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Сполучення із Сєверодонецьком є, хоча логістика ускладнилась, - мер Стрюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Підрив мостів у Сєверодонецьку ускладнив ситуацію, але шляхи для відходу є, хоча і досить небезпечні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Олександр Стрюк, передає Цензор.НЕТ.

"Намагаються (окупанти. - Ред.) штурмувати місто з кількох напрямків. Враховуючи, що мости підірвані, ворог вважає, що він таким чином психологічно тисне на наших воїнів. Зрозуміло, що досить важко, оскільки ускладнилась логістика, водночас шляхи сполучення з містом є. Тому продовжуємо боронити місто і тримаємо лінію оборони", - пояснив він.

За словами мера, підрив мостів окупантами ускладнив ситуацію, але "шляхи відходу - досить небезпечні - але є, тому казати, що місто повністю відрізане не можна".

Також Стрюк додав, що зараз робиться усе можливе, щоб налагодити логістику і знайти більш-менш стабільні рішення.

"Ми контролюємо промислову зону, периметр, який забезпечує сполучення із Лисичанськом. Бої тривають за середмістя, здійснюються намагання витискати ворога подалі до центру міста. Це перманентна ситуація з частковими успіхами, десь, може, із тактичними відходами" ,- додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тривають бої у Сєверодонецьку, Тошківці та в районі Врубівки. Війська РФ здійснили невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3, - Гайдай. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Що і потрібно було доказати. А то Гайдай про усе катастрофа, а вихід завжди є
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15.06.2022 12:11 Відповісти
Помовч, дівчино
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15.06.2022 12:12 Відповісти
Вибач, за це, коротше...
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15.06.2022 12:22 Відповісти
получил по балде, но пишу - как думаю
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15.06.2022 12:30 Відповісти
получил два раза. Українські жінки. дуже суворі
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15.06.2022 14:38 Відповісти
река не очень широкая, потому понятно, что что то через нее можно переправлять. но вот техника уже не пройдет. так что не все так однозначно.
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15.06.2022 12:49 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/15/7352535/ - это статья в УП о защите Северодонецка, печально, но у нас есть существенные просчеты в обороне- надо тро-шников разбавлять людьми с опытом, иначе они разбегутся...
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15.06.2022 12:17 Відповісти
І ми самі вирішили: хлопці, ми ж не м'ясо. Посідали в машини, які в нас були, і виїхали. У місті, до якого ми виїхали, ми одразу прийшли у військову прокуратуру, і після того нас почали гнобити тим, що ми дезертири", - розповідає свою історію Юрій.

А що вони мали зробити, поцілувати у дупу "хєроя"???!!!
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15.06.2022 12:32 Відповісти
Шляхи для відходу, чи для постачання всього необхідного захисникам?
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15.06.2022 12:19 Відповісти
 
 