Новини дійсно хороші, - Зеленський про третій "Рамштайн"

За підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" прийшли хороші новини. Україна чекає збільшення допомоги від партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив у своєму відеозверненні 15 червня.

Він зазначив, що Київ отримав чіткий сигнал про постійну оборонну підтримку.

"Сьогодні багато новин про третю зустріч у форматі "Рамштайна". Новини дійсно хороші. Очікуємо збільшення підтримки. Маємо чіткий сигнал, що оборонна підтримка України буде постійною", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден подзвонив Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів.