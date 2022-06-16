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Россия не вторгалась в Украину, - Лавров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось ни одного способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО", - заявил Лавров.
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коняка це вже навіть не смішно.