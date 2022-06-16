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Харківського адвоката судитимуть за передачу російському військовому відомостей про ЗСУ, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прокуратура

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до Київського райсуду міста обвинувальний акт щодо адвоката, який передавав своєму знайомому, який служить у ЗС РФ, відомостей про військову техніку ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"16 березня 2022 року адвокат, який їхав своєю машиною Слобідським районом Харкова, побачив військову техніку ЗСУ та почав її фотографувати. Ця інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міноборони України та іншими уповноваженими органами. Приїхавши додому, обвинувачений відправив фото та інформацію своєму знайомому, який служить у лавах ЗС РФ", - повідомляється у інформації.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому інкримінується ч.2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Як повідомили кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна у пресслужбі Харківської облпрокуратури, справу розглядатимуть у закритому режимі.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
Теперь чудо-адвокат не сможет защищать рашистских орков.
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16.06.2022 19:43
+2
у закритому режимі - его нужно долго пиз...ть ногами
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16.06.2022 20:09
+2
щось мені підказує, що в колонії він отримає роз"яснення як не можна продавати Батьківщину
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16.06.2022 21:10
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Чергова мерзенна гнида...
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16.06.2022 19:40 Відповісти
у закритому режимі - его нужно долго пиз...ть ногами
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16.06.2022 20:09 Відповісти
дайте вгадаю! довбане ********?)
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16.06.2022 19:41 Відповісти
Теперь чудо-адвокат не сможет защищать рашистских орков.
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16.06.2022 19:43 Відповісти
Прилюдно повесить по законам военного времени, чтобы другим неповадно было..
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16.06.2022 19:55 Відповісти
Чому бездіють закони військового стану?
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16.06.2022 19:55 Відповісти
Назвеш ці "закони"? Просто цікаво - що це таке?
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16.06.2022 21:12 Відповісти
На бутылку ********
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16.06.2022 19:58 Відповісти
Ха. Судьи дадут условно, а прокурватура и наградить своего может.
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16.06.2022 20:06 Відповісти
Измена Родине от 5 до 8??? Это шо за законы такие???
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16.06.2022 20:13 Відповісти
Хороший адвокат, як Медведчук для Стуса. Відмінна нандедатура на голову САП при сьогоднішній владі.
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16.06.2022 20:28 Відповісти
Ярко всё: и то что адвокат, и то что харьковский ...
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16.06.2022 20:43 Відповісти
щось мені підказує, що в колонії він отримає роз"яснення як не можна продавати Батьківщину
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16.06.2022 21:10 Відповісти
 
 