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Зеленський (17428) зброя (5750)

Новини дійсно хороші, - Зеленський про третій "Рамштайн"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

За підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" прийшли хороші новини. Україна чекає збільшення допомоги від партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив у своєму відеозверненні 15 червня.

Він зазначив, що Київ отримав чіткий сигнал про постійну оборонну підтримку.

"Сьогодні багато новин про третю зустріч у форматі "Рамштайна". Новини дійсно хороші. Очікуємо збільшення підтримки. Маємо чіткий сигнал, що оборонна підтримка України буде постійною", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден подзвонив Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
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16.06.2022 00:24
+16
⚡️Україна отримає американські РСЗВ до кінця червня, - голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі «До кінця місяця ми передамо системи HIMARS, ********** та підготовлений екіпаж для операційного застосування в обороні України», - заявив генерал.
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16.06.2022 00:30
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Et pendant ce temps Macron macrone 😡
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16.06.2022 00:22 Відповісти
⚡️Україна отримає американські РСЗВ до кінця червня, - голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі «До кінця місяця ми передамо системи HIMARS, ********** та підготовлений екіпаж для операційного застосування в обороні України», - заявив генерал.
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16.06.2022 00:30 Відповісти
@jozefkneht1

Думаю, що після Рамштайну-3 нам не варто сидіти з калькулятором і рахувати скільки і що нам дадуть. Те що нам будуть давати ви не прочитаєте в жодному публічному звіті.
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16.06.2022 06:54 Відповісти
Полностью вас поддерживаю. Думаю, что мы никогда не узнаем при этой власти, где и куда девалась вся помощь. Сейчас они вообще закроют всю информацию.
П.с армия практически голая, босая. Все преобретается воину за счёт родственников и волонтеров. Знаю. И это просто позор.
Где все???
Калькулятор я не прячу. А ещё больше буду смотреть).
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16.06.2022 14:38 Відповісти
Послушал сейчас пресс-конференцию Остина и могу заключить, что Рамштайн полностью провальный (зеленый бред несет, как всегда). Анонсирована помощь - только 18 гаубиц, и то до конца августа, при заявленной потребности ВСУ под 1000. Ну еще Шольц пообещал аж 3 системы залпового огня, чего мы от него не дождемся, как обычно. Все, это вся долгожданная помощь и "прорыв". Зарубежные журналисты сами зачмырили Остина, а он в ответ лил воду и пускал пузыри не о чем. Не пойму, чем там Резников вообще занимался, кроме обнимашек.
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16.06.2022 02:38 Відповісти
Ну это на Штайнмайера можно вызвериться, а на американцев нельзя. Мы сейчас на иждевении у них😭🤣
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16.06.2022 03:07 Відповісти
1000 гаубиц. Легко писать большие цифры... А подготовленные расчеты к этим гаубицам? Сколько гаубиц по штату в артиллерийской бригаде? А где увеличение численности ЗСУ в таком случае?
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16.06.2022 05:58 Відповісти
У нас в ВСУ 700т. человек, это в 5-7 раз больше армии вторжения. Арестович сказал, что нам призывников не надо, и этих девать некуда. Что мешает рационально распределять силы, чтобы не жаловаться про преимущество в живой силе у противника на отдельных направлениях уже в течение месяцев?
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16.06.2022 20:02 Відповісти
Ага, хороша міна при поганій грі, капля в морі, та й ту на серпень, а до того часу воюйте палками.
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16.06.2022 00:23 Відповісти
Можна добувати асфальт і закидати ворога брущаткою як під час Революції Гідності . В штабі НАТО ( який на ніхрена не винен ) підримують наших воїнів . Піаряться на всі числах Єрмаки , бо в них є доступ і розповсюджують про ще не надане озброєння ворогу ! От і НАТО вірить в нашу перемогу і допомагає незважаючи на ЗЕрадників
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16.06.2022 00:37 Відповісти
Это не Ермак пиарится и разглашает численность наданного вооружения а сами страны присутствующие на рамштайне об этом огласили
