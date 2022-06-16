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В російській зброї знайшли підсанкційну американську електроніку. США розпочали розслідування, - WP

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

танк,ворог,враг

В російських радарних системах, дронах, танках, наземному обладнанні та прибережних кораблях знайшли американські чипи та компоненти. Деякі з них "свіжі" - виготовлені в 2020 році, коли постачати їх РФ було заборонено через санкції.

Про це пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Федеральне бюро розслідувань США почало допитувати американські технологічні компанії щодо того, як їхні комп’ютерні чіпи опинилися в російському військовому обладнанні, вилученому в Україні.

За даними журналістів, агенти Міністерства торгівлі, які забезпечують контроль за експортом, проводять розслідування разом з ФБР. Вони відвідують компанії, щоб запитати про західні чіпи та компоненти, знайдені в російських радарних системах, дронах, танках, наземному обладнанні та прибережних кораблях.

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"Наша мета - насправді спробувати відстежити це аж до американського постачальника, щоб визначити, як він потрапив у цю систему озброєння. Те, що чип компанії знайдений у системі зброї, не означає, що ми почали розслідування щодо цієї компанії. Ми розпочали розслідування щодо того, як чіп цієї компанії потрапив у цю систему", - пояснив один із представників Міністерства торгівлі.

Зазначається, що слідчі з різних країн виявили західну електроніку в російській зброї, знайденій в Україні. Багато з цих компонентів, схоже, були виготовлені багато років тому - до того, як США посилили експортні обмеження. Однак, за даними дослідницької групи Conflict Armament Research, інші були виготовлені лише в 2020 році, вже після того, як Росія окупувала український Крим та Донбас.

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Серед питань, які ставлять федеральні агенти: чи продавали технологічні компанії свою продукцію певному списку компаній, включаючи посередників, які могли бути залучені в ланцюжок поставок, розповів адвокат, який представляє одну з компаній.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
всех граждан рф депортировать. Тогда чипы перестанут пересекать границы в чемоданах.
"электронный" туризм у кацапов - выгодное дело, главное - правильных людей найти.
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16.06.2022 12:12
+6
Як компанії зі Швейцарії, Італії та Німеччини допомагають РФ виробляти зброю в обхід санкцій
https://informnapalm.org/ua/yak-kompanii-zi-shveitsarii-italii-ta-nim/
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16.06.2022 12:22
+5
А не хрен было глобализацию устраивать и переносить производство в Китай и Индию. Там не только чипы, там половина made in SUA производится, так что ничего удивительного. Штаты сами себе создали головную боль и сильного врага
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16.06.2022 13:01
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всех граждан рф депортировать. Тогда чипы перестанут пересекать границы в чемоданах.
"электронный" туризм у кацапов - выгодное дело, главное - правильных людей найти.
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16.06.2022 12:12 Відповісти
Цей туризм процвітав при СССРі(ним займались дипломати)
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16.06.2022 14:51 Відповісти
так и сейчас эта схема работает: покупка резидентом ->продажа кацапу ->посещение "дома дружбы" ->посольство кацапии.
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17.06.2022 00:00 Відповісти
Як компанії зі Швейцарії, Італії та Німеччини допомагають РФ виробляти зброю в обхід санкцій
https://informnapalm.org/ua/yak-kompanii-zi-shveitsarii-italii-ta-nim/
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16.06.2022 12:22 Відповісти
Зелені перепродували, що тут шукати...
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16.06.2022 12:25 Відповісти
Схеми здатні подолати будь які санкції, а якщо там проросійська людина або етнічний росіянин , то великих проблем попадання електроніки в ******** не виникне
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16.06.2022 12:29 Відповісти
Китайские выродки перепродавали.100%
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16.06.2022 12:38 Відповісти
та ясен пень,без узкоглазых не обошлось
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16.06.2022 12:56 Відповісти
А не хрен было глобализацию устраивать и переносить производство в Китай и Индию. Там не только чипы, там половина made in SUA производится, так что ничего удивительного. Штаты сами себе создали головную боль и сильного врага
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16.06.2022 13:01 Відповісти
Китайські чіпи гівно, Тайвань інша справа.
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16.06.2022 13:18 Відповісти
Для вооружений США использует почти исключительно произведённое в США
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16.06.2022 13:58 Відповісти
Припоминаю в фильме "марсианин" сцену, где Мэтт Деймон разбирает старый американский зонд, чтобы вытащить нужную ему плату. И опаньки - сделана в Китае)
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16.06.2022 14:05 Відповісти
Они могут купить все это через любую страну. Не надо искать зрады там где ее нет.
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16.06.2022 13:42 Відповісти
В Европе зарегистрированы на подставных лиц тысячи фирм-прокладок, закупающих все нужное для расеи, в т.я. и для обхода санкций. Запад стыдливо делает вид, что ничего этого не сидит.
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16.06.2022 14:00 Відповісти
Всього то треба відмінити росіян і ніхто не буде порушувати санкції та красти технології щоб вбивати українців.
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16.06.2022 13:49 Відповісти
ФБР делает вид, что не знает, как сотрудники российских авиакомпаний вывозили тонны радиокомпонентов и микросхем рейсами на расею; как дипломатической почтой вывозились целые компоненты и сборочные единицы самых передовых вооружений; как через местных контрабандистов шло добытое сотрудниками росразаедки на Кубу, а оттуда спецрейсом на расею. А
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16.06.2022 13:57 Відповісти
В совєцькі часи агенти ГРУ скуповували на заході іграшки з електронікою яку потім ставили на ракети.
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16.06.2022 15:16 Відповісти
 
 