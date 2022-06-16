Новини дійсно хороші, - Зеленський про третій "Рамштайн"
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За підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" прийшли хороші новини. Україна чекає збільшення допомоги від партнерів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив у своєму відеозверненні 15 червня.
Він зазначив, що Київ отримав чіткий сигнал про постійну оборонну підтримку.
"Сьогодні багато новин про третю зустріч у форматі "Рамштайна". Новини дійсно хороші. Очікуємо збільшення підтримки. Маємо чіткий сигнал, що оборонна підтримка України буде постійною", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, американський президент Джо Байден подзвонив Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів.
Топ коментарі
+35 Voc Vox
показати весь коментар16.06.2022 00:24
+16 Ireland
показати весь коментар16.06.2022 00:30
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Будь ласка, зачекайте...
Думаю, що після Рамштайну-3 нам не варто сидіти з калькулятором і рахувати скільки і що нам дадуть. Те що нам будуть давати ви не прочитаєте в жодному публічному звіті.
П.с армия практически голая, босая. Все преобретается воину за счёт родственников и волонтеров. Знаю. И это просто позор.
Где все???
Калькулятор я не прячу. А ещё больше буду смотреть).
Нажаль, одним країнами Балтії, Великобританії та Польщі недостатньо щоб забезпечити нас зброєю проти тисяч танків, авіації та десятків тисяч ракет, які ще в Березні по словам деяких балаболів закінчилися.
Віри в те що не все оголошується публічно немає, за всю війну такого ще жодного разу не було, хоча кожен раз така надія була..
Ви новини хоч читаєте? Рашка крилатими ракетами знищала не тільки оборонні підприємства, а навіть ті цехи де ремонтувалася військова техніка.
***, так тупо зе с подоляком пытаются обмануть народ, считая его тупым, посылая ботов с тупыми методичками.
Да, зесрань никуда не девается, а ещё больше плодиться.
Казав пан: "кожуха дам"...
Ще б по плечу нас поплескали схвально!
Путін не зможе знищити українську націю, та підпорядкувати всю Україну, але збереже лице і для москалів залишиться переможцем.
Можно потім і далі буде качати з Росії дешеву нафту та газ.
З такими темпами озброювання контрнаступ, який дозволить відбити свої землі неможливий.
Але я дуже надіюсь, що ВСУ все ж вдасться неможливе та відбити хоч Херсонщину.
Хтось може заперечити? Мені здається маски зірвані і якщо відкинути політичні реверанси. Так воно і є.
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Я не думаю, що це брехня.
По перше , я нічого нів кого не крав, а платив справно податки. По друге, навіть якщо наша країна була корумпована і тому має нестачу військового озброєння, це не привід не просити й не вимагати допомоги. Річ йде про винищення нації, геноцид та убивства. Не тільки військових, які гинуть кожний день, а й мирних ні в чому не винних людей. По твоєї логиці у свій час США не повинно було допомагати СРСР проти Гітлера, по ленд-лізу, тому що Сталін з початку війни все просрав. І армію і військову техніку. А талановитих командирів замордував у застінках.
Ти напевне збочиниць, раз на одну щабель ставишь смерть тисяч людей і матеріальні відносини у країні до війни.
Можу побитися об заклад, що як тільки в ольгіно закриється патрушевська богадільня, всі ці персонажі раптом десь ***********.
Нужно просить, давить и добиваться срочных поставок арты в количестве 250 - 300 шт. в месяц.
И снаряды тоже.
Странная картина...
Є ряд країн, які багато дають, але мовчать, як партизани. Є ряд напрямків, по яких йде астрономічне фінансування - без крику в ЗМІ, наприклад, медична допомога, фінансова допомога.
Є ціла проблема - перевести воюючу країну з совкової армії на стандарти НАТО. Сюди входить не тільки навчання тисяч військовослужбовців за кордоном (які потім приїжджають вже верхи на зброї), але найголовніше - про що ніхто не говорить, тому тайпуни клавіатур навіть не уявляють, як воно працює - потрібно побудувати засекречену, але надійну, систему військової логістики, яка буде довозити БК, паливо, харчі, запчастини, проводити поточний ремонт і обслуговування техніки. Останнє - найважливіший і найдовший компонент, який реально все гальмує.
Але все буде добре. Україна переможе і вижене москалів за порєбрік, а може і далі. Щоправда, станеться це не завтра. І тут не треба шукати винних в довоєнних часах. Де-факто ми взагалі не мали ніякої незалежності - управлялися Німеччиною руками москалів. СБУ була філією ФСБ. Армія тільки почала наново створюватися після 2014 року. Корупція плекалася москвою і гейропою, і ще невідомо, хто більше приклався до її становлення над державою. І ми не мали такого бюджету, щоб озброїтися хоча б на 0.1 від того, чим нас атакувала рашка.
Так що треба потерпіти. Не все зразу. То тільки в голівудських фільмах хеппі-енд. У нас тут ******** сусід. Сподіваємося, він здохне. І може навіть скоріше, ніж де-кому хотілося би.
40 стран не могут выделить 300 РСЗО?
.
и слышат, так думают, что у нас все такие и легко захватить всю страну.
А сигналы от союзников мы увидим на поле боя!
Нас можно заставить уступить территории. Но вот РАБОТАТЬ - не заставит никто.
И еще неизвестно что для Европы хуже.