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16.06.2022 08:31 Відповісти
Штаб НАТО разоружали Украину с 1991 года . В Украине вооружения было на складах для третьей мировой. Всеми правдами и неправдами заставляли избавиться от "избыточного"(по их меркам оружия). Одних только самолётов порезали посчитайте.
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16.06.2022 10:13 Відповісти
и кто вам доктор, шо вы порезали самолеты, причем тут НАТО. Как кто-то там говаривал: вы, во время войны выбираете шапито, а потом претензии к Шольцу и Байдену выдвигаете...
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16.06.2022 13:47 Відповісти
+++
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16.06.2022 14:43 Відповісти
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16.06.2022 00:24 Відповісти
А тебе не приходило в голову, что премьер-министр Великобритании не может и не должен публично высказывать всё, что ему известно?
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16.06.2022 02:30 Відповісти
Боже яке дурне, сарказму не улавлює😁
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16.06.2022 03:08 Відповісти
Зараз якраз там КеНеєР *******
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16.06.2022 00:37 Відповісти
миж не варвари що б з Белгородом зробить те що вони з Маріуполем зробили
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16.06.2022 00:24 Відповісти
а це не ми зробимо, а БНР.
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16.06.2022 00:30 Відповісти
Бєлгород нє, я хочу щоб так виглядала москва
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16.06.2022 04:45 Відповісти
Он даже преукрасил, на самом деле можно считать, что ничего не дали от слова - вообще.
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16.06.2022 02:41 Відповісти
На стриме вроде не бомбил.. Может дали отведя в сторону ?
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16.06.2022 03:09 Відповісти
Цікаво чому не фігурують радянські ОТРК Точка-У. Наприклад може бути у Болгарії та Польщі. Як закінчилися ракети, так закінчилися і Чоронобаївки.
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16.06.2022 00:28 Відповісти
А что то вам сказал, что закончились? По Н Каховке прилетали недавно.
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16.06.2022 00:43 Відповісти
Точка У, дозвукова ракета. Доволі легко знищується ******** ППО. До кацапів залітало іноді, але це тільки за рахунок їхнього недбальства. Але коли летить з HIMARS, одразу багато ракет, ніяка ППО вже не допоможе.
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16.06.2022 01:45 Відповісти
Самое главное что он точный. Это скорее залповый отрк чем рсзо.
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16.06.2022 03:11 Відповісти
Послушаем, что нам расскажут завтра завтра три спасителя лица
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16.06.2022 00:29 Відповісти
Особисто я бачу інший сигнал, а саме русня до серпня захоплює Донбас і ми підписуємо умовний Стамбул 1, зброї немає, бо США та Європа втомились від війни, бізнесу дуже це заважає, он німці стомились через тиждень від початку війни. Лендліз політична херня від діда який на старості років хоче політичних балів для переобрання, нічого нам не пливе та не летить, можливо окрім набоїв до того що вже дали.
Нажаль, одним країнами Балтії, Великобританії та Польщі недостатньо щоб забезпечити нас зброєю проти тисяч танків, авіації та десятків тисяч ракет, які ще в Березні по словам деяких балаболів закінчилися.

Віри в те що не все оголошується публічно немає, за всю війну такого ще жодного разу не було, хоча кожен раз така надія була..
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16.06.2022 00:39 Відповісти
Было, було. Не зрадогоньте.
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16.06.2022 00:45 Відповісти
Все так.
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16.06.2022 02:48 Відповісти
Ну хоть himars выплакали. А так может вообще одних патронов прислали бы
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16.06.2022 03:12 Відповісти
Він про це ?

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16.06.2022 00:43 Відповісти
Були хорошими друзями кремля, зараз перевзулися.
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16.06.2022 00:44 Відповісти
А чьому нема заказів у наших заводів? Навіть ремонти нікому не потрібні???
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16.06.2022 00:49 Відповісти
Дик Шелдон

