УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3931 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
885 3
війна (56365) Ташева (65) Кримська платформа (314)

Цьогоріч планується проведення заходів в рамках Кримської платформи, - Ташева

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

платформа,кримська

Україна має намір цього року провести заходи у рамках саміту Кримська платформа, і найближчим часом буде оприлюднено інформацію про дату та місце його проведення.

Про це заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Однозначно, що заходи до річниці Кримської платформи цього року будуть", - зазначила вона.

За словами Ташевої, питання переважно полягає у масштабах саміту та локації, на якій його проводитимуть.

"Із президентом ми обговорювали різні варіанти. Думаю, що найближчим часом ми вийдемо з комунікацією щодо того, в яких числах проводитиметься, в яких масштабах, на яких майданчиках: Київ або наші країни-партнери, які могли би прийняти Кримську платформу, - уточнила Ташева.

Також читайте: Зеленський і новопризначений представник президента в Криму Ташева обговорили підтримку українських громадян на півострові та розвиток Кримської платформи

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ваще то по платформе удобней рассыпать какой-нить порошок, а потом коллективно сбирать ево методом вдыхания
показати весь коментар
15.06.2022 14:50 Відповісти
Який сенс в цій платформі? Проїдати бюджетні кошти?
показати весь коментар
15.06.2022 14:56 Відповісти
Ніколи Крим як і інші окуповані території не повернуть за домомогою дипломатії, тому всі ці платформи розтрата бюджетних коштів та самообман.
показати весь коментар
15.06.2022 15:00 Відповісти
 
 