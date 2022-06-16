До 1000 захисників України гинуть та зазнають поранень на фронті щодня, в середньому загиблих - 200-500, - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Втрати України на фронті значно зросли за останні 2 тижні й тепер становлять в середньому 200-500 людей загиблими щодня. Число загиблих та поранених може доходити до 1000 на день.
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" та глава делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Аxios.
Він також зазначив, що Україна мобілізувала мільйон людей і може мобілізувати ще два мільйони. Тож вона має можливість продовжувати битися на Донбасі, але потребує озброєння.
"У нас є люди, навчені атакувати та контратакувати, але для цього потрібна зброя", - сказав Арахамія.
40 мільярдів доларів, які США виділили на допомогу Україні, за його словами, дуже повільно перетворюються на фактичні поставки зброї. А країни Європи починають фокусуватися на поповненні власних запасів зброї, а не на озброєнні України, додав Арахамія.
Окремо він наголосив, що уряд Німеччини дуже повільно затверджує експортні ліцензії на озброєння України, можливо через "внутрішній страх" перед РФ.
Будь ласка, зачекайте...
А що особливо тішить - скільки "ласкавих" призвіськ ви разом створили для Арахамії. Окрім відверто лайливих:
Агрохімія
Ара (натяк на папугу)
Ара хам
Арахімія
Арахнідія
Арахнофілія
Арахнофобія
Ахламідія
Ахламонія...
Блискуче! Нас не переможе ані зовнішній, ані внутрішній ворог! Так тримати!
І що цікаво, перед відїздом каганщик Подоляк озвучив цифри допомоги.В Рамштайні виявилось брешуть -нічого і нікому вони не говорили, тільки в Твіттері.
Крім всього що АХ напиз...... є один позитивний момент - визнав, що каганщики Єрмаковські засцяли продовжувати переговори з рузге, бо відчули пятим елементом страх. за свої нікчемні шкури. Значний вклад в цю благородну справу є і Цензора.
Если врёт, так сказать, запуская дезу, то кто же это делает вот так, открыто.
А если говорит правду, то он выбрал явно не то время.
Так что убитых и раненых ВСУ примерно полмиллиона.