політичними засобами зірвати розгром власної окупаційної армії. Зі свого боку, ми попереджаємо всіх про те, що як тільки в мордорі остаточно зрозуміють, що зараз вони видихнулися, почнеться масована психологічна, інформаційна та політична операція, спрямована на зрив нашого наступу. У цей час розпочнуться заклики до миру, до припинення вогню, крики «вистачить жертв» тощо. А наші куплені повії будуть розповідати про те, що наші партнери - не такі вже й партнери, що вони не будуть нас підтримувати до перемоги і взагалі «не все так однозначно». Інші ж говоритимуть про те, що в наступі ми зазнаємо ще більших втрат. Треті знайдуть ще якусь тему, спрямовану на те саме, щоб ми пропустили вікно можливостей, яке об'єктивно відкриється для контрнаступу. Тому всім треба розуміти, що будуть розконсервовані всі козачки, які були «сплячими» до цього моменту, і навіть записні патріоти вставлять свій голос у цей ганебний хор. Так що, якщо вірити висновкам американських військових і армія супротивника справді близька до моменту, де вона неминуче упреться в оперативну паузу, виявляться дуже багато діячів, які прямо або опосередковано, навмисне або в режимі «корисного дурня», але кормляться з кремлівської лопати. Найнікчемніші не будуть видавати щось від себе, а діятимуть у режимі «є думка» і якщо раніше вони не були помічені в тому, що цитували «пораженців», то тепер вони це акуратно підсувають до вентилятора, в який вони і перетворилися.

https://defence-line.org/2022/06/o-tochke-operativnoj-pauzy-vraga-chast-3/
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15.06.2022 09:14 Ответить
зелені ще ті але не в їх інтересах-Советник президента Украины Михаил Подоляк в разговоре с соратником российского оппозиционера Навального объяснил, почему Украина не может заморозить военный конфликт и пойти на переговоры с Россией.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк встретился в Киеве с Иваном Ждановым - соратником российского оппозиционера Алексея Навального. Политики обсудили будущее России и Украины, право думать иначе, переговоры и многое другое.

В частности, Михаил Подоляк объяснил, почему на нынешнем этапе невозможны переговоры с Москвой.

"Для нас любой сегодняшний мирный процесс, который был в 2014-2015 года чреват отложенной войной. Это первая составляющая. Вторая составляющая, очень четко надо понимать, если мы остановимся там, где сегодня, то мы не получим денег, инвестиций. Украина будет загнивать с экономической точки зрения. Никто не будет вкладывать деньги в страну с отложенной войной", - сказал Подоляк.

Также он поинтересовался, кто, к примеру, поедет в Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Харьков, Николаевили Одессу сегодня? Это безинвестиционная экономика.

"С заблокированными акваториями Азовского и Черного моря, уничтоженной частично транспортной инфраструктурой. Кому нужно идти в государство с деньгами, если оно находится в перманентном состоянии войны? И третья, для меня лично очень важная причина - я считаю, что, если Россия не проиграет, это чревато плохими последствиями для нас и для самой России. Если Россия проиграет, тогда там начнется процесс трансформации, появится возможность межсоседского диалога. С нынешней элитой возможен диалог только с позиции силы. Они только это понимают, они бояться применения настоящей силы по отношению к ним. Я считаю, что Украина должна получить все оружие, чтобы проявить максимально жесткую силу по отношению к нынешней политико-военной элите России, чтобы они окончательно испугались и окончательно вышли из своей иллюзии, что они что-то в этой жизни стоят. Мы выполняем работу, которая важна для другой политической элиты России", - резюмировал политик.
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15.06.2022 09:43 Ответить
Знищення української економіки - одна з головних цілей Кремля.
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15.06.2022 10:00 Ответить
Историческая задача исправить ошибки Сагайдачного и Виговского: ********* кремлин с гоблинами под ноль и загнать мардовских людоедов на мастосрань, мехесрань мудянскае балота вякамц с ватрушками.
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15.06.2022 10:16 Ответить
Вже наступив - див.сьогоднішню заяву патрушева
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16.06.2022 03:40 Ответить
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15.06.2022 09:15 Ответить
І заради чого? Якого х... він сюди поліз? Він же так і не отримав "лаврів переможця", а ще більше опустив себе в очах світової спільноти. І через оце хворе на голову створіння мають страждати люди без кінці я краю?!
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15.06.2022 09:17 Ответить
поліз,бо йому "медведчуки" сказали,що можна без тривалої війни,під фанфариі оплески місцевого населення "відтяпати" все "русскоязично-православне" Правобережжя Українив результаі бліц-кригу..Як в Даунбасі....
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15.06.2022 09:20 Ответить
Посадовці на Заході зі своєї інформації вважають, що Росія у війні за Донбас - у більш вигідних умовах за рахунок кількісної переваги сил.

ТУПИМ "посадовцям".

рашка має/може створити перевагу виключно на певних напрямках.

