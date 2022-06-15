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В Росії через санкції не вистачає картону для упаковки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пак,упаковка,тетра,тетрапак

Через санкції ЄС великі російські виробники харчових продуктів зіткнулися з нестачею картону для харчової упаковки. Постачання їхньої продукції через це стає нестабільним.

Про це пише російський "Коммерсант", повідомляє Цензор.НЕТ.

Представники "Союзмолоко" (об'єднує Danone, PepsiCo, "Еконіву", "Молвест" та ін.) на засіданні комітету Держдуми з аграрних питань запропонували розподіляти картон для харчового пакування, що випускається у Росії, між її виробниками.

Галузева асоціація попросила депутатів запросити у Мінпромторгу РФ інформацію про місячне виробництво картону до кінця року.

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Гендиректор "Союзмолоко" Артем Бєлов пояснює, що, маючи інформацію про прогнозовані обсяги випуску картону, виробникам упаковки було б легше планувати свою діяльність та домовлятися з покупцями. За його словами, вже були випадки, коли виробникам упаковки не підтверджувалися постачання обумовлених обсягів картону.

Проблеми виникли після ухвалення ЄС п'ятого пакета санкцій, який набув чинності 9 квітня. Обмеження зазнала продукція шведського виробника упаковки Tetra Pak. У компанії є локалізоване виробництво у Росії, але для нормального функціонування необхідно постачати імпортні пакувальні матеріали та компоненти.

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Tetra Pak на початку червня просила Національну раду з торгівлі Швеції зробити виняток через соціальну значущість продукції компанії та дозволити постачання, але отримала відмову.

За даними джерел газети, не вистачає близько 30% картону. Співрозмовник на молочному ринку пояснює, що російський картон не завжди високої якості та не витримує вимог щодо термінів зберігання продукції.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
Чи й не проблема.
Кацапи звикли до бруду.
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15.06.2022 09:25
+10
Они реально смешные. То война за сахар, теперь батлы за картон. Дальше братоубийство за ягель?
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15.06.2022 09:26
+8
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15.06.2022 09:45
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Чи й не проблема.
Кацапи звикли до бруду.
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15.06.2022 09:25 Відповісти
Вот жил я в вашей стране, мне *** вечно чего-то не вистачало. Что вы хотите мне предложить?
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15.06.2022 09:25 Відповісти
Они реально смешные. То война за сахар, теперь батлы за картон. Дальше братоубийство за ягель?
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15.06.2022 09:26 Відповісти
не так смешно как кажется. Компания Тетра Пак ушла с российского рынка. и теперь москалям тупо не в чем продавать молоко-соки- и т.д.
Это серьезный удар по экономике, хотя отсюда кажется что такое себе.
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15.06.2022 10:18 Відповісти
Бідончики хай дістають, бідончики
У скляні пляшки з алюмінієвими кришками хай фасують, якщо зможуть
Ссуки, щоб вони виздихали уже скоріше
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15.06.2022 11:30 Відповісти
Лучше бьі им не хватало что упаковьівать
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15.06.2022 09:26 Відповісти
Нічого, скоро буде не вис тачати. Їх корови дають мало молока, а сперму для нормальних корів вони імпортували. А тепер їм ніхто її не продасть.
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15.06.2022 11:32 Відповісти
тю, будут с бидонами за молоком ходить,и хлебушек вилочкой в авоську накалывать
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15.06.2022 09:27 Відповісти
Ещё скажет что они самая экологичеси чистая страна потому что пользуется многоразовой тарой.
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15.06.2022 12:22 Відповісти
Дивилась імітацію лінії фастфуду, кацапи не істоти,а просто імітація і досить провальна, інакше розуміли би і цінували би життя людей
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15.06.2022 09:27 Відповісти
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15.06.2022 09:28 Відповісти
"Армата" ?
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15.06.2022 09:39 Відповісти
Колись чув висловлювання одного українця, який прожив усе життя в Росії : "Прийде час, і вони (кацапи) прийдуть до нас шматків просить... (хліба) Але у них не буде з чого для тих "шматків" торби пошить..."
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15.06.2022 09:54 Відповісти
А хоть и будет из чего то руки из жопы не позволят
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15.06.2022 10:05 Відповісти
Десь в Індії, чи в Китаї виробляють картон з кізяків. Нехай переймають досвід.
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15.06.2022 09:29 Відповісти
В Індії! З слонячого І той папір використовують навіть не як картон, але й художники - для малювання картин Вважається дуже якісним матеріалом Однак у них, як і все інше - буде "через жопу"!
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15.06.2022 09:57 Відповісти
то есть москали теперь будут разводить слонов?
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15.06.2022 10:19 Відповісти
Слава шведам , слава TetraPak , слава 5-му пакету санкцій .
Смерть москалям . Всім .
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15.06.2022 09:29 Відповісти
Жаль, что на пакеты для паРашкинцев еще хватает....подождем...
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15.06.2022 09:32 Відповісти
В бересту пусть пакует козлота кацапская.
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15.06.2022 09:33 Відповісти
Або в лопухи
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15.06.2022 10:54 Відповісти
будуть в бодяки загортати, але на війну то ніяк не вплине. З початку війни кацапи одержали 95 млрд євро прибутку з експорту енергоресурсів та сировини
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15.06.2022 09:35 Відповісти
Ось коли не буде чим наповнювавати упаковку - тоді капець.
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15.06.2022 09:38 Відповісти
Так а з чого, ви думаєте, вони роблять сік? У них же не росте нічого. Поки був імпорт, робили з імпортних фруктів тепер всьо.
Про корів вище написала. Нормальних корів скоро теж не буде.
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15.06.2022 11:36 Відповісти
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15.06.2022 09:45 Відповісти
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15.06.2022 09:59 Відповісти
я считаю, что русню должно беспокоить только достаточное количество больших, черных, но можно белых, полиэтиленовых пакетов..., остальное то фигня...
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15.06.2022 09:49 Відповісти
...все пакувати в бересту.Коли вже почуємо,що не має куди пакувати 200?
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15.06.2022 09:54 Відповісти
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15.06.2022 10:16 Відповісти
нібіда!
в савєцкам саюзе молоко привозили до магазинів у 40-літрових бідонах і розливали покупцям по бідончиках
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15.06.2022 09:56 Відповісти
В девяностые я ребёнком настоялся с бидончиком в очередях к цистерне с молоком. А бабушка возила его трёхлитровыми банками на двух электричках с пересадкой.
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15.06.2022 10:23 Відповісти
Яка сумна новина 🤣🤣🤣🤣
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15.06.2022 09:59 Відповісти
Олег Пономарь, блогер з США; "Вашингтон вместе с правительствами стран «Большой семерки» прорабатывают новый пакет санкций против России (Саммит G-7 состоится в конце месяца в Германии)".
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15.06.2022 09:59 Відповісти
Це дуже погано, бо значить, що у кацапів є ще щось пакувати
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15.06.2022 11:26 Відповісти
вяликая, могучая, ******, вонючая - расия
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15.06.2022 11:26 Відповісти
Нехай повторно використовують пакети після свої "асвабадітєлєй"! З постачанням цієї тари проблем не буде!
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15.06.2022 11:47 Відповісти
Нет упаковки - не хрен коров за сиськи дергать! 🐮
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15.06.2022 12:56 Відповісти
 
 