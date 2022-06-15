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Европа заменит российский уголь южноафриканским, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Страны Европы увеличили импорт угля из Южно-Африканской Республики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что за первые пять месяцев 2022 г. в Европе импортировали из Южно-Африканской Республики на 40% больше угля, чем за весь прошлый год.
3,2 млн тонн доставили из крупнейшего в Африке угольного терминала Ричардс-Бэй (RBCT) в Европу в январе-мае. За весь 2021 год было только 2,3 млн. тонн.
Угли из ЮАР за первые пять месяцев импортировали восемь стран Европы, в частности, Украина, которая прекратила морской импорт из-за войны.
Топ комментарии
+3 Дмитрий Томилин 8f4af3d4
показать весь комментарий15.06.2022 12:36
+3 Andriy Vasilchenko
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+2 Senator S 01a656ec
показать весь комментарий15.06.2022 12:46
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а на донбасі вугілля і немає і дороге...тому там вже не треба ні шахт, ні металургії на привізній руді, ні електростанцій в таких кількостях...