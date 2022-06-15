Ірпінь залучить італійських фахівців для відновлення міста, - мер Маркушин

Ірпінська міськрада уклала меморандум про співпрацю з Венеціанським університетом ІУАВ і Конфедерацією італійської промисловості в Україні для залучення зарубіжних фахівців до відновлення міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Він зазначив, що для укладення меморандуму "до Ірпеня прибув почесний консул України в Італії, президент "Конфіндустрії Україна" Марко Тосон. А тимчасово виконуючий обов’язки ректора Венеціанського університету ІУАВ Бенно Альбрехт був із нами на онлайн зв’язку".

Венеціанський університет був заснований в 1926 році як одна з перших архітектурних шкіл в Італії і на сьогодні є одним із найкращих університетів архітектури в Європі. А "Конфіндустрія Україна" - це українське відділення найбільшої організації промислового об’єднання в Італії, до якої входять усі найуспішніші великі італійські компанії.

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"Разом ми плануємо залучити найкращих фахівців щодо комплексного відновлення території та інфраструктури Ірпеня. Крім того, пан Тосон пообіцяв, що "Конфіндустрія Україна" об’єднає італійські компанії для технічної та будівельної частини робіт і проєктів реконструкції Ірпеня", - повідомив Маркушин.