Ви новини хоч читаєте? Рашка крилатими ракетами знищала не тільки оборонні підприємства, а навіть ті цехи де ремонтувалася військова техніка.
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16.06.2022 01:37 Відповісти
Вы серьезно? Тогда чем власть занималась три года? Может цеха надо было асфальтом обложить, чтоб по дорогам проезда не было для танков не было?
***, так тупо зе с подоляком пытаются обмануть народ, считая его тупым, посылая ботов с тупыми методичками.
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16.06.2022 14:51 Відповісти
Прошлась по вашим одобряющий.
Да, зесрань никуда не девается, а ещё больше плодиться.
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16.06.2022 14:54 Відповісти
Еге ж...
Казав пан: "кожуха дам"...
Ще б по плечу нас поплескали схвально!
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16.06.2022 01:22 Відповісти
Давайте подивимся правді в очі. Нам дають рівно стільки зброї, щоб і Рашка застрягла, не пішла далі, але щоб й ми її не перемогли. По такій стратегії, Захід чекає, що це десь все зупиниться. Ми і Путін змушені будем сісти за стіл переговорів, та домовитись напевне по частині свої території, яку Рашка окупувала.
Путін не зможе знищити українську націю, та підпорядкувати всю Україну, але збереже лице і для москалів залишиться переможцем.
Можно потім і далі буде качати з Росії дешеву нафту та газ.
З такими темпами озброювання контрнаступ, який дозволить відбити свої землі неможливий.
Але я дуже надіюсь, що ВСУ все ж вдасться неможливе та відбити хоч Херсонщину.
Хтось може заперечити? Мені здається маски зірвані і якщо відкинути політичні реверанси. Так воно і є.
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16.06.2022 01:32 Відповісти
Все так.
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16.06.2022 02:52 Відповісти
Насправді навіть не так. Нам дають стільки зброї, щоб рашка йшла далі, потроху віджимаючи землі, та знищуючи кращих українських воїнів. Штати добре знають про перевагу в артилерії та ЗРВ у рашки в 20 разів, та знають, що 18 анонсованими до поставки гаубицями та 4 Хаймарсами цього не змінить - це знущання просто!
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16.06.2022 02:52 Відповісти
конечно же никакой издевки! кому они должны предоставлять ленд? Залужному и пацанам? под какие гарантии? или пророссийской власти? они сделали самое главное приняли ленд, а далее ведут борьбу на полит.уровне, давя на власть, в тч инфо полученной от всяких наумовых и тд
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16.06.2022 10:15 Відповісти
Тут ты прав, с такой властью и врага не надо...
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16.06.2022 20:03 Відповісти
Какое лицо? Он даже Северодонецк 2 месяц оккупировать не может. Никакого лица у него уже не иожет быть. А если результатом "спецоперации" станет выход всу на границы Украины и деоккупация Донецка и Луганска, то он политич труп. А если и Крым туда же, то он буквальный труп😍
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16.06.2022 03:16 Відповісти
Качать нефть и газ из россии хотят только Германия, Франция и другие проститутки кремля вроде Венгрии и Молдовы. Остальные с этой херней давно борются и совсем не заинтересованы. Вообще, заявления о передаче трех патронов для пм и четырех для ак могут быть ни чем иным, как заявлением для россии. Сколько приедет гаубиц, она все равно не увидит.
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16.06.2022 03:47 Відповісти
«Джо Байден в начале марта объявил, что США вводят запрет на поставки нефти, газа, других энергоносителей из России. Но данные управления энергетической информации минэнерго США свидетельствуют об обратном. Поставки нефти из России за март увеличились почти вдвое по сравнению с февралем - с 2,325 до 4,218 млн баррелей. Россия поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США.
__________
Я не думаю, що це брехня.
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16.06.2022 03:59 Відповісти
Давайте дамо тобі лопатой по ****! Хтось може заперечити?
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16.06.2022 12:32 Відповісти
Я вам скоріш зломлю руки, чим ви вспієте підняти лопату.
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16.06.2022 13:58 Відповісти
Какие темпы, ты о чем? Тебе кто то что должен? Ты за 8 лет ничего не построил, все своровал, включая помощь Запада. Маски он срывает .
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16.06.2022 02:20 Відповісти
Що ти роскудахкався наче стара курка, дебіл?
По перше , я нічого нів кого не крав, а платив справно податки. По друге, навіть якщо наша країна була корумпована і тому має нестачу військового озброєння, це не привід не просити й не вимагати допомоги. Річ йде про винищення нації, геноцид та убивства. Не тільки військових, які гинуть кожний день, а й мирних ні в чому не винних людей. По твоєї логиці у свій час США не повинно було допомагати СРСР проти Гітлера, по ленд-лізу, тому що Сталін з початку війни все просрав. І армію і військову техніку. А талановитих командирів замордував у застінках.
Ти напевне збочиниць, раз на одну щабель ставишь смерть тисяч людей і матеріальні відносини у країні до війни.
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16.06.2022 02:54 Відповісти
він просто на фотку одного сивочолого чоловічка гоняє лисого, і зведе кожен коментар під *гетьмана*.
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16.06.2022 03:39 Відповісти


Можу побитися об заклад, що як тільки в ольгіно закриється патрушевська богадільня, всі ці персонажі раптом десь ***********.
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16.06.2022 09:31 Відповісти
Запад боялся вооруженную Украину вблизи европы больше чем вооруженную роиссю. Всеми правдами и неправдами запад вместе с роиссю усыпляли нашу бдительность и отказ от необходимости вооружаться. А наоборот подкупали наших чиновников в схемах по продаже излишков советского оружия в страны Азии и Африки, начиная с 90-х годов. Вот и распродали... Получите и распишитесь.
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16.06.2022 10:08 Відповісти
Щось ця "допомога" в штуках нагадує тонку хірургічну операцію-не вилікувати, але і не дати померти...комусь так вигідно
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16.06.2022 05:30 Відповісти
А українського виборця тільки так треба лікувати
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16.06.2022 08:08 Відповісти
Зеленський прослухав третій альбом «Рамштайну». Хороша музика хоча і важка сказав преЗедент.
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16.06.2022 06:54 Відповісти
Новини дійсно дуже погані - 18 гаубиць - надзвичайно слабка допомога.Це провал.
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16.06.2022 08:29 Відповісти
Ну может и не такие плохие ведь там ещё и поставки арты и от других стран аннонсировали правда не сказали в каком количестве .Плохо только ,что придут они аж в августе месяце
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16.06.2022 08:37 Відповісти
С такими "щедрыми" поставками, к концу августа мы потеряем тысячи солдат, и это не радует.
Нужно просить, давить и добиваться срочных поставок арты в количестве 250 - 300 шт. в месяц.
И снаряды тоже.
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16.06.2022 08:49 Відповісти
какая то интересная интерпретация з р а д и на ветке работают спецы
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16.06.2022 08:56 Відповісти
вот и весь рамштайн
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16.06.2022 09:31 Відповісти
На границе Польши и Украины погранцы наши шманают волонтеров ..отбирают все...от тепловизоров до броников для фронта...
Странная картина...
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16.06.2022 09:34 Відповісти
Новини добрі. Найкраще те, що в публічний простір проходять крихти. Масштаби допомоги, які будуть оприлюднені після війни, всіх вразять.

Є ряд країн, які багато дають, але мовчать, як партизани. Є ряд напрямків, по яких йде астрономічне фінансування - без крику в ЗМІ, наприклад, медична допомога, фінансова допомога.

Є ціла проблема - перевести воюючу країну з совкової армії на стандарти НАТО. Сюди входить не тільки навчання тисяч військовослужбовців за кордоном (які потім приїжджають вже верхи на зброї), але найголовніше - про що ніхто не говорить, тому тайпуни клавіатур навіть не уявляють, як воно працює - потрібно побудувати засекречену, але надійну, систему військової логістики, яка буде довозити БК, паливо, харчі, запчастини, проводити поточний ремонт і обслуговування техніки. Останнє - найважливіший і найдовший компонент, який реально все гальмує.

Але все буде добре. Україна переможе і вижене москалів за порєбрік, а може і далі. Щоправда, станеться це не завтра. І тут не треба шукати винних в довоєнних часах. Де-факто ми взагалі не мали ніякої незалежності - управлялися Німеччиною руками москалів. СБУ була філією ФСБ. Армія тільки почала наново створюватися після 2014 року. Корупція плекалася москвою і гейропою, і ще невідомо, хто більше приклався до її становлення над державою. І ми не мали такого бюджету, щоб озброїтися хоча б на 0.1 від того, чим нас атакувала рашка.

Так що треба потерпіти. Не все зразу. То тільки в голівудських фільмах хеппі-енд. У нас тут ******** сусід. Сподіваємося, він здохне. І може навіть скоріше, ніж де-кому хотілося би.
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16.06.2022 09:44 Відповісти
ОлеГ пономарь? Анаконда? Перелогинься.
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16.06.2022 10:00 Відповісти


40 стран не могут выделить 300 РСЗО?
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16.06.2022 09:53 Відповісти
А они не собирались все включили шольца и продлжают макронить
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16.06.2022 10:11 Відповісти
Нет а лицо, а нефть? А деньги?
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16.06.2022 10:14 Відповісти
Видимо большинство из них кто здесь пи*дят о провале - комментаторы из Кацапстана. Если Зе результатами встречи так доволен, то я уверен, что договорились о чем-то еще о чем нам просто не говорят..и правильно делают.
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16.06.2022 10:32 Відповісти
А що твоєму зюзі ЩЕ КАЗАТИ, робити хорошу міну при поганій грі. Випуск своєї зброї, розробленої, поставленої на виробництво, і навіть, прийнятої на озброєння зільоне лайно ПРОСРАЛО ВІД СЛОВА ВСЕ. Розроблена і випробувана гаубиця "Богдана" і снаряди до неї, де вони? Просрав припіздєнт.А тепер просить, дайте не минайте. РСЗО Вільха-М на дальність 120 км, точність близько (3-5)м. Пройшла військові випробування, готова до виробництва була. Тепер на дальність 70 км дають...дозовано. Те саме зі Стугною , Корсаром, Нептуном, Громом і всим іншим.некомпетентність і військово-технічний кретинизм цієї ЗІЛЬОНОЇ ВЛАДИ ПРИЗВІВ ДО МАЙЖЕ ПОВНОГО РОЗЗБРОЄННЯ НА всіх цих напрямках. А тепер ці виб...лядки шукають винних за океаном і по Європах.

.
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16.06.2022 14:33 Відповісти
Хороший был бы сигнал, если бы ты вообще исчез с поля зрения, а то враги как только видят тебя
и слышат, так думают, что у нас все такие и легко захватить всю страну.
А сигналы от союзников мы увидим на поле боя!
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16.06.2022 10:40 Відповісти
Щоб дійсно перемогти та не поневірятися по світах виклянчуючи зброю, треба кинути всі ресурси країни на власне виробництво зброї, котре блокувалось та саботувалось останні 3 рокі ZEленими про-москальськими колаборантами. Треба зібрати олігархів та сказати їм, хлопці, якщо хочете залишити у себе українське громадянство та дійсно вчинити по-громадянськи, виділяйте гроші на власне переозброєння країни. Бо тільки власне виробництво ракет, гаубиць, танків тощо дійсно дасть змогу Україні вистояти, перезапустити економіку та перемогти. Але, напревеликий жаль, доки маємо 5 колону, котра сидить не де небуть, а в ОПі, про це не може йти навіть мова.
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16.06.2022 11:58 Відповісти
Зеленский врет, идет планомерный слив и подготовка к мягкой капитуляции для "сохранения жизней украинцев". C такими мизерными "поставками" вооружения рано или поздно кацапы выйграют войну, они просто задавят нас количеством и напором..........Под "выйгрышем войны" я подразумеваю, что эти гады отожмут весь Юговосток и пробьют широкий корридор в оккупированный Крым, загрепятся там, понастроят кучу военных баз и уровней эшелованной обороны......... После этого отвоевать территории обратно к сожалению будет нереально не хватит Украине ни людей, ни вооружения, ни экономической крепкости..........
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16.06.2022 12:33 Відповісти
Правда, все упускают один момент.
Нас можно заставить уступить территории. Но вот РАБОТАТЬ - не заставит никто.
И еще неизвестно что для Европы хуже.
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16.06.2022 13:59 Відповісти
 
 