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Казахстан не визнає "незалежності Л/ДНР", - Токаєв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який сидів поруч із президентом Росії Володимиром Путіним на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, сказав, що Казахстан не визнає незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Токаєв зазначив, що два основні принципи Статуту ООН – право нації на самовизначення та територіальна цілісність держави – прийшли у взаємну суперечність.

"Ми не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію. Цей принцип буде застосований і щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є "Луганськ" та "Донецьк", - сказав президент Казахстану.

Незадовго до нього Путін сказав, що відділення від України "ДНР" та "ЛНР" не повинні запитувати "дозволу" в українського уряду.

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В 1992 році незалежності вимагав Далекий Схід, Сибір вимагала незалежності в 1993 році. У 1992 році зі складу Росії хотіли також вийти Свердловська та Челябінська області, які перетворилися на Уральську республіку. За наказом президента Бориса Єльцина, референдум про статус республіки так і не відбувся. Визнання суверенітету у різний час вимагали Карелія, Дагестан, Татарстан та Чечня (Ічкерія).
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Топ коментарі
+38
Ляпас в ботоксу одобряю , пуйло мову втратив )
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18.06.2022 01:00
+34
Даже это гламурное фотошопное чудо привселюдно послало ***** с его имперской шизой.
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18.06.2022 01:01
+24
Як придурок а потім не зміг без заїкання звернутись до Токаєва
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18.06.2022 01:02
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а ***** в.в. тем временем глупо улыбался
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18.06.2022 00:59 Відповісти
Як придурок а потім не зміг без заїкання звернутись до Токаєва
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18.06.2022 01:02 Відповісти
Ляпас в ботоксу одобряю , пуйло мову втратив )
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18.06.2022 01:00 Відповісти
не.... он завуалированно подтвердил слова Путина что Косово - это опасный прецедент и что Тайвань - китайская территория
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18.06.2022 06:58 Відповісти
Кацапидло, ти вже і тут бздіколоном "Гавно Вована" навоняв?
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18.06.2022 08:10 Відповісти
Даже это гламурное фотошопное чудо привселюдно послало ***** с его имперской шизой.
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18.06.2022 01:01 Відповісти
Видно вже з Китаєм подружився , бо не визнає Тайвань.
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18.06.2022 09:22 Відповісти
Токаев дед вроде умный. Он понял, что бункерный упырь прочитал в учебнике по истории, что ленин и Казахстан создал; ну или на крайняк пришёл в состав Российской империи в составе Алмаатинского улуса
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18.06.2022 01:15 Відповісти
Токаев фактически никто. И сам он это прекрасно понимает. Сколько ему удастся просидеть в своем кресле никто не знает. Думается его заявления, часто абсолютно непонятные, зависят от того с кем он сегодня по телефону поговорил.
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18.06.2022 01:23 Відповісти
Вы очень упрощаете. Говорите, что он говорит в зависимости от того с кем по телефону говорил. Да он говорил то что очень не нравится путину сидя рядом с ним. Так что не наводите тень на плетень, когда все здесь прозрачно.
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18.06.2022 03:56 Відповісти
Ну, конечно, никто, всего лишь - Президент Казахстана.
Как вы привыкли говорить языком пуйла и его створы.
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18.06.2022 14:02 Відповісти
Этот токаев, как раз и "подыграл" ***** - "присоединяй" свои "квази-утворення" к ********** и не играй в всякие непризнанные "дыры". Точно такой же "посыл" и китаю - "присоединяй" Тайвань, и это будет твоя "территория". Поэтому ***** и "позвал" этого токаева, что бы тот "отблагодарил" его за "усмирение" казахов. Так что обольщаться тому, что этот ботаксный казах "плюнул" в такую же раздутую рожу трупного ***** не стоит. Эти совковые ****** могут только сосать концы друг дружке до самого "лебединого озера".
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18.06.2022 01:45 Відповісти
Здесь нельзя верить Токаеву.... И Россия, и Казахстан - это государства ордынской традиции...Когда на публику правители говорят одно, а все происходит совсем по-другому... вследствии тайных переговоров и договоренностей.....

Хотя заметно, что Токаев нервирует Путина... И не из-за каких-то личностных антипатий, а из-за Китая.... Очень дерзко Токаев себя ведёт...часто даже злоупотребляя намеками в адрес русских, что мол какая КРУТАЯ У МЕНЯ КРЫША....
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18.06.2022 01:48 Відповісти
Колись одна казашка просила не зрівнювати кацапню з ординцями . Може і правильно . Ординці , як і козаки були воїнами. Те що грабували - тоді часи такі були , всі так поступали . А кацапня була їхніми рабами і тепер , розуміючщо вони ніхто всім хочуть доказати свою велич яка як івсе у них є фейком. І перестаньте називати їх слов'янами. Навіть їхні історики це заперечують (Ключевський , Соловйов, Карамзін і т.д.)
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18.06.2022 09:30 Відповісти
Седня немного слушал Токаева.... Когда речь заходила про Китай, Токаев очень осторожно подбирал слова....наверно чтобы не ляпнуть лишнего....
И вообще "не следил за базаром" когда за Россию и ЛДНР....

ВОБЩЕМ ОКОНЧАТЕЛЬНО СТАЛО ПОНЯТНО КУДА ТОКАЕВ ЕЗДИТ ЗА ЯРЛЫКОМ НА ПРАВЛЕНИЕ!!!!!
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18.06.2022 01:55 Відповісти
Уже добре !
А Крим ? Чому не згадав ?
та "льод тронулся "
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18.06.2022 02:17 Відповісти
Не можна ворогу повністю розкриватись. Тому і про Крим не згадав.
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18.06.2022 04:04 Відповісти
Якщо щось, Токаєв може пропустити народно-визвольну армію КНР, та вона швидко опиниться під Саратовим. ***** це знає, тому нервує.
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18.06.2022 02:23 Відповісти
Казахи то мусульмани, то не бульбаші беларосовські чи андреттовські.
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18.06.2022 06:24 Відповісти
Токаев ведет себя смело потому что армия московии сейчас по уши в Украине и не сможет напасть на Казахстан.
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18.06.2022 04:00 Відповісти
Казахстан понимает, что завтра Россия будет захватывать земли Казахстана.
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18.06.2022 04:11 Відповісти
А Токаєв таки розумною людиною вийшов. Поки.
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18.06.2022 06:20 Відповісти
Кажуть, що Токаєв сидить на кріпкому кукані Сі 🇨🇳, отже просто відіграє свою роль.

Тут вже ху @ ло не має впливу 😠
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18.06.2022 06:20 Відповісти
Путина именно такая позиция Токаева и нужна. Ему нужен Казахстан, как посредник для торговли с миром в обход торговых санкций, а не формальный союзник с такими же ограниченными возможностями в торговле.
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18.06.2022 06:27 Відповісти
Не знаю, як там в реалі, а на міжнародному рівні Казахстан підримує санкції проти *********.
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18.06.2022 08:15 Відповісти
Тайвань это совсем другая история, не следовало бы путать. Там люди спасались от безумного коммунистического террора.
Кстати, это жалкое сборище посетили всего три президента, Казахстан, Армения и Киргизия. Пока они находятся в подчинении у России, ничего хорошего этим странам не светит.
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18.06.2022 06:37 Відповісти
Казахи дрейфують в Китай?
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18.06.2022 07:04 Відповісти
А також в сторону Туреччини, бо Казахстан тюркомовна країна і входить в неофіційний пантюркський проект.
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18.06.2022 08:17 Відповісти
Не розумію загального захоплення Токаевым.
Токаєв єдиний із представників "нормальних" держав хто приперся на це збіговисько. Навіть Лукашенко погребував. Уявляю яке западло йому було сидіти в оточенні талібану, ДНР, ЛНР. Взагалі він серйозно принизив і опустив Казахстан, йому було явно дискомфортно.
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18.06.2022 07:39 Відповісти
я навіть більше напишу: самі москалі і пукін не визнають держави-підробки! якийсь там чекіст прямо сказав ще в лютому перед вторгненням, що голосує за їх приєднання до параші! просто він забіг наперед....
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18.06.2022 07:42 Відповісти
Питання от в іншому - не розумію, навіщо їм ці зруйновані вщент дотаційні регіони?
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18.06.2022 09:24 Відповісти
alga kazaxstan
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18.06.2022 07:50 Відповісти
Цікаво, азербайджанці розуміють казахів без перекладача?
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18.06.2022 08:19 Відповісти
Косой Жармат является 100% продуктом многих ходов очка и озвучивает текст порожденный сивушными парами в окаменелостях головного мозга сизорылого кураторa из лубянского сортира.
🤣
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18.06.2022 10:36 Відповісти
Казахи під захистом Китаю і Туреччини, тому можуть спокійно посилати *****.
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18.06.2022 21:54 Відповісти
 
 