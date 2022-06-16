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Северодонецк (601) Бутусов Юрий (3908)

Логистика с Северодонецком усложнена. Украинские воины сохраняют управляемость, используют все возможные средства, чтобы бить оккупантов, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бутусов,сєверодонецьк

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, находясь в Северодонецке, обнародовал текущую оперативную информацию о ситуации в городе.

Об этом он написал в фейсбуке.

Бутусов отметил: "Нахожусь в Северодонецке. Сообщение и логистика после уничтожения мостов сильно усложнены. Места переправ противник обстреливает.

Логистика и коммуникации стали значимой проблемой. Мне, например, из-за определенных обстоятельств пришлось плыть через Северский Донец с полной выкладкой и рюкзаком за плечами, и это не совсем удобно. Снабжение нужно немедленно улучшать.

Враг постоянно производит обстрелы артиллерией и авиацией, российские беспилотники над нами.

Чтобы держаться в таких условиях, нужно поставка и соответствующая организация".

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Бутусов продолжил: "Вдохновляет при этом главное. То, как воюют в Северодонецке украинские воины, далеко выходит за рамки представлений о служебных обязанностях, боеспособности, преданности и смелости.

Те, кто плохо подготовлен и организован, те, кто подвергается страху, давно отошли. Но позиции держит значительное количество украинских воинов, несмотря на все сохраняющих высокую боеспособность. Каждый говорит о критических моментах, но все это не отчаяние, а желание лучше делать боевую работу.

Сохраняемая управляемость, бойцы и командиры используют все возможные средства, чтобы бить оккупантов. Они не дают себя окружить, но пытаются отвечать ударом на удар, несмотря на невыгодное соотношение сил. Ежедневный подвиг становится обычной работой наших бойцов.

При наличии достаточных средств здесь есть возможности для активных действий. Наши не прячутся, а ведут активный поиск противника и ежедневно наносят россиянам значительные потери.

Но контрбатарейная борьба, логистика и противовоздушная оборона нуждаются в усилении".

Также читайте: Россияне контролируют большую часть Северодонецка. Бойцы на "Азоте" сковывают войска РФ, - разведка Великобритании

"О гражданских на заводе "Азот". На заводе "Азот" остаются жить 520 гражданских лиц. Уходить оттуда по определенным причинам они не хотят. Кто-то ждет конца боев чтобы вернуться в город, кто-то боится куда-то идти и не в силах.

