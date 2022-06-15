У Херсоні "ми їх будемо бити з двох боків", - генерал Марченко
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Російських загарбників у Херсоні будуть бити "з двох боків"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Дмитро Марченко, генерал-майор ЗСУ, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області.
"Багато жителів Херсона сидять у Херсоні й чекають, коли вони включаться в роботу з того боку. І ми їх битимемо з двох боків. Ті, що спеціально там, не йдуть, сховали зброю, чекають просто сигналу. Ніхто не збирається здавати і ніхто не збирається їх залишати, якщо там у когось пробігають думки, що давайте на цьому зупинимо війну – ні, це наша країна, це наші землі. Там мої брати живуть. Там наші люди живуть, ми не можемо їх залишити і ми не повинні їх залишити. Якщо ми залишимо, які ми тоді захисники", – сказав Марченко.
Будь ласка, зачекайте...
@sasha_sotnik
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9h
Пишут, что М. Подоляк встретился с И. Ждановым. О чем говорили, интересно? О признании Крыма российским или о том, что Херсон - не бутерброд? Не надо мне про " не лезь, сами разберемся". Я вижу, как у ас разбираются, и кому лапы имперские жмут.
Іван Опанасович. Яку це швецію?
Сатана (спокусливо). Ну, хе… Це коли..." (С) Митець
Я її зара питаю: у нас в Одесі шикарні казино збиралися відкривати цієї осені, так ото війна путіну була потрібна, щоб ти тварюко у крим "в казіно єзділа"?
Представитель военного ведомства сказал, что сейчас украинские военные заканчивают обучение на реактивных системах залпового огня HIMARS и что «что эти системы скоро вступят в бой».
"его лизатели"
Особливо "обарованного" мамА у дитинстві не вчила інших не міряти по собі?
"гадостный стал ресурс"
Так залиш цей ресурс, та швиденько в чєбурнет, до братів по "розуму", чи роботодавець не дозволяє?
Доречі, мову рАдную підучи, "с херсона", це як?
Про рпозділові знаки, дебілоід, взагалі не чув, в кожному тупому коменті, на рядок чи меньше,
по 3-4 помилки, навіть на трієчника середніх класів не тягнеш.
А краще, відразу, швимденько біжи за рАсєйським кораблем.
І всі нашим Захисникам.
Такі листи-свідчення пронизливі і страшні з Херсона люди пишуть. Дуже чекають звільнення.
https://twitter.com/i/status/1536804688850558977