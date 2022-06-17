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В Україні заборонили вже десять партій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

союз,сил,лівих

Восьмий апеляційний адміністративний суд, розташований у Львові, 17 червня за позовом Міністерства юстиції України заборонив діяльність політичної партії "Союз лівих сил".

Партія "Союз лівих сил" створена 14 років тому, її керівником є Максим Гольдарб, нагадує Цензор.НЕТ із посиланням на Наші гроші.

Як повідомив представник "Опори" Тарас Радь, колегія суддів дала згоду на право присутності журналістів на засіданні, проте без права відеофіксації. На засіданні традиційно були відсутні представники партії. Водночас "Союз лівих сил" надіслав відповідь із незгодою із звинуваченням Мін’юсту, безпідставність звинувачень і просив суд відхилити позовні вимоги Мін’юсту.

Видання зазначає, що 18 лютого 2022 року Гольдарб звернувся через посольства США та Великобританії до керівництва цих країн з вимогою відшкодувати заподіяну нашій економіці шкоду через інспіровану ними військову паніку, яка нібито спричинила економічні збитки для України в розмірі $6,5 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В апеляційному суді Львова розглядають 16 процесів щодо заборони проросійських партій, - Малюська

Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки, яким на час війни призупиняється діяльність низки політичних партій.

14 травня президент підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій". Документ розширює перелік підстав для заборони політичної партії через суд. Наприклад, відповідними підставами є виправдовування, визнання правомірним або заперечення збройної агресії проти України. Передбачається, що в разі заборони судом політичної сили її майно, кошти та інші активи переходять у власність держави.

Наразі загалом вже є деcять партій, діяльність яких заборонив Восьмий апеляційний адміністративний суд. Так, 8 червня суд заборонив діяльність "Опозиційного блоку", 13 червня - "Соціалісти" і "Справедливості та розвитку", 14 червня - "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", 15 червня - "Соціалістична партія України", 16 червня - "Ліва опозиція", "Партія Шарія". Рішення ще можуть бути оскаржені у Верховному Суді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд заборонив партію "Опозиційний блок". ДОКУМЕНТ

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
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17.06.2022 12:57
+8
Потрібно було у 1991 заборонити компартію, соц.партії та усе лівацтво, зараз би жили у ЄС, були би під ядерною парасолею НАТО. Скільки би людей зберегли...
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17.06.2022 12:49
+8
Обов'язково треба заборонити партію клоунів і чорпопиких мавп, а їх лідора відправити посидіти пожиттєво по статті держзрада
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17.06.2022 12:53
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Потрібно було у 1991 заборонити компартію, соц.партії та усе лівацтво, зараз би жили у ЄС, були би під ядерною парасолею НАТО. Скільки би людей зберегли...
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17.06.2022 12:49 Відповісти
Сказочнік, загугли рейтинг тих партій у 90-ті аби більше не нести хєрні, яку ти несеш.
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17.06.2022 12:51 Відповісти
Так ъх тоді ще стільки не було. Це вже як ***** пройшло до влади на кацапстані почалися хороводи за його бабло та преференції для наших бізЬнЬЄсмЬЄнов, щоб вони мутили воду в Україні.
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17.06.2022 12:57 Відповісти
Компартія тоді була заборонена, але при Кучмі вона відмінила заборону, здається, через Конституційний суд. Для Кучми лідер КПУ Симоненко був зручним суперником у другому турі президентських виборів. Навіть я тоді проголосував за Кучму - аби не комуняки.
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17.06.2022 17:41 Відповісти
Обов'язково треба заборонити партію клоунів і чорпопиких мавп, а їх лідора відправити посидіти пожиттєво по статті держзрада
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17.06.2022 12:53 Відповісти
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17.06.2022 12:57 Відповісти
Угу..А якщо вони дориваються до влади-то страшно.
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17.06.2022 14:06 Відповісти
Не на часі партію ЄС забороняти, нехай хоч бутафорна опозиція буде.
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17.06.2022 14:42 Відповісти
А ти - дієва опозиція? Опозиція чому, здоровому глузду?
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17.06.2022 17:44 Відповісти
Запретить на многие годы все пророссийские партии и движения , плоть до уголовных дел !!Хватит нам восьми лет войны .что бы понять ,что вальшивая псевдо - дерьмократия ни к чему хорошему не приводит!!
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17.06.2022 12:59 Відповісти
Читаю комментарии и диву даюсь с комментаторов. То что страна превращается семимильными шагами отзеркаливание мордора ,это вас не беспокоит, а то, что закрывают партии которые по сути непроходные ,вот це здорово. Останется Зелени и БПП и ОПЗЖ ,выбирайте и будут два вечных гандидата Порошенкои Зеленский голосуйте. Бред. Вы что не видите, что Ермак зачищает ? Вы что не понимаете к чему это приведёт? В ЕС хотите? а ЗАЧЕМ? ЗАРПЛАТЫ в евро? А может нужна система европейская в Украине без ЕС? Британия не спроста же вышла от туда,а нет вы лезете в дерьмо,потом плеваться будете, землю уже отобрали, осталось трусы ещё отдать.
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17.06.2022 13:06 Відповісти
Пардон, но ПНХ.
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17.06.2022 13:56 Відповісти
Комуняко, землю відбирали ви під час колективізації. У незалежній Україні землю повернули селянам, Законом про ринок землі їх зробили ПОВНОПРАВНИМИ власниками.
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17.06.2022 17:48 Відповісти
Чергова помилка журналістів: не Опозиційний блок, а Опозиційна платформа - за життя
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17.06.2022 13:10 Відповісти
надо не партии запрещать (их можно клепать миллион в день) - идеологию нужно запретить!!!
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17.06.2022 13:27 Відповісти
щось мені здається що невдовзі з'явиться десять нових партій в Україні.... члени не від назви партії не міняються
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17.06.2022 13:32 Відповісти
Навіщо така кількість партій взагалі??Немає куди гроші кидати??5-6 партій Достатньо!!
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17.06.2022 13:42 Відповісти
как бы не получилось как с телеканалами - сначала по закрывали зик и другие кремлеботские, мы порадовались, потом закрыли 5, эспрессо.... так могут и с партиями - запрещать рыгов и коммуняк, эт конечно проавильно, но потом могут запретить ЕС, голос, солидарность.... и мы окажемся в северной корее.
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17.06.2022 16:04 Відповісти
В Україні найбільше у світі політичних партій. Простіше ввести люстрацію для усіх без винятку бувших ригів (по факту перебування у партії, від водія в РДА до голови партії), а також тих, хто їх обслуговував (як подоляк юру єнакієвського), із забороною обіймати виборні і призначувані посади, і усе стане на свої місця.
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17.06.2022 17:17 Відповісти
Краще відкрити список незаборонених партій. щоб було видно. які ж партії зараз продовжують свою діяльність.
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17.06.2022 17:22 Відповісти
Не все те краще, що декому здаєтся краще!
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17.06.2022 18:37 Відповісти
 
 