Венедиктова и прокурор МКС Хан осмотрели места военных преступлений РФ в Харькове

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и прокурор Международного уголовного суда Карим Хан осмотрели места военных преступлений РФ в Харькове. Они обсудили общие шаги стратегии привлечения России к ответственности и правосудию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Офис Генерального прокурора.

"Прокурор Хан внимательно обследует все места преступлений, задает важные профессиональные вопросы нашим прокурорам. На фронте справедливости мы с ним бок о бок: в независимом расследовании Офиса прокурора МКС украинская прокуратура оказывает активное содействие Гааге. В то же время мы вместе работаем в рамках Совместной следственной группы на платформе Евроюста, к которой Офис прокурора Международного уголовного суда присоединился впервые в своей истории", – отметила Венедиктова.

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Во время третьего визита прокурора МКС в Украину он посетил наиболее пострадавший район Харькова – Северную Салтовку, а также Шевченковский район, где 26 мая погибли 9 человек и 17 были ранены. Территорию района почти два часа непрерывно обстреливали, вероятно, из самоходных орудий "Пион". Среди убитых – 5-месячный мальчик, которого отбросило на козырек подъезда из рук отца.

"Места, где лежали потерпевшие, до сих пор маркированы желтыми флажками, а тротуарная плитка сбита осколками. На "спальной" Северной Салтовке нет никаких военных объектов и при этом почти каждый второй дом - свидетельство военного преступления. Исторические здания в центре теперь - память времен российского варварства в 21 веке", – сообщила генпрокурор.

В сообщении говорится, что прокуроры в области под обстрелами собирают сверхважные доказательства и показания для активизации расследования военных преступлений. Уже есть первые приговоры российским военным, которые обстреливали гражданские объекты из артиллерии.

"Благодаря изменениям в законодательство в МКС есть необходимые процессуальные инструменты для работы "на земле". На очереди – открытие их представительства в Украине. Задача нашей правоохранительной системы ныне предоставить все возможности нашим коллегам работать объективно, независимо и быстро. Синергия национального и международного правосудия – наш ключ к справедливости", – резюмировала Венедиктова.

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