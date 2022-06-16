До 1000 захисників України гинуть та зазнають поранень на фронті щодня, в середньому загиблих - 200-500, - Арахамія

Втрати України на фронті значно зросли за останні 2 тижні й тепер становлять в середньому 200-500 людей загиблими щодня. Число загиблих та поранених може доходити до 1000 на день.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" та глава делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Аxios.

Він також зазначив, що Україна мобілізувала мільйон людей і може мобілізувати ще два мільйони. Тож вона має можливість продовжувати битися на Донбасі, але потребує озброєння.

"У нас є люди, навчені атакувати та контратакувати, але для цього потрібна зброя", - сказав Арахамія.

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40 мільярдів доларів, які США виділили на допомогу Україні, за його словами, дуже повільно перетворюються на фактичні поставки зброї. А країни Європи починають фокусуватися на поповненні власних запасів зброї, а не на озброєнні України, додав Арахамія.

Окремо він наголосив, що уряд Німеччини дуже повільно затверджує експортні ліцензії на озброєння України, можливо через "внутрішній страх" перед РФ.