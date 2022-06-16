Логистика с Северодонецком усложнена. Украинские воины сохраняют управляемость, используют все возможные средства, чтобы бить оккупантов, - Бутусов

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, находясь в Северодонецке, обнародовал текущую оперативную информацию о ситуации в городе.

Об этом он написал в фейсбуке.

Бутусов отметил: "Нахожусь в Северодонецке. Сообщение и логистика после уничтожения мостов сильно усложнены. Места переправ противник обстреливает.

Логистика и коммуникации стали значимой проблемой. Мне, например, из-за определенных обстоятельств пришлось плыть через Северский Донец с полной выкладкой и рюкзаком за плечами, и это не совсем удобно. Снабжение нужно немедленно улучшать.

Враг постоянно производит обстрелы артиллерией и авиацией, российские беспилотники над нами.

Чтобы держаться в таких условиях, нужно поставка и соответствующая организация".

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Бутусов продолжил: "Вдохновляет при этом главное. То, как воюют в Северодонецке украинские воины, далеко выходит за рамки представлений о служебных обязанностях, боеспособности, преданности и смелости.

Те, кто плохо подготовлен и организован, те, кто подвергается страху, давно отошли. Но позиции держит значительное количество украинских воинов, несмотря на все сохраняющих высокую боеспособность. Каждый говорит о критических моментах, но все это не отчаяние, а желание лучше делать боевую работу.

Сохраняемая управляемость, бойцы и командиры используют все возможные средства, чтобы бить оккупантов. Они не дают себя окружить, но пытаются отвечать ударом на удар, несмотря на невыгодное соотношение сил. Ежедневный подвиг становится обычной работой наших бойцов.

При наличии достаточных средств здесь есть возможности для активных действий. Наши не прячутся, а ведут активный поиск противника и ежедневно наносят россиянам значительные потери.

Но контрбатарейная борьба, логистика и противовоздушная оборона нуждаются в усилении".

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"О гражданских на заводе "Азот". На заводе "Азот" остаются жить 520 гражданских лиц. Уходить оттуда по определенным причинам они не хотят. Кто-то ждет конца боев чтобы вернуться в город, кто-то боится куда-то идти и не в силах.

Большая честь стоять бок о бок с нашими воинами, выдающимися гражданами, буду писать с ними интервью, это важно видеть и чувствовать, быть свидетелем большой исторической борьбы", - резюмировал главный редактор Цензор.НЕТ.