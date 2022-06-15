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Европа заменит российский уголь южноафриканским, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вугілля

Страны Европы увеличили импорт угля из Южно-Африканской Республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что за первые пять месяцев 2022 г. в Европе импортировали из Южно-Африканской Республики на 40% больше угля, чем за весь прошлый год.

3,2 млн тонн доставили из крупнейшего в Африке угольного терминала Ричардс-Бэй (RBCT) в Европу в январе-мае. За весь 2021 год было только 2,3 млн. тонн.

Угли из ЮАР за первые пять месяцев импортировали восемь стран Европы, в частности, Украина, которая прекратила морской импорт из-за войны.

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Топ комментарии
+3
ГДЕ-ТО ЭТО УЖЕ ПРОХОДИЛИ,только то было в другой реальности и не у нас.
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15.06.2022 12:36
+3
Треба відвоювати наші території. У нас також є і вугілля і сланцевий газ на материковій частині України, і гігантські поклади того ж газу і можливо нафти в чорному морі. Ми навіть 2 вишки колись купили, але виявилося, що не було чим їх захищати.
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15.06.2022 12:37
+2
Дима Камикадзе каже что в Бурятии на угольном разрезе произошел жуткий пожар...пригнали крутых спецов из Узбекистана...которые круто сидят Белазы...что заводить не умеют грузовики.. бедная рабZeя***)))зато величие прет со всех Дыр
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15.06.2022 12:46
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ГДЕ-ТО ЭТО УЖЕ ПРОХОДИЛИ,только то было в другой реальности и не у нас.
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15.06.2022 12:36 Ответить
янукович вже давно за цю схему получає пенсію . а вугля - негр. це чесно . в донецьку кінчилося вугля .
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15.06.2022 12:39 Ответить
як завозитимуть це південно-африканське...бо вже торік всі експерти енергетики довели галузь до того, що запаси вугілля на тец зростали лише завдяки спалюванню газу зі сховищ....зараз треба мільярди, щоб у сховищах заповнити ці витрати...золота многоходовочка і ніхто не відповідає...
а на донбасі вугілля і немає і дороге...тому там вже не треба ні шахт, ні металургії на привізній руді, ні електростанцій в таких кількостях...
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15.06.2022 15:43 Ответить
вище перше речення - питання
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15.06.2022 15:45 Ответить
Треба відвоювати наші території. У нас також є і вугілля і сланцевий газ на материковій частині України, і гігантські поклади того ж газу і можливо нафти в чорному морі. Ми навіть 2 вишки колись купили, але виявилося, що не було чим їх захищати.
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15.06.2022 12:37 Ответить
вишки не купили а Бойко намутив в декілька разів дорожче...саме в цьому була мета їх придбання
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15.06.2022 12:43 Ответить
йди міністром тебе радо там захвалять. зашкварні ідеї завжди любили халити і мільярди європейські в грунт - на зонд. в Україні 10 000 000 бомжів безробітніх будуть бурити - там війна а тут нафту . супер - пора героям. інтернет знищити плату за телефони знищити. йдем копать
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15.06.2022 14:32 Ответить
ротердам + свинарчуки !
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15.06.2022 12:39 Ответить
пригнали ротердамів з всього світу - нафта своя вугля африканське - сіль італійська. орбіт по 12 ще, американський, зеленський поїхав в швецарію за сніг швейцарський домовлятись, бо зерно стирили поки ми спали, що дальше ???
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15.06.2022 14:34 Ответить
Дима Камикадзе каже что в Бурятии на угольном разрезе произошел жуткий пожар...пригнали крутых спецов из Узбекистана...которые круто сидят Белазы...что заводить не умеют грузовики.. бедная рабZeя***)))зато величие прет со всех Дыр
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15.06.2022 12:46 Ответить
узбеки хороші - баранів нам пришлють і чай з гір. міцний як ствол в воїна
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15.06.2022 14:35 Ответить
 
 