ЄС виділить 7,25 млн євро на розслідування воєнних злочинів Росії в Україні
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Європейська комісія розпочала новий проєкт у рамках свого Інструменту зовнішньої політики для підтримки можливостей Міжнародного кримінального суду (МКС) із 7,25 млн євро.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
Цей проєкт, про який вперше оголосив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель у Києві, є частиною зусиль ЄС у боротьбі з безкарністю міжнародних злочинів у всьому світі. Зокрема, він допоможе МКС розширити свої слідчі можливості для реагування на поточні розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні.
"Не може бути безкарності за злочини, скоєні під російською окупацією. Розслідування Міжнародного кримінального суду мають вирішальне значення для забезпечення відповідальності та справедливості за жахливі злочини, скоєні в Україні" - заявив Боррель.
"Ясно одне: необхідна глобальна реакція, щоб забезпечити притягнення до відповідальності винних у звірствах, скоєних в Україні. Ми тісно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом, щоб забезпечити відсутність безкарності для винних у воєнних злочинах" - наголосив комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.
ЄС підтримує розслідування, розпочате прокурором МКС. 25 квітня Євроюст і МКС домовилися об’єднати зусилля та взяти участь у роботі Спільної слідчої групи ЄС. Наразі збирається інформація про воєнні злочини та злочини проти людства, щоб у майбутньому відповідні суб’єкти могли проводити розслідування та приймати рішення, щоб забезпечити притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах та інших злодіяннях.
Цей захід реагування на кризу надасть цільову підтримку Офісу прокурора МКС для подальшого розширення інфраструктури зберігання та обробки даних Офісу та для створення додаткового аналітичного та криміналістичного потенціалу для нових видів доказів, зокрема цифрових.
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Нардеп ВР (!!!) от сн Алексей Ковалев👇
Алексей Ковалев
1 год ·
Вчера был на очень важном для меня, да и для всех феремеров в наших краях мероприятии - первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с фермерами Херсонской области
Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда!
Во-вторых, на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания
Все что так тревожит любого агропроизводителя Херсонской области:
- что делать с реализацией зерновых и технических культур урожая 2021 года
- что с урожаем 2022 года?
- кому и как продавать, какие рыночные, государственные и иные механизмы буду задействованы?
Все вопросы были обсуждены максимально детально.
Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России.
Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции которые действует на территории РФ.
Думаю, что скажу не только про себя, но и других участников встречи - люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает.
Кроме агарарных вопросов обсуждали и статус Херсонской области - повторюсь Россия навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит