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Сєверодонецьк (474) Бутусов Юрій (3128)

Логістика із Сєверодонецьком ускладнена. Українські воїни зберігають керованість, використовують усі можливі засоби, щоб бити окупантів, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бутусов,сєверодонецьк

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов перебуваючи у Сєверодонецьку оприлюднив поточну оперативну інформацію про ситуацію в місті.

Про це він написав у фейсбуці. 

Бутусов зазначив: "Знаходжусь у Северодонецьку. Сполучення та логістика після знищення мостів сильно ускладнені. Місця переправ противник обстрілює.

Логістика та комунікації стали значною проблемою. Мені, наприклад, через певні обставини, довелось плисти через Сіверський Донець з повною викладкою та рюкзаком за плечима, і це не зовсім зручно. Постачання треба негайно покращувати.

Ворог постійно проводить обстріли артилерією та авіацією, російські безпілотники над нами.

Щоб триматись в таких умовах потрібно постачання та відповідна організація".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бої у Сєверодонецьку тривають, штурм окупантами Тошківки відбито, – Генштаб

Бутусов продовжив: "Надихає при цьому головне. Те, як воюють в Сєверодонецьку українські воїни, далеко виходить за рамки уявлень про службові обов’язки, боєздатність, відданість та сміливість.

Ті, хто погано підотовлений та організований, ті, хто піддається страху, давно відійшли. Але позиції тримає значна кількість украінських воїнів, які попри все зберігають високу боєздатність. Кожен говорить про критичні моменти, але все це на відчай, а бажання краще робити бойову роботу.

Зберігається керованість, бійці та командири використовують усі можливі засоби, щоб бити окупантів. Вони не дають себе оточити, та намагаються відповідати ударом на удар, не зважаючи на невигідне співвідношення сил. Щоденний подвиг стає звичною роботою наших бійців.

При наявності достатніх засобів тут є можливості для активних дій. Наші не ховаються, а ведуть активний пошук противника, та щодня завдають росіянам значні втрати.

Але контрбатарейноі боротьба, логістика та протиповітряна оборона потребують посилення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Контактні бої в Сєверодонецьку замість медового місяця у Мексиці", - нацгвардієць Воха про свій шлях на війну з окупантами. ВIДЕО

"Щодо цивільних на заводі "Азот". На заводі "Азот" залишаються жити 520 цивільних осіб. Йти звідти по певним причинам вони не хочуть. Хтось чекає кінця боїв щоб повернутись у місто, хтось боїться кудись йти та не має сил.

Велика честь стояти пліч-о-пліч з нашими воїнами, видатними громадянами, буду писати з ними інтерв’ю, це важливо бачити та відчувати, бути свідком великоі історичної боротьби", - резюмував головний редактор Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умови бою в Сєверодонецьку важкі, повноцінне забезпечення вже неможливе. Необхідні боєприпаси, ППО та посилення контрбатарейної боротьби, - Бутусов

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+45
Хай вас там Бог береже. Тримайтеся наші герої. Слава Україні та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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16.06.2022 01:47
+42
Юра, спасибо за работу.
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16.06.2022 01:48
+38
всім жити - і в ноги уклін...
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16.06.2022 01:47
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всім жити - і в ноги уклін...
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16.06.2022 01:47 Відповісти
Хай вас там Бог береже. Тримайтеся наші герої. Слава Україні та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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16.06.2022 01:47 Відповісти
Юра, спасибо за работу.
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16.06.2022 01:48 Відповісти
знов доведуть до евакуації в плєн. поки залужний перевірятиме на наявність бронежилєти
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16.06.2022 05:31 Відповісти
Меняю один HIMARS на Ермака со скидкой.
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16.06.2022 01:57 Відповісти
та будьласочка, у нас єрмаків багацько, можемо навіть задурно віддати, тільки навіщо вони пану?
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16.06.2022 02:24 Відповісти
Складається враження, що ОПа негласно вже здала Сєвєродонецьк. Мовляв: "Обороняли, як могли".
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16.06.2022 06:48 Відповісти
Надлюди не з коміксів, Надлюди з нашої передової - справжні Герої! Слава воїнам! Слава Україні!
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16.06.2022 02:09 Відповісти
В Северодонецке остались лучшие из лучших. Но без нормального снабжения воевать нельзя...
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16.06.2022 02:09 Відповісти
Юрію, дякуємо за репортажі з передової, за інтерв"ю зі звичайними героями війни. Героям Слава!
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16.06.2022 02:14 Відповісти
Видимо Безмозгла доруководилась
Не хватало ещё очередного окружения типа Азовстали . И
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16.06.2022 02:15 Відповісти
Безмозглу туди направили, щоб регулярно "стучала" в Київ Така собі "комісарша" ХХІ століття"
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16.06.2022 05:15 Відповісти
Бутусов ось хто викликає повагу !
А оці усі трусливі Люсі дристовіч-************ "нарциси" тільки огиду!
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16.06.2022 02:25 Відповісти
Та вже б відвели їх звідти.
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16.06.2022 02:41 Відповісти
Щось то все нагадує Маріуполь...не здається? Север такий самий стратегічний?
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16.06.2022 04:55 Відповісти
От Мариуполя до ближайших украинских позиций было больше 100 км. От Северодонецка до полностью подконтрольного Украине Лисичанска - несколько десятков метров Северского Донца.
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16.06.2022 08:27 Відповісти
Молюсь за вас! Хай вас Бог береже!
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16.06.2022 05:13 Відповісти
Юра , это реально круто работать в таких условиях.
I хлопцi зi Збройних Сил , i журналiсти , тi хто там поруч з хлопцям , ви реально крутi люди.
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16.06.2022 05:26 Відповісти
ми не знали що ми можемо, а що ні.
ми ще півроку тому не знали, шо ми вміємо воювати,
але ось день настав і горять берези....
а десь розквітає сакура..
-----.
... незвістний японьский автор
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16.06.2022 05:41 Відповісти
Вкусно и точка
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16.06.2022 06:30 Відповісти
Юрию респект, но не надо так часто рисковать собой. После победы в войне нам вместе предстоит шоблу гнать (ту, по чьей вине победа достанется такой большой кровью).
По Северодонецку 1 вопрос: если Параша дожмёт, то как эвакуировать через речку остатки гарнизона (даже без "полной выкладки"), если все мосты разрушены, а все переправы простреливаются и будут простреливаться сильнее по мере ослабления обороны "Азота"? За мирняк писать не буду- там половина как минимум Куйла ждёт.
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16.06.2022 06:52 Відповісти
Вірив би в Бога, молився б за оборонців Сіверодонецька, щоб з ними не сталось те, що ЗЕлені зробили з захисниками Маріуполя.
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16.06.2022 07:36 Відповісти
Господи, только не ещё один Мариуполь!!
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16.06.2022 07:41 Відповісти
"...там половина как минимум Куйла ждёт."
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З інтерв*ю Дениса Попова, захисника Сіверодонецька, зараз в госпіталі.

"ЯКЩО НЕ СТО, ТО ДЕВ'ЯНОСТО ВІДСОТКІВ ХЕРСОНЦІВ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ"

- Ви в нашій розмові згадали, що родом з Херсону, який сьогодні під окупацією. Ви підтримуєте зв'язок з місцевими? Як вони там?

- Сто відсотків моїх близьких, друзів та знайомих з Херсону проукраїнські. Навіть ті, хто до 24 лютого мав таку собі посередню позицію.

До речі, хотів зауважити, що на Донбасі саме настрої місцевого населення, яке там залишилося, суттєво впливають на перебіг бойових дій і ускладнюють нам контраступ. От у Київській області ми розуміли: будь-якийсь місцевий - це наш інформатор, провідник та помічник. На Луганщині ситуація протилежна: будь-який місцевий - їхній. Це ускладнює ситуацію. Але йдеться тільки про невелику частину Донбасу. Контрнаступ і звільнення Херсонщини буде набагато легшим саме через цей чинник. Якщо не сто, то дев'яносто відсотків херсонців підтримують Україну, що відіграє величезну роль. Джерело: https://censor.net/ua/r3347795
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16.06.2022 07:42 Відповісти
На Харьковщине ВСУ ликвидированы полковник и генерал рабZeянской армии...
Слава Героям !!!
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16.06.2022 08:50 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.06.2022 09:37 Відповісти
Пане Юрію, тримайтеся!
Наші вояки, і ви так само, своєю хоробрістю та витрівалістю робите новітню історію захисту України неймовірною!
Слава Україні! Слава воякам ЗСУ!!!
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16.06.2022 11:19 Відповісти
Сумую, плачу....
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16.06.2022 12:34 Відповісти
Бездумная обратится теперь в СБУ так как из-за материала Бутусова враг теперь знает где находится Северский Донец
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16.06.2022 13:47 Відповісти
 
 