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Венедіктова та прокурор МКС Хан оглянули місця воєнних злочинів РФ у Харкові

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хан,харків,венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан оглянули місця воєнних злочинів РФ у Харкові. Вони обговорили спільні кроки стратегії притягнення Росії до відповідальності та правосуддя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

"Прокурор Хан уважно обстежує всі місця злочинів, ставить важливі професійні питання нашим прокурорам. На фронті справедливості ми з ним пліч-о-пліч: в незалежному розслідуванні Офісу прокурора МКС українська прокуратура надає активне сприяння Гаазі. Водночас ми разом працюємо в рамках Спільної слідчої групи на платформі Євроюсту, до якої Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду долучився вперше в своїй історії", – зазначила Венедіктова.

Під час третього візиту прокурора МКС в Україну, він відвідав найбільш постраждалий район Харкова – Північну Салтівку, а також Шевченківський район, де 26 травня загинули 9 осіб та 17 були поранені. Територію району майже дві години безперервно обстрілювали, ймовірно, із самохідних гармат "Піон". Серед убитих – 5-місячний хлопчик, якого відкинуло на дашок під’їзду з батькових рук.

"Місця, де лежали потерпілі, й досі марковані жовтими прапорцями, а тротуарна плитка збита осколками. На "спальній" Північній Салтівці немає жодних військових об’єктів і при цьому майже кожен другий будинок - свідчення воєнного злочину. Історичні будівлі в центрі тепер – пам‘ятки доби російського варварства в 21 столітті", – повідомила генпрокурор.

В повідомленні також йдеться, що прокурори в області під обстрілами збирають надважливі докази та свідчення для активізації розслідування воєнних злочинів. Вже є перші вироки російським військовим, які обстрілювали цивільні об‘єкти області з артилерії.

"Завдяки змінам до законодавства у МКС є необхідні процесуальні інструменти для роботи "на землі". На черзі – відкриття їх представництва в Україні. Завдання нашої правоохоронної системи нині надати всі можливості нашим колегам працювати об‘єктивно, незалежно і швидко. Синергія національного і міжнародного правосуддя – наш ключ до справедливості", – резюмувала Венедіктова.

Читайте: ЄС виділить 7,25 млн євро на розслідування воєнних злочинів Росії в Україні

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
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15.06.2022 13:47
+5
ЗСУ продовжує контрнаступ широким фронтом у 5-ти напрямках на Херсонщені!Херсон буде звільнений!💛💙
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15.06.2022 13:50
+2
Міжнародного Кримінального Суду.
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15.06.2022 14:10
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Бєнядіктова розслідує хто зав вагнерівців, чи вже і забула про це?
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15.06.2022 13:41 Відповісти
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15.06.2022 13:47 Відповісти
ЗСУ продовжує контрнаступ широким фронтом у 5-ти напрямках на Херсонщені!Херсон буде звільнений!💛💙
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15.06.2022 13:50 Відповісти
😀
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15.06.2022 14:14 Відповісти
Мало нє покажется.
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15.06.2022 14:28 Відповісти
МКС(прокурор Международной Космической Станции)хоть не московской!)))
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15.06.2022 13:58 Відповісти
Міжнародного Кримінального Суду.
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15.06.2022 14:10 Відповісти
Трохи нє в тєму :
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15.06.2022 14:25 Відповісти
Цы дві паскуди повинні давно сидіти!!!
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15.06.2022 15:44 Відповісти
Очередное бесхребетное существо приехало на экскурсию, чтобы высказать свою озабоченность !
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15.06.2022 15:45 Відповісти
 
 