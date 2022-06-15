Цьогоріч планується проведення заходів в рамках Кримської платформи, - Ташева
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Україна має намір цього року провести заходи у рамках саміту Кримська платформа, і найближчим часом буде оприлюднено інформацію про дату та місце його проведення.
Про це заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Однозначно, що заходи до річниці Кримської платформи цього року будуть", - зазначила вона.
За словами Ташевої, питання переважно полягає у масштабах саміту та локації, на якій його проводитимуть.
"Із президентом ми обговорювали різні варіанти. Думаю, що найближчим часом ми вийдемо з комунікацією щодо того, в яких числах проводитиметься, в яких масштабах, на яких майданчиках: Київ або наші країни-партнери, які могли би прийняти Кримську платформу, - уточнила Ташева.
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