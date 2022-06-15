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В России из-за санкций не хватает картона для упаковки

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пак,упаковка,тетра,тетрапак

Из-за санкций ЕС крупные российские производители пищевых продуктов столкнулись с нехваткой картона для пищевой упаковки. Поставка их продукции из-за этого становится нестабильной.

Об этом пишет российский "Коммерсант", сообщает Цензор.НЕТ.

Представители "Союзмолоко" (объединяет Danone, PepsiCo, "Экониву", "Молвест" и др.) на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам предложили распределять картон для выпускаемой в России пищевой упаковки между ее производителями.

Отраслевая ассоциация попросила депутатов запросить у Минпромторга РФ информацию о месячном производстве картона до конца года.

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Гендиректор "Союзмолоко" Артем Белов объясняет, что, имея информацию о прогнозируемых объемах выпуска картона, производителям упаковки было бы легче планировать свою деятельность и договариваться с покупателями. По его словам, уже были случаи, когда производителям упаковки не подтверждались поставки оговоренных объемов картона.

Проблемы возникли после принятия ЕС пятого пакета санкций, который вступил в силу 9 апреля. Ограничение испытала продукция шведского производителя упаковки Tetra Pak. У компании есть локализованное производство в России, но для нормального функционирования необходимо поставлять импортные упаковочные материалы и компоненты.

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Tetra Pak в начале июня просила Национальный совет по торговле Швеции сделать исключение из-за социальной значимости продукции компании и разрешить поставки, но получила отказ.

По данным источников газеты, не хватает около 30% картона. Собеседник на молочном рынке объясняет, что российский картон не всегда высокого качества и не выдерживает требований по срокам хранения продукции.
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Топ комментарии
+21
Чи й не проблема.
Кацапи звикли до бруду.
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15.06.2022 09:25
+10
Они реально смешные. То война за сахар, теперь батлы за картон. Дальше братоубийство за ягель?
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15.06.2022 09:26
+8
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15.06.2022 09:45
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Чи й не проблема.
Кацапи звикли до бруду.
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15.06.2022 09:25 Ответить
Вот жил я в вашей стране, мне *** вечно чего-то не вистачало. Что вы хотите мне предложить?
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15.06.2022 09:25 Ответить
Они реально смешные. То война за сахар, теперь батлы за картон. Дальше братоубийство за ягель?
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15.06.2022 09:26 Ответить
не так смешно как кажется. Компания Тетра Пак ушла с российского рынка. и теперь москалям тупо не в чем продавать молоко-соки- и т.д.
Это серьезный удар по экономике, хотя отсюда кажется что такое себе.
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15.06.2022 10:18 Ответить
Бідончики хай дістають, бідончики
У скляні пляшки з алюмінієвими кришками хай фасують, якщо зможуть
Ссуки, щоб вони виздихали уже скоріше
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15.06.2022 11:30 Ответить
Лучше бьі им не хватало что упаковьівать
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15.06.2022 09:26 Ответить
Нічого, скоро буде не вис тачати. Їх корови дають мало молока, а сперму для нормальних корів вони імпортували. А тепер їм ніхто її не продасть.
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15.06.2022 11:32 Ответить
тю, будут с бидонами за молоком ходить,и хлебушек вилочкой в авоську накалывать
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15.06.2022 09:27 Ответить
Ещё скажет что они самая экологичеси чистая страна потому что пользуется многоразовой тарой.
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15.06.2022 12:22 Ответить
Дивилась імітацію лінії фастфуду, кацапи не істоти,а просто імітація і досить провальна, інакше розуміли би і цінували би життя людей
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15.06.2022 09:27 Ответить
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15.06.2022 09:28 Ответить
"Армата" ?
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15.06.2022 09:39 Ответить
Колись чув висловлювання одного українця, який прожив усе життя в Росії : "Прийде час, і вони (кацапи) прийдуть до нас шматків просить... (хліба) Але у них не буде з чого для тих "шматків" торби пошить..."
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15.06.2022 09:54 Ответить
А хоть и будет из чего то руки из жопы не позволят
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15.06.2022 10:05 Ответить
Десь в Індії, чи в Китаї виробляють картон з кізяків. Нехай переймають досвід.
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15.06.2022 09:29 Ответить
В Індії! З слонячого І той папір використовують навіть не як картон, але й художники - для малювання картин Вважається дуже якісним матеріалом Однак у них, як і все інше - буде "через жопу"!
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15.06.2022 09:57 Ответить
то есть москали теперь будут разводить слонов?
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15.06.2022 10:19 Ответить
Слава шведам , слава TetraPak , слава 5-му пакету санкцій .
Смерть москалям . Всім .
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15.06.2022 09:29 Ответить
Жаль, что на пакеты для паРашкинцев еще хватает....подождем...
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15.06.2022 09:32 Ответить
В бересту пусть пакует козлота кацапская.
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15.06.2022 09:33 Ответить
Або в лопухи
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15.06.2022 10:54 Ответить
будуть в бодяки загортати, але на війну то ніяк не вплине. З початку війни кацапи одержали 95 млрд євро прибутку з експорту енергоресурсів та сировини
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15.06.2022 09:35 Ответить
Ось коли не буде чим наповнювавати упаковку - тоді капець.
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15.06.2022 09:38 Ответить
Так а з чого, ви думаєте, вони роблять сік? У них же не росте нічого. Поки був імпорт, робили з імпортних фруктів тепер всьо.
Про корів вище написала. Нормальних корів скоро теж не буде.
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15.06.2022 11:36 Ответить
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15.06.2022 09:45 Ответить
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15.06.2022 09:59 Ответить
я считаю, что русню должно беспокоить только достаточное количество больших, черных, но можно белых, полиэтиленовых пакетов..., остальное то фигня...
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15.06.2022 09:49 Ответить
...все пакувати в бересту.Коли вже почуємо,що не має куди пакувати 200?
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15.06.2022 09:54 Ответить
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15.06.2022 10:16 Ответить
нібіда!
в савєцкам саюзе молоко привозили до магазинів у 40-літрових бідонах і розливали покупцям по бідончиках
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15.06.2022 09:56 Ответить
В девяностые я ребёнком настоялся с бидончиком в очередях к цистерне с молоком. А бабушка возила его трёхлитровыми банками на двух электричках с пересадкой.
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15.06.2022 10:23 Ответить
Яка сумна новина 🤣🤣🤣🤣
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15.06.2022 09:59 Ответить
Олег Пономарь, блогер з США; "Вашингтон вместе с правительствами стран «Большой семерки» прорабатывают новый пакет санкций против России (Саммит G-7 состоится в конце месяца в Германии)".
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15.06.2022 09:59 Ответить
Це дуже погано, бо значить, що у кацапів є ще щось пакувати
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15.06.2022 11:26 Ответить
вяликая, могучая, ******, вонючая - расия
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15.06.2022 11:26 Ответить
Нехай повторно використовують пакети після свої "асвабадітєлєй"! З постачанням цієї тари проблем не буде!
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15.06.2022 11:47 Ответить
Нет упаковки - не хрен коров за сиськи дергать! 🐮
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15.06.2022 12:56 Ответить
 
 