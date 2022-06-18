Казахстан не визнає "незалежності Л/ДНР", - Токаєв
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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який сидів поруч із президентом Росії Володимиром Путіним на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, сказав, що Казахстан не визнає незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР".
Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Токаєв зазначив, що два основні принципи Статуту ООН – право нації на самовизначення та територіальна цілісність держави – прийшли у взаємну суперечність.
"Ми не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію. Цей принцип буде застосований і щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є "Луганськ" та "Донецьк", - сказав президент Казахстану.
Незадовго до нього Путін сказав, що відділення від України "ДНР" та "ЛНР" не повинні запитувати "дозволу" в українського уряду.
В 1992 році незалежності вимагав Далекий Схід, Сибір вимагала незалежності в 1993 році. У 1992 році зі складу Росії хотіли також вийти Свердловська та Челябінська області, які перетворилися на Уральську республіку. За наказом президента Бориса Єльцина, референдум про статус республіки так і не відбувся. Визнання суверенітету у різний час вимагали Карелія, Дагестан, Татарстан та Чечня (Ічкерія).
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Как вы привыкли говорить языком пуйла и его створы.
Хотя заметно, что Токаев нервирует Путина... И не из-за каких-то личностных антипатий, а из-за Китая.... Очень дерзко Токаев себя ведёт...часто даже злоупотребляя намеками в адрес русских, что мол какая КРУТАЯ У МЕНЯ КРЫША....
И вообще "не следил за базаром" когда за Россию и ЛДНР....
ВОБЩЕМ ОКОНЧАТЕЛЬНО СТАЛО ПОНЯТНО КУДА ТОКАЕВ ЕЗДИТ ЗА ЯРЛЫКОМ НА ПРАВЛЕНИЕ!!!!!
А Крим ? Чому не згадав ?
та "льод тронулся "
Тут вже ху @ ло не має впливу 😠
Кстати, это жалкое сборище посетили всего три президента, Казахстан, Армения и Киргизия. Пока они находятся в подчинении у России, ничего хорошего этим странам не светит.
Токаєв єдиний із представників "нормальних" держав хто приперся на це збіговисько. Навіть Лукашенко погребував. Уявляю яке западло йому було сидіти в оточенні талібану, ДНР, ЛНР. Взагалі він серйозно принизив і опустив Казахстан, йому було явно дискомфортно.
🤣