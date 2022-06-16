Логістика із Сєверодонецьком ускладнена. Українські воїни зберігають керованість, використовують усі можливі засоби, щоб бити окупантів, - Бутусов
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Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов перебуваючи у Сєверодонецьку оприлюднив поточну оперативну інформацію про ситуацію в місті.
Про це він написав у фейсбуці.
Бутусов зазначив: "Знаходжусь у Северодонецьку. Сполучення та логістика після знищення мостів сильно ускладнені. Місця переправ противник обстрілює.
Логістика та комунікації стали значною проблемою. Мені, наприклад, через певні обставини, довелось плисти через Сіверський Донець з повною викладкою та рюкзаком за плечима, і це не зовсім зручно. Постачання треба негайно покращувати.
Ворог постійно проводить обстріли артилерією та авіацією, російські безпілотники над нами.
Щоб триматись в таких умовах потрібно постачання та відповідна організація".
Бутусов продовжив: "Надихає при цьому головне. Те, як воюють в Сєверодонецьку українські воїни, далеко виходить за рамки уявлень про службові обов’язки, боєздатність, відданість та сміливість.
Ті, хто погано підотовлений та організований, ті, хто піддається страху, давно відійшли. Але позиції тримає значна кількість украінських воїнів, які попри все зберігають високу боєздатність. Кожен говорить про критичні моменти, але все це на відчай, а бажання краще робити бойову роботу.
Зберігається керованість, бійці та командири використовують усі можливі засоби, щоб бити окупантів. Вони не дають себе оточити, та намагаються відповідати ударом на удар, не зважаючи на невигідне співвідношення сил. Щоденний подвиг стає звичною роботою наших бійців.
При наявності достатніх засобів тут є можливості для активних дій. Наші не ховаються, а ведуть активний пошук противника, та щодня завдають росіянам значні втрати.
Але контрбатарейноі боротьба, логістика та протиповітряна оборона потребують посилення".
"Щодо цивільних на заводі "Азот". На заводі "Азот" залишаються жити 520 цивільних осіб. Йти звідти по певним причинам вони не хочуть. Хтось чекає кінця боїв щоб повернутись у місто, хтось боїться кудись йти та не має сил.
Велика честь стояти пліч-о-пліч з нашими воїнами, видатними громадянами, буду писати з ними інтерв’ю, це важливо бачити та відчувати, бути свідком великоі історичної боротьби", - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
Не хватало ещё очередного окружения типа Азовстали . И
А оці усі трусливі Люсі дристовіч-************ "нарциси" тільки огиду!
I хлопцi зi Збройних Сил , i журналiсти , тi хто там поруч з хлопцям , ви реально крутi люди.
ми ще півроку тому не знали, шо ми вміємо воювати,
але ось день настав і горять берези....
а десь розквітає сакура..
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... незвістний японьский автор
По Северодонецку 1 вопрос: если Параша дожмёт, то как эвакуировать через речку остатки гарнизона (даже без "полной выкладки"), если все мосты разрушены, а все переправы простреливаются и будут простреливаться сильнее по мере ослабления обороны "Азота"? За мирняк писать не буду- там половина как минимум Куйла ждёт.
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З інтерв*ю Дениса Попова, захисника Сіверодонецька, зараз в госпіталі.
"ЯКЩО НЕ СТО, ТО ДЕВ'ЯНОСТО ВІДСОТКІВ ХЕРСОНЦІВ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ"
- Ви в нашій розмові згадали, що родом з Херсону, який сьогодні під окупацією. Ви підтримуєте зв'язок з місцевими? Як вони там?
- Сто відсотків моїх близьких, друзів та знайомих з Херсону проукраїнські. Навіть ті, хто до 24 лютого мав таку собі посередню позицію.
До речі, хотів зауважити, що на Донбасі саме настрої місцевого населення, яке там залишилося, суттєво впливають на перебіг бойових дій і ускладнюють нам контраступ. От у Київській області ми розуміли: будь-якийсь місцевий - це наш інформатор, провідник та помічник. На Луганщині ситуація протилежна: будь-який місцевий - їхній. Це ускладнює ситуацію. Але йдеться тільки про невелику частину Донбасу. Контрнаступ і звільнення Херсонщини буде набагато легшим саме через цей чинник. Якщо не сто, то дев'яносто відсотків херсонців підтримують Україну, що відіграє величезну роль. Джерело: https://censor.net/ua/r3347795
Слава Героям !!!
Наші вояки, і ви так само, своєю хоробрістю та витрівалістю робите новітню історію захисту України неймовірною!
Слава Україні! Слава воякам ЗСУ!!!