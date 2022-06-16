Логистика с Северодонецком усложнена. Украинские воины сохраняют управляемость, используют все возможные средства, чтобы бить оккупантов, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, находясь в Северодонецке, обнародовал текущую оперативную информацию о ситуации в городе.
Об этом он написал в фейсбуке.
Бутусов отметил: "Нахожусь в Северодонецке. Сообщение и логистика после уничтожения мостов сильно усложнены. Места переправ противник обстреливает.
Логистика и коммуникации стали значимой проблемой. Мне, например, из-за определенных обстоятельств пришлось плыть через Северский Донец с полной выкладкой и рюкзаком за плечами, и это не совсем удобно. Снабжение нужно немедленно улучшать.
Враг постоянно производит обстрелы артиллерией и авиацией, российские беспилотники над нами.
Чтобы держаться в таких условиях, нужно поставка и соответствующая организация".
Бутусов продолжил: "Вдохновляет при этом главное. То, как воюют в Северодонецке украинские воины, далеко выходит за рамки представлений о служебных обязанностях, боеспособности, преданности и смелости.
Те, кто плохо подготовлен и организован, те, кто подвергается страху, давно отошли. Но позиции держит значительное количество украинских воинов, несмотря на все сохраняющих высокую боеспособность. Каждый говорит о критических моментах, но все это не отчаяние, а желание лучше делать боевую работу.
Сохраняемая управляемость, бойцы и командиры используют все возможные средства, чтобы бить оккупантов. Они не дают себя окружить, но пытаются отвечать ударом на удар, несмотря на невыгодное соотношение сил. Ежедневный подвиг становится обычной работой наших бойцов.
При наличии достаточных средств здесь есть возможности для активных действий. Наши не прячутся, а ведут активный поиск противника и ежедневно наносят россиянам значительные потери.
Но контрбатарейная борьба, логистика и противовоздушная оборона нуждаются в усилении".
"О гражданских на заводе "Азот". На заводе "Азот" остаются жить 520 гражданских лиц. Уходить оттуда по определенным причинам они не хотят. Кто-то ждет конца боев чтобы вернуться в город, кто-то боится куда-то идти и не в силах.
Большая честь стоять бок о бок с нашими воинами, выдающимися гражданами, буду писать с ними интервью, это важно видеть и чувствовать, быть свидетелем большой исторической борьбы", - резюмировал главный редактор Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
Не хватало ещё очередного окружения типа Азовстали . И
А оці усі трусливі Люсі дристовіч-************ "нарциси" тільки огиду!
I хлопцi зi Збройних Сил , i журналiсти , тi хто там поруч з хлопцям , ви реально крутi люди.
ми ще півроку тому не знали, шо ми вміємо воювати,
але ось день настав і горять берези....
а десь розквітає сакура..
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... незвістний японьский автор
По Северодонецку 1 вопрос: если Параша дожмёт, то как эвакуировать через речку остатки гарнизона (даже без "полной выкладки"), если все мосты разрушены, а все переправы простреливаются и будут простреливаться сильнее по мере ослабления обороны "Азота"? За мирняк писать не буду- там половина как минимум Куйла ждёт.
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З інтерв*ю Дениса Попова, захисника Сіверодонецька, зараз в госпіталі.
"ЯКЩО НЕ СТО, ТО ДЕВ'ЯНОСТО ВІДСОТКІВ ХЕРСОНЦІВ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ"
- Ви в нашій розмові згадали, що родом з Херсону, який сьогодні під окупацією. Ви підтримуєте зв'язок з місцевими? Як вони там?
- Сто відсотків моїх близьких, друзів та знайомих з Херсону проукраїнські. Навіть ті, хто до 24 лютого мав таку собі посередню позицію.
До речі, хотів зауважити, що на Донбасі саме настрої місцевого населення, яке там залишилося, суттєво впливають на перебіг бойових дій і ускладнюють нам контраступ. От у Київській області ми розуміли: будь-якийсь місцевий - це наш інформатор, провідник та помічник. На Луганщині ситуація протилежна: будь-який місцевий - їхній. Це ускладнює ситуацію. Але йдеться тільки про невелику частину Донбасу. Контрнаступ і звільнення Херсонщини буде набагато легшим саме через цей чинник. Якщо не сто, то дев'яносто відсотків херсонців підтримують Україну, що відіграє величезну роль. Джерело: https://censor.net/ua/r3347795
Слава Героям !!!
Наші вояки, і ви так само, своєю хоробрістю та витрівалістю робите новітню історію захисту України неймовірною!
Слава Україні! Слава воякам ЗСУ!!!