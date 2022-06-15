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Сообщение с Северодонецком есть, хотя логистика усложнилась, - мэр Стрюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Подрыв мостов в Северодонецке усугубил ситуацию, но пути для отхода есть, хотя и достаточно опасны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ.

"Пытаются (оккупанты. - Ред.) штурмовать город по нескольким направлениям. Учитывая, что мосты взорваны, враг считает, что он таким образом психологически давит на наших воинов. Понятно, что довольно трудно, поскольку усложнилась логистика, в то же время пути сообщения с городом есть. Поэтому продолжаем защищать город и держим линию обороны", - пояснил он.

По словам мэра, подрыв мостов оккупантами усложнил ситуацию, но "пути отхода – достаточно опасные – но есть, поэтому говорить, что город полностью отрезан нельзя".

Также Стрюк добавил, что сейчас делается все возможное, чтобы наладить логистику и найти более или менее стабильные решения.

"Мы контролируем промышленную зону, периметр, который обеспечивает сообщение с Лисичанском. Бои продолжаются за центр города, предпринимаются попытки выжимать врага подальше в центр города. Это перманентная ситуация с частичными успехами, где-то, может, с тактическими отходами", - добавил он.

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Що і потрібно було доказати. А то Гайдай про усе катастрофа, а вихід завжди є
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15.06.2022 12:11 Ответить
Помовч, дівчино
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15.06.2022 12:12 Ответить
Вибач, за це, коротше...
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15.06.2022 12:22 Ответить
получил по балде, но пишу - как думаю
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15.06.2022 12:30 Ответить
получил два раза. Українські жінки. дуже суворі
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15.06.2022 14:38 Ответить
река не очень широкая, потому понятно, что что то через нее можно переправлять. но вот техника уже не пройдет. так что не все так однозначно.
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15.06.2022 12:49 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/15/7352535/ - это статья в УП о защите Северодонецка, печально, но у нас есть существенные просчеты в обороне- надо тро-шников разбавлять людьми с опытом, иначе они разбегутся...
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15.06.2022 12:17 Ответить
І ми самі вирішили: хлопці, ми ж не м'ясо. Посідали в машини, які в нас були, і виїхали. У місті, до якого ми виїхали, ми одразу прийшли у військову прокуратуру, і після того нас почали гнобити тим, що ми дезертири", - розповідає свою історію Юрій.

А що вони мали зробити, поцілувати у дупу "хєроя"???!!!
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15.06.2022 12:32 Ответить
Шляхи для відходу, чи для постачання всього необхідного захисникам?
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15.06.2022 12:19 Ответить
 
 