Доведено контратаками ЗСУ поблизу Херсону ..
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15.06.2022 09:18 Ответить
Не треба думати, що поки ми посилюємось , рашка не нарощує свої сили і можливості, яких у них більше.
А ми через зебілів опинились у повній залежності від поставок із-за кордону.
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15.06.2022 09:19 Ответить
Тобто нічого хорошого для нас.
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15.06.2022 09:18 Ответить
neberitj v golovu - ce govnomet laptestana v dii
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15.06.2022 09:28 Ответить
Сценарій має бути тількі один,розгром раши в Україні і звільнення всіх Українських земель...,і точка,дайте більше зброї і все буде добре для цілого світу,смерть козломордим...
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15.06.2022 09:19 Ответить
Дайте в руки мне гармонь. Золотые планки!...
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15.06.2022 09:20 Ответить
И на этой прекрасной ноте он закончил свое выступление! 🎼
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15.06.2022 12:48 Ответить
только что прочитал в нашей левой газетенке, а других нет, что типа Европа устлаа от войны и хочет ее окончания даже ценой территориальных потерь Украины и игнорировать эти настроения не стоит. устали эти твари уже.
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15.06.2022 09:20 Ответить
bred. nikto neustal - krome laptenogih
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15.06.2022 09:26 Ответить
Цікаво, які розцінки на джинсу у Швейцарії?
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15.06.2022 09:37 Ответить
Tagesanzeiger 15.06.22

Umfrage zum Ukraine-KriegEuropas Einigkeit zeigt erste Risse

Viele Europäer wollen ein Ende des Krieges - auch wenn die Ukraine dafür Zugeständnisse machen muss. Diesen Befund sollten die Regierungen nicht ignorieren, warnen Wissenschaftler.
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15.06.2022 09:43 Ответить
da da da.....laptenogy - idi ka ty so svoimi nemeckimi konservami NA....
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15.06.2022 09:55 Ответить
Лахта так и из Свитзиленда на мастосрань атправицца можна.
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15.06.2022 10:19 Ответить
Ці наративи , про - усталость Європи ат вайни , в самій же Європі , поширює через продажніх європолітиків і журналюг ( або й взагалі - через підконтрольні паРаші , європейські ЗМІ ) , кацапська пропаганда . Так би мовити - привчають европейців до думки - європейци , ви уже усталі от войни , поєтому давіте на свою власть шоб она прекратіла помогать Украінє , шоб война бистрєй окончілась і т.д. Свого роду , йде - зомбування .
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15.06.2022 09:49 Ответить
тут и без кацапской пропаганды хватает гамна. война мешает им спасать планету и броться за права сексуальных меньшинств.
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15.06.2022 09:52 Ответить
Ну-ну! Таке проскакувало і в грецькій жовтій пресі. Але зараз через напруження обставин з турками. які відкрито загрожує воєнним конфліктом. деяких політиків запитали чи вони готові поступитися *маленькими островками* (як деякі пропонують Україні) ? Піднявся крик * та як ви можете таке запитувати?* А чого це?
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15.06.2022 11:08 Ответить
kaoi ta bred sivoi kobyli....eto skoreje vsevo info-vbros ot laptestana tjipu : "resistance is futile"

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15.06.2022 09:25 Ответить
Запад считал что Киев падёт через 96 часов, так что прогнозисты из них не годятся
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15.06.2022 09:37 Ответить
Как и прогнозировалось, раздупляются все каналы "Дайте раисе передышку, а то она проиграет".
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15.06.2022 09:38 Ответить
Зараз сценарій у кацапів тільки один - через сексот у ЄС, він буде вимагати переговорів про припинення війни, з метою накопичити резерви і через 2-3 місяці вдарити знову аби захопити ще більше наших земель.
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15.06.2022 09:40 Ответить
vy znaete skolko M777 e v celom v mire....podoljak zaprosyl 1000....a ih vsevo ta okola 1300 shtuk na nashem share , v USA okolo 990......tak shto nenado tut pra "на складах сотні тисяч арти,"
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15.06.2022 09:51 Ответить
Падаляк может и звизду смерти запрасить.
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15.06.2022 10:21 Ответить
В Московії йде мобілізація повним ходом, хто спробував тут українських пі.дюлін, у тих бажання отбило, а свіже м'ясо збирають
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15.06.2022 09:46 Ответить
Не треба писати/говорити "Якщо ж Росії вдасться закріпитися на загарбаних територіях, у США побоюються, що Путін почне використовувати цю територію як плацдарм для подальшого наступу вглиб України"
Потрібно з усією впевненістю заявляти, "Якщо касапії вдасться закріпитися на загарбаних територіях, то вони будуть використовувати їх як плацдарм для подальшого наступу вглиб України і Європи". Для цього є об'єктивні і неспростовні підстави.
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15.06.2022 09:51 Ответить
Зверни увагу на коментарі "Бандерівця" - "Лахтою" смердить!
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15.06.2022 10:01 Ответить
Короче кажучи, західні ЗМІ не бачать для України позитивних сценаріїв. Але допомогу в нормальних обсягах теж не поспішають надавати...
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15.06.2022 09:58 Ответить
"Короче кажучи, західні ЗМІ" не надають нам допомоги, оскільки це ЗМІ, які працюють ротом за гроші (і не завжди помітно, чиї). Якщо ж у вас депресія на тему зради - є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Якщо не попускає - подвойте суму і повторіть. І так до зцілення.
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15.06.2022 10:03 Ответить
зрозуміло ж, що я мав на увазі не ЗМІ, а Захід в цілому. А той факт, що обсяги допомоги, яку нам надають явно недостатні для перелому на фронті в нашу користь, не заперечують більшість військових експертів, і навіть представники нашої влади.
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15.06.2022 11:28 Ответить
Ми будемо власні сценарії творити,бо ті експерти писали про Київ за три дні..
Віремо в ЗСУ!Слава Україні та її героям!
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15.06.2022 10:06 Ответить
для подальшого наступу вглиб України і Європи
Факт !
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15.06.2022 10:06 Ответить
4 ссынарий: пида рассия скукоживаицца до пределав мехесрань мудянскава балота и мардва вякамц с ватрушками на нем, шоп прислали пажрать.
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15.06.2022 10:07 Ответить
Запад должен помочь Украине выкинуть и демиллитаризировать ********* иначе в недалёком будущем будут ОРДЛО по всему разваленому ЕС с перспективами.... атдавай ка Аляску Америка.
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15.06.2022 11:12 Ответить
Кому нужны заведомо проигрышные для Запада сценарии известно, ********** и иудам при власти разных стран, купленным ************ за 30 серебряных миллионов.
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15.06.2022 11:17 Ответить
Побоюються вони... Толєрасти срані.
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15.06.2022 11:19 Ответить
Никто не собирается разбивать рашку военным путем, ее задушат экономически - санкциями и эмбарго. Это основной инструмент, военное ослабление только дополнительный.
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15.06.2022 11:30 Ответить
Поки за газ і нафту платять Шольценбрунери та Мімікрони "задушение экономически" московії буде відкладатись з кожним роком, тому ресурси будуть для подальшої вiйнi в Українi.
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15.06.2022 11:49 Ответить
Та да, поэтому нам надо терпеть пока не начнут действовать нефтяные санкции и не введут газовое эмбарго. Это год-три, зато результатом будет развал рашки. Главное, чтобы наши на сепаратные переговоры не пошли, на которые нас склоняют "голуби мира" и орковские консервы
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15.06.2022 13:33 Ответить
Ага, 3 раза задавят. Если каждый день по миллиарду долларов за них платить, то скорее рак свистнет, чем задавят.
Чтоб Украину хотя бы в 10 раз меньшими суммами так "давили".
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15.06.2022 12:39 Ответить
В этом и заключается главная задача - заменить рашковскую нефть и газ, чтобы экономика Европы не сильно пострадала и чтобы ее сложно было вернуть назад на рынки. Надеюсь, что США все-таки договорится с саудитами и Венесуэлой
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15.06.2022 13:40 Ответить
CNN - то ще та "помийна яма"...Рафінована!
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15.06.2022 11:47 Ответить
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15.06.2022 12:19 Ответить
Ті самі аналітики які передбачали київзадвадня. Тому менше їх слухати і цитувати.
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15.06.2022 13:12 Ответить
Самий вірогідний сценарій, на мою думку, це тривалі бойові дії на території Донецької і Луганських областей, регулярні обстріли і бойові дії в напрямку Миколаєва і Херсона. Далі буде блокована акваторія для України Чорного моря і періодичні обстріли Рашкою всієї території, ці два фактори будуть знесилювати нашу економіку і руйнувати інфраструктуру. Рашка буде погрожувати і далі ядерним ударом, але якщо зможуть юридично приєднати Херсон і Запоріжжя, то тоді буде зовсім погано. Я поки не бачу як Рашку можна зупинити, якщо наша армія буде вести бойові дії тільки в Україні, а рашисти будуть "відкушувати" території і приєднувати до себе.
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15.06.2022 13:41 Ответить
Украина победит когда будут выдавать повестки за досужий трёп в инете.
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15.06.2022 14:40 Ответить
А такого сценария как мы погоним рашку у них нет ???Так зачем тогда воюем??Чтоб народ свой положить и ждать когда они снова соберут силы на новую войну для захвата Днепра.Запорожья и Полтавы???
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15.06.2022 16:23 Ответить
Есть ещё и четвертый вариант, генералы Украины Обеденятся и дают приказ ити в наступления на Херсон не выполняя приказы Зелёного ,вот Макрон удивится *****😁
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16.06.2022 05:56 Ответить
вважаю - CNN та її журношлюхам потрібно зібрати всі свої проплачені крмлем лахи та піти в напрямку російського корита. вже 113 днів як Україна пала за 3 дні. пішли в дупу зі своїми сценаріями!
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16.06.2022 14:02 Ответить
 
 