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війна (56389) втрати (3819) Арахамія (1000)

До 1000 захисників України гинуть та зазнають поранень на фронті щодня, в середньому загиблих - 200-500, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Втрати України на фронті значно зросли за останні 2 тижні й тепер становлять в середньому 200-500 людей загиблими щодня. Число загиблих та поранених може доходити до 1000 на день.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" та глава делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Аxios.

Він також зазначив, що Україна мобілізувала мільйон людей і може мобілізувати ще два мільйони. Тож вона має можливість продовжувати битися на Донбасі, але потребує озброєння.

"У нас є люди, навчені атакувати та контратакувати, але для цього потрібна зброя", - сказав Арахамія.

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40 мільярдів доларів, які США виділили на допомогу Україні, за його словами, дуже повільно перетворюються на фактичні поставки зброї. А країни Європи починають фокусуватися на поповненні власних запасів зброї, а не на озброєнні України, додав Арахамія.

Окремо він наголосив, що уряд Німеччини дуже повільно затверджує експортні ліцензії на озброєння України, можливо через "внутрішній страх" перед РФ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+174
Зелені підори підводять людей до перемовин
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16.06.2022 08:41
+157
чучело прокитайско-коломойское вылезло
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16.06.2022 08:41
+126
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16.06.2022 08:44
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Арахноидальный узколобый Зе-шобловец. Нет таких слов презрения, чтоб выразить своё отвращение к нему и этой кодле!
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16.06.2022 23:36 Відповісти
Друзі, ви неймовірні! Така міцна відсіч відвертій брехні!
А що особливо тішить - скільки "ласкавих" призвіськ ви разом створили для Арахамії. Окрім відверто лайливих:
Агрохімія
Ара (натяк на папугу)
Ара хам
Арахімія
Арахнідія
Арахнофілія
Арахнофобія
Ахламідія
Ахламонія...
Блискуче! Нас не переможе ані зовнішній, ані внутрішній ворог! Так тримати!
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17.06.2022 04:15 Відповісти
Нахера постити тут зелену брехливу хламідія?
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17.06.2022 04:43 Відповісти
Когда же эта команда будет отвечать за собственные слова? Сплошные долбоебы и коррупционеры. Их нужно гнать чем быстрее тем лучше для страны, пока они не не продали Украину. Им все равно чем торговать. У них нет поинципов а только неуемное желание пополнить свои карманы
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17.06.2022 04:58 Відповісти
У него то Абрамович спасает 400 тыс. украинцев, то 1000 гибнет в день. Проблемы с головой. Умеет же Вова кадры подбирать.
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17.06.2022 07:15 Відповісти
сайт Ак, де був АХ (скорочено від Ах ти Х..., або Агрохімія) відпочкувався від Політеко у 2016 році, керувальник від Блумберга, новинатор з Політеки. Брали бабло від Трампа, однак прийшлось повернути. Журналюги принципові -плати, говориш. Оформлення як в УП. А чого АХ поліз в ефір саме в Америці. Цей прохвост є керівником парламентаріїв України у США по допомозі.
І що цікаво, перед відїздом каганщик Подоляк озвучив цифри допомоги.В Рамштайні виявилось брешуть -нічого і нікому вони не говорили, тільки в Твіттері.
Крім всього що АХ напиз...... є один позитивний момент - визнав, що каганщики Єрмаковські засцяли продовжувати переговори з рузге, бо відчули пятим елементом страх. за свої нікчемні шкури. Значний вклад в цю благородну справу є і Цензора.
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17.06.2022 07:33 Відповісти
Самое интересное, что он либо врёт, либо говорит правду.
Если врёт, так сказать, запуская дезу, то кто же это делает вот так, открыто.
А если говорит правду, то он выбрал явно не то время.
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17.06.2022 08:21 Відповісти
Оценка от Арахамии про потери ВСУ 1 тыс. в день убитыми только на Донбассе скорее всего занижена в 3-5 раз. По его же словам мобилизованы 1 млн украинцев, даже если всего 50% постановлены на фронт - это 500 тыс., плюс примерно 350 тыс. было на начало войны. Но где все эти 850 тыс. героев? Скорее всего выбиты на две трети и на фронте примерно всё также 300-350 тыс. способных воевать. Поэтому и контратаки не удаются.
Так что убитых и раненых ВСУ примерно полмиллиона.
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18.06.2022 13:47 Відповісти
И чем ты отличаешься от Агрохимии? Тот же недостаток ума и степень идиотизма...
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20.06.2022 07:48 Відповісти
Ото ,курва,мотиватор.Звідки воно взагалі вилізло?За я кі заслуги ?Може якось довіру заслужив?Хтось до війни чув про цей вєщальник?
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23.06.2022 00:14 Відповісти
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