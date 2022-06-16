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Росія не вторгалася в Україну, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лавров

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не нападала на Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

"Ви знаєте, ми не вторгалися в Україну. Ми оголосили спеціальну військову операцію, коли у нас уже не залишилося жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну до НАТО", - заявив Лавров.

Також дивіться: "У вас все время болит голова о том, где и чего своровать и думаете, что все так поступают?", - Лавров про вивезення українського зерна з окупованих територій. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+141
Якеж воно кончене...
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16.06.2022 20:28
+106
"Дебіл, лядь"
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16.06.2022 20:30
+70
Росія не вторгалася в Україну, - Лавров
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коняка це вже навіть не смішно.
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16.06.2022 20:28
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Вони там реально умалішенньіє і живуть у придуманому самими задзеркаллі.
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17.06.2022 09:05 Відповісти
ну да, а якби напали, тоді точно Київ за два дні...
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17.06.2022 09:56 Відповісти
Я вже казав разів 20 - У майбутньому рфію будуть вивчати як приклад масової шизофренії. Схоже ще й як приклад небаченого цинізму.
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17.06.2022 10:00 Відповісти
І тому ви напали на Україну, а не на НАТО? Щоб пояснити НАТО?
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17.06.2022 11:28 Відповісти
лживая,циничная проблядь,сдохни мразь!
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17.06.2022 13:54 Відповісти
Як казав Лесь Подерев'янський: "Каменний довбойоб"
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17.06.2022 22:26 Відповісти
Я там в книзі - чорне -це біле, війна - це мир? Ну тоді можно і таке - рускія не люді, іх нет, а свінособак, шо знаходять в Україні і по світу - на корм домашнім тваринкам....
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25.07.2022 09:44 Відповісти
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