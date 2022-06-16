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Россия не вторгалась в Украину, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось ни одного способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО", - заявил Лавров.

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Топ комментарии
+141
Якеж воно кончене...
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16.06.2022 20:28
+106
"Дебіл, лядь"
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16.06.2022 20:30
+70
Росія не вторгалася в Україну, - Лавров
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коняка це вже навіть не смішно.
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16.06.2022 20:28
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Вони там реально умалішенньіє і живуть у придуманому самими задзеркаллі.
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17.06.2022 09:05 Ответить
ну да, а якби напали, тоді точно Київ за два дні...
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17.06.2022 09:56 Ответить
Я вже казав разів 20 - У майбутньому рфію будуть вивчати як приклад масової шизофренії. Схоже ще й як приклад небаченого цинізму.
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17.06.2022 10:00 Ответить
І тому ви напали на Україну, а не на НАТО? Щоб пояснити НАТО?
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17.06.2022 11:28 Ответить
лживая,циничная проблядь,сдохни мразь!
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17.06.2022 13:54 Ответить
Як казав Лесь Подерев'янський: "Каменний довбойоб"
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17.06.2022 22:26 Ответить
Я там в книзі - чорне -це біле, війна - це мир? Ну тоді можно і таке - рускія не люді, іх нет, а свінособак, шо знаходять в Україні і по світу - на корм домашнім тваринкам....
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25.07.2022 09:44 Ответить
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