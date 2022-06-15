Европа заменит российский уголь южноафриканским, - Reuters

Страны Европы увеличили импорт угля из Южно-Африканской Республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что за первые пять месяцев 2022 г. в Европе импортировали из Южно-Африканской Республики на 40% больше угля, чем за весь прошлый год.

3,2 млн тонн доставили из крупнейшего в Африке угольного терминала Ричардс-Бэй (RBCT) в Европу в январе-мае. За весь 2021 год было только 2,3 млн. тонн.

Угли из ЮАР за первые пять месяцев импортировали восемь стран Европы, в частности, Украина, которая прекратила морской импорт из-за войны.

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