Сообщение с Северодонецком есть, хотя логистика усложнилась, - мэр Стрюк

Подрыв мостов в Северодонецке усугубил ситуацию, но пути для отхода есть, хотя и достаточно опасны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ.

"Пытаются (оккупанты. - Ред.) штурмовать город по нескольким направлениям. Учитывая, что мосты взорваны, враг считает, что он таким образом психологически давит на наших воинов. Понятно, что довольно трудно, поскольку усложнилась логистика, в то же время пути сообщения с городом есть. Поэтому продолжаем защищать город и держим линию обороны", - пояснил он.

По словам мэра, подрыв мостов оккупантами усложнил ситуацию, но "пути отхода – достаточно опасные – но есть, поэтому говорить, что город полностью отрезан нельзя".

Также Стрюк добавил, что сейчас делается все возможное, чтобы наладить логистику и найти более или менее стабильные решения.

"Мы контролируем промышленную зону, периметр, который обеспечивает сообщение с Лисичанском. Бои продолжаются за центр города, предпринимаются попытки выжимать врага подальше в центр города. Это перманентная ситуация с частичными успехами, где-то, может, с тактическими отходами", - добавил он.

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