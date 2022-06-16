Росія не вторгалася в Україну, - Лавров

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не нападала на Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

"Ви знаєте, ми не вторгалися в Україну. Ми оголосили спеціальну військову операцію, коли у нас уже не залишилося жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну до НАТО", - заявив Лавров.

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