У Херсоні "ми їх будемо бити з двох боків", - генерал Марченко

Російських загарбників у Херсоні будуть бити "з двох боків"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Дмитро Марченко, генерал-майор ЗСУ, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області.

"Багато жителів Херсона сидять у Херсоні й чекають, коли вони включаться в роботу з того боку. І ми їх битимемо з двох боків. Ті, що спеціально там, не йдуть, сховали зброю, чекають просто сигналу. Ніхто не збирається здавати і ніхто не збирається їх залишати, якщо там у когось пробігають думки, що давайте на цьому зупинимо війну – ні, це наша країна, це наші землі. Там мої брати живуть. Там наші люди живуть, ми не можемо їх залишити і ми не повинні їх залишити. Якщо ми залишимо, які ми тоді захисники", – сказав Марченко.

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