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Європа замінить російське вугілля південно-африканським, - Reuters
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Країни Європи збільшили імпорт вугілля із Південно-Африканської Республіки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Зазначається, що за перші п'ять місяців 2022 року в Європі імпортували з Південно-Африканської Республіки на 40% більше вугілля, ніж за весь минулий рік.
3,2 млн тонн доставили з найбільшого в Африці вугільного терміналу Річардс-Бей (RBCT) до Європи в січні-травні. За весь 2021 рік було тільки 2,3 млн тонн.
Вгілля із ПАР за перші п'ять місяців імпортували вісім країн Європи, зокрема Україна, яка припинила морський імпорт через війну.
Топ коментарі
+3 Дмитрий Томилин 8f4af3d4
показати весь коментар15.06.2022 12:36
+3 Andriy Vasilchenko
показати весь коментар15.06.2022 12:37
+2 Senator S 01a656ec
показати весь коментар15.06.2022 12:46
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Будь ласка, зачекайте...
а на донбасі вугілля і немає і дороге...тому там вже не треба ні шахт, ні металургії на привізній руді, ні електростанцій в таких кількостях...