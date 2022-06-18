Казахстан не визнає "незалежності Л/ДНР", - Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який сидів поруч із президентом Росії Володимиром Путіним на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, сказав, що Казахстан не визнає незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Токаєв зазначив, що два основні принципи Статуту ООН – право нації на самовизначення та територіальна цілісність держави – прийшли у взаємну суперечність.

"Ми не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію. Цей принцип буде застосований і щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є "Луганськ" та "Донецьк", - сказав президент Казахстану.

Незадовго до нього Путін сказав, що відділення від України "ДНР" та "ЛНР" не повинні запитувати "дозволу" в українського уряду.

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В 1992 році незалежності вимагав Далекий Схід, Сибір вимагала незалежності в 1993 році. У 1992 році зі складу Росії хотіли також вийти Свердловська та Челябінська області, які перетворилися на Уральську республіку. За наказом президента Бориса Єльцина, референдум про статус республіки так і не відбувся. Визнання суверенітету у різний час вимагали Карелія, Дагестан, Татарстан та Чечня (Ічкерія).