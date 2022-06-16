Россия не вторгалась в Украину, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось ни одного способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО", - заявил Лавров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Портал в Россию, кремлевская песочница, астрологический прогноз для РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ". ФОТО