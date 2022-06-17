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В Украине запретили уже десять партий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

союз,сил,лівих

Восьмой апелляционный административный суд, расположенный во Львове, 17 июня по иску Министерства юстиции запретил деятельность политической партии "Союз левых сил".

Партия "Союз левых сил" создана 14 лет назад, ее руководителем является Максим Гольдарб, напоминает Цензор.НЕТ со ссылкой на Наші гроші.

Как сообщил представитель "Опоры" Тарас Радь, коллегия судей дала согласие на право присутствия журналистов на заседании, однако без права видеофиксации. На заседании традиционно отсутствовали представители партии. В то же время "Союз левых сил" направил ответ с несогласием с обвинением Минюста, безосновательность обвинений и просил суд отклонить исковые требования Минюста.

Издание отмечает, что 18 февраля 2022 года Гольдарб обратился через посольства США и Великобритании к руководству этих стран с требованием возместить причиненный нашей экономике ущерб из-за инспирированного ими военной паники, которая якобы нанесла экономический ущерб для Украины в размере $6,5 млрд.

Читайте: Суд запретил пророссийскую "Партию Шария"

Напомним, 20 марта президент Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности, которым на время войны приостанавливается деятельность ряда политических партий.

14 мая президент подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий". Документ расширяет список оснований для запрета политической партии через суд. Например, соответствующими основаниями является оправдание, признание правомерным или отрицание вооруженной агрессии против Украины. Предполагается, что в случае запрета судом политической силы его имущество, денежные средства и другие активы переходят в собственность государства.

В настоящее время уже есть десять партий, деятельность которых запретил Восьмой апелляционный административный суд. Так, 8 июня суд запретил деятельность "Оппозиционного блока", 13 июня – "Социалисты" и "Справедливости и развития", 14 июня – "Наши", "Государство", "Блок Владимира Сальдо", 15 июня – "Социалистическая партия Украины" , 16 июня – "Левая оппозиция", "Партия Шария". Решения еще могут быть обжалованы в Верховном суде.

Также читайте: Суд запретил партию Мураева "Наши", - ЧЕСНО
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Топ комментарии
+9
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17.06.2022 12:57
+8
Потрібно було у 1991 заборонити компартію, соц.партії та усе лівацтво, зараз би жили у ЄС, були би під ядерною парасолею НАТО. Скільки би людей зберегли...
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17.06.2022 12:49
+8
Обов'язково треба заборонити партію клоунів і чорпопиких мавп, а їх лідора відправити посидіти пожиттєво по статті держзрада
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17.06.2022 12:53
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Потрібно було у 1991 заборонити компартію, соц.партії та усе лівацтво, зараз би жили у ЄС, були би під ядерною парасолею НАТО. Скільки би людей зберегли...
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17.06.2022 12:49 Ответить
Сказочнік, загугли рейтинг тих партій у 90-ті аби більше не нести хєрні, яку ти несеш.
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17.06.2022 12:51 Ответить
Так ъх тоді ще стільки не було. Це вже як ***** пройшло до влади на кацапстані почалися хороводи за його бабло та преференції для наших бізЬнЬЄсмЬЄнов, щоб вони мутили воду в Україні.
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17.06.2022 12:57 Ответить
Компартія тоді була заборонена, але при Кучмі вона відмінила заборону, здається, через Конституційний суд. Для Кучми лідер КПУ Симоненко був зручним суперником у другому турі президентських виборів. Навіть я тоді проголосував за Кучму - аби не комуняки.
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17.06.2022 17:41 Ответить
Обов'язково треба заборонити партію клоунів і чорпопиких мавп, а їх лідора відправити посидіти пожиттєво по статті держзрада
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17.06.2022 12:53 Ответить
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17.06.2022 12:57 Ответить
Угу..А якщо вони дориваються до влади-то страшно.
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17.06.2022 14:06 Ответить
Не на часі партію ЄС забороняти, нехай хоч бутафорна опозиція буде.
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17.06.2022 14:42 Ответить
А ти - дієва опозиція? Опозиція чому, здоровому глузду?
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17.06.2022 17:44 Ответить
Запретить на многие годы все пророссийские партии и движения , плоть до уголовных дел !!Хватит нам восьми лет войны .что бы понять ,что вальшивая псевдо - дерьмократия ни к чему хорошему не приводит!!
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17.06.2022 12:59 Ответить
Читаю комментарии и диву даюсь с комментаторов. То что страна превращается семимильными шагами отзеркаливание мордора ,это вас не беспокоит, а то, что закрывают партии которые по сути непроходные ,вот це здорово. Останется Зелени и БПП и ОПЗЖ ,выбирайте и будут два вечных гандидата Порошенкои Зеленский голосуйте. Бред. Вы что не видите, что Ермак зачищает ? Вы что не понимаете к чему это приведёт? В ЕС хотите? а ЗАЧЕМ? ЗАРПЛАТЫ в евро? А может нужна система европейская в Украине без ЕС? Британия не спроста же вышла от туда,а нет вы лезете в дерьмо,потом плеваться будете, землю уже отобрали, осталось трусы ещё отдать.
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17.06.2022 13:06 Ответить
Пардон, но ПНХ.
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17.06.2022 13:56 Ответить
Комуняко, землю відбирали ви під час колективізації. У незалежній Україні землю повернули селянам, Законом про ринок землі їх зробили ПОВНОПРАВНИМИ власниками.
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17.06.2022 17:48 Ответить
Чергова помилка журналістів: не Опозиційний блок, а Опозиційна платформа - за життя
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17.06.2022 13:10 Ответить
надо не партии запрещать (их можно клепать миллион в день) - идеологию нужно запретить!!!
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17.06.2022 13:27 Ответить
щось мені здається що невдовзі з'явиться десять нових партій в Україні.... члени не від назви партії не міняються
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17.06.2022 13:32 Ответить
Навіщо така кількість партій взагалі??Немає куди гроші кидати??5-6 партій Достатньо!!
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17.06.2022 13:42 Ответить
как бы не получилось как с телеканалами - сначала по закрывали зик и другие кремлеботские, мы порадовались, потом закрыли 5, эспрессо.... так могут и с партиями - запрещать рыгов и коммуняк, эт конечно проавильно, но потом могут запретить ЕС, голос, солидарность.... и мы окажемся в северной корее.
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17.06.2022 16:04 Ответить
В Україні найбільше у світі політичних партій. Простіше ввести люстрацію для усіх без винятку бувших ригів (по факту перебування у партії, від водія в РДА до голови партії), а також тих, хто їх обслуговував (як подоляк юру єнакієвського), із забороною обіймати виборні і призначувані посади, і усе стане на свої місця.
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17.06.2022 17:17 Ответить
Краще відкрити список незаборонених партій. щоб було видно. які ж партії зараз продовжують свою діяльність.
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17.06.2022 17:22 Ответить
Не все те краще, що декому здаєтся краще!
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17.06.2022 18:37 Ответить
 
 