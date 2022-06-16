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Росія не вторгалася в Україну, - Лавров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не нападала на Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
"Ви знаєте, ми не вторгалися в Україну. Ми оголосили спеціальну військову операцію, коли у нас уже не залишилося жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну до НАТО", - заявив Лавров.
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Olga Boggart ee51475d
показати весь коментар17.06.2022 09:05 Відповісти Мені подобається 1
Dastin
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коняка це вже навіть не смішно.