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Ірпінь залучить італійських фахівців для відновлення міста, - мер Маркушин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ірпінь

Ірпінська міськрада уклала меморандум про співпрацю з Венеціанським університетом ІУАВ і Конфедерацією італійської промисловості в Україні для залучення зарубіжних фахівців до відновлення міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Він зазначив, що для укладення меморандуму "до Ірпеня прибув почесний консул України в Італії, президент "Конфіндустрії Україна" Марко Тосон. А тимчасово виконуючий обов’язки ректора Венеціанського університету ІУАВ Бенно Альбрехт був із нами на онлайн зв’язку".

Венеціанський університет був заснований в 1926 році як одна з перших архітектурних шкіл в Італії і на сьогодні є одним із найкращих університетів архітектури в Європі. А "Конфіндустрія Україна" - це українське відділення найбільшої організації промислового об’єднання в Італії, до якої входять усі найуспішніші великі італійські компанії.

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"Разом ми плануємо залучити найкращих фахівців щодо комплексного відновлення території та інфраструктури Ірпеня. Крім того, пан Тосон пообіцяв, що "Конфіндустрія Україна" об’єднає італійські компанії для технічної та будівельної частини робіт і проєктів реконструкції Ірпеня", - повідомив Маркушин.
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Топ коментарі
+4
Одні вже клали асфальт по 6 млн доларів за км.
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15.06.2022 19:15
+3
Знов таки ще нічого не закінчилось, дуже можливий новий прорив і бомбардування з півночі, поставте найбазовіші модульні будинки й забезпечення їх комунікаціями та теплом, зараз не час будувати повітряні замки.
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15.06.2022 19:17
+3
Ніяк потвори не можуть нажертися так, щоб вже очі повилазили.

Хімік-характерник @geterogen

· 5 ч

Рівень піздецю: в #Ірпінь забудовники вже починають вирізати залишки лісу між Університетською та Лісовою для побудови ЖК. Це при тому що в місті "пошкоджено до 75% будівель", люди почали продавати квартири і ціни вже впали.
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15.06.2022 19:28
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Тож хай через рік буряти охрєнєют

Де укріпрайони навколо Києва мля?! 👿
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15.06.2022 20:38 Відповісти
а литовських, польских, фінських, датських слабо?
треба цих проституток?
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15.06.2022 19:15 Відповісти
Одні вже клали асфальт по 6 млн доларів за км.
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15.06.2022 19:15 Відповісти
від білоруського кордону до Києва
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15.06.2022 23:43 Відповісти
Знов таки ще нічого не закінчилось, дуже можливий новий прорив і бомбардування з півночі, поставте найбазовіші модульні будинки й забезпечення їх комунікаціями та теплом, зараз не час будувати повітряні замки.
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15.06.2022 19:17 Відповісти
Ніяк потвори не можуть нажертися так, щоб вже очі повилазили.

Хімік-характерник @geterogen

· 5 ч

Рівень піздецю: в #Ірпінь забудовники вже починають вирізати залишки лісу між Університетською та Лісовою для побудови ЖК. Це при тому що в місті "пошкоджено до 75% будівель", люди почали продавати квартири і ціни вже впали.
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15.06.2022 19:28 Відповісти
Той випадок, коли краще б фінів чи ізраїльтян залучили - бо вони добре знаються на бомбосховищах в цивільній архітектурі. А італійці - ні
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15.06.2022 19:42 Відповісти
От і я думав: залучить ірпіньська мафія "Коза Ностру" чи ні? Залучили.
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15.06.2022 22:31 Відповісти
одні знатоки -- аж страшно
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15.06.2022 20:11 Відповісти
Еще нужно обязательно пригласить немецких и венгерских специалистов. Чтобы все любители помочь Украине нарубили с нас денег. И пусть мэр не заливает, Миланский политех имел факультет архитектуры еще в 1863 году...
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15.06.2022 20:32 Відповісти
італьянці такіж корупціонери та мафіозі як наші....
тому питання.
а де конкурси, тендери і т.д.?
чи вже добазарились?
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15.06.2022 21:50 Відповісти
 
 