Большая честь стоять бок о бок с нашими воинами, выдающимися гражданами, буду писать с ними интервью, это важно видеть и чувствовать, быть свидетелем большой исторической борьбы", - резюмировал главный редактор Цензор.НЕТ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+45
Хай вас там Бог береже. Тримайтеся наші герої. Слава Україні та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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16.06.2022 01:47
+42
Юра, спасибо за работу.
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16.06.2022 01:48
+38
всім жити - і в ноги уклін...
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16.06.2022 01:47
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всім жити - і в ноги уклін...
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16.06.2022 01:47 Ответить
Хай вас там Бог береже. Тримайтеся наші герої. Слава Україні та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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16.06.2022 01:47 Ответить
Юра, спасибо за работу.
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16.06.2022 01:48 Ответить
знов доведуть до евакуації в плєн. поки залужний перевірятиме на наявність бронежилєти
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16.06.2022 05:31 Ответить
Меняю один HIMARS на Ермака со скидкой.
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16.06.2022 01:57 Ответить
та будьласочка, у нас єрмаків багацько, можемо навіть задурно віддати, тільки навіщо вони пану?
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16.06.2022 02:24 Ответить
Складається враження, що ОПа негласно вже здала Сєвєродонецьк. Мовляв: "Обороняли, як могли".
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16.06.2022 06:48 Ответить
Надлюди не з коміксів, Надлюди з нашої передової - справжні Герої! Слава воїнам! Слава Україні!
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16.06.2022 02:09 Ответить
В Северодонецке остались лучшие из лучших. Но без нормального снабжения воевать нельзя...
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16.06.2022 02:09 Ответить
Юрію, дякуємо за репортажі з передової, за інтерв"ю зі звичайними героями війни. Героям Слава!
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16.06.2022 02:14 Ответить
Видимо Безмозгла доруководилась
Не хватало ещё очередного окружения типа Азовстали . И
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16.06.2022 02:15 Ответить
Безмозглу туди направили, щоб регулярно "стучала" в Київ Така собі "комісарша" ХХІ століття"
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16.06.2022 05:15 Ответить
Бутусов ось хто викликає повагу !
А оці усі трусливі Люсі дристовіч-************ "нарциси" тільки огиду!
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16.06.2022 02:25 Ответить
Та вже б відвели їх звідти.
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16.06.2022 02:41 Ответить
Щось то все нагадує Маріуполь...не здається? Север такий самий стратегічний?
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16.06.2022 04:55 Ответить
От Мариуполя до ближайших украинских позиций было больше 100 км. От Северодонецка до полностью подконтрольного Украине Лисичанска - несколько десятков метров Северского Донца.
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16.06.2022 08:27 Ответить
Молюсь за вас! Хай вас Бог береже!
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16.06.2022 05:13 Ответить
Юра , это реально круто работать в таких условиях.
I хлопцi зi Збройних Сил , i журналiсти , тi хто там поруч з хлопцям , ви реально крутi люди.
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16.06.2022 05:26 Ответить
ми не знали що ми можемо, а що ні.
ми ще півроку тому не знали, шо ми вміємо воювати,
але ось день настав і горять берези....
а десь розквітає сакура..
-----.
... незвістний японьский автор
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16.06.2022 05:41 Ответить
Вкусно и точка
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16.06.2022 06:30 Ответить
Юрию респект, но не надо так часто рисковать собой. После победы в войне нам вместе предстоит шоблу гнать (ту, по чьей вине победа достанется такой большой кровью).
По Северодонецку 1 вопрос: если Параша дожмёт, то как эвакуировать через речку остатки гарнизона (даже без "полной выкладки"), если все мосты разрушены, а все переправы простреливаются и будут простреливаться сильнее по мере ослабления обороны "Азота"? За мирняк писать не буду- там половина как минимум Куйла ждёт.
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16.06.2022 06:52 Ответить
Вірив би в Бога, молився б за оборонців Сіверодонецька, щоб з ними не сталось те, що ЗЕлені зробили з захисниками Маріуполя.
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16.06.2022 07:36 Ответить
Господи, только не ещё один Мариуполь!!
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16.06.2022 07:41 Ответить
"...там половина как минимум Куйла ждёт."
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З інтерв*ю Дениса Попова, захисника Сіверодонецька, зараз в госпіталі.

"ЯКЩО НЕ СТО, ТО ДЕВ'ЯНОСТО ВІДСОТКІВ ХЕРСОНЦІВ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ"

- Ви в нашій розмові згадали, що родом з Херсону, який сьогодні під окупацією. Ви підтримуєте зв'язок з місцевими? Як вони там?

- Сто відсотків моїх близьких, друзів та знайомих з Херсону проукраїнські. Навіть ті, хто до 24 лютого мав таку собі посередню позицію.

До речі, хотів зауважити, що на Донбасі саме настрої місцевого населення, яке там залишилося, суттєво впливають на перебіг бойових дій і ускладнюють нам контраступ. От у Київській області ми розуміли: будь-якийсь місцевий - це наш інформатор, провідник та помічник. На Луганщині ситуація протилежна: будь-який місцевий - їхній. Це ускладнює ситуацію. Але йдеться тільки про невелику частину Донбасу. Контрнаступ і звільнення Херсонщини буде набагато легшим саме через цей чинник. Якщо не сто, то дев'яносто відсотків херсонців підтримують Україну, що відіграє величезну роль. Джерело: https://censor.net/ua/r3347795
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16.06.2022 07:42 Ответить
На Харьковщине ВСУ ликвидированы полковник и генерал рабZeянской армии...
Слава Героям !!!
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16.06.2022 08:50 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.06.2022 09:37 Ответить
Пане Юрію, тримайтеся!
Наші вояки, і ви так само, своєю хоробрістю та витрівалістю робите новітню історію захисту України неймовірною!
Слава Україні! Слава воякам ЗСУ!!!
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16.06.2022 11:19 Ответить
Сумую, плачу....
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16.06.2022 12:34 Ответить
Бездумная обратится теперь в СБУ так как из-за материала Бутусова враг теперь знает где находится Северский Донец
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16.06.2022 13:47 Ответить